Финдир-предприниматель: как финансисту выйти на новый уровень

Собственники бизнеса ищут компетентных финансовых директоров и финансистов, и специалисты могут выстроить на этом свой бизнес. В этом материале рассказываем, как превратить знания и навыки в источник дохода, работая на себя.

Автор: Ирина Никулина, финансист-предприниматель.

От 0 до 100 тысяч рублей

Если ваша цель — уйти из работы по найму и начать монетизировать свои знания, то можно начать с блога в социальных сетях. Инструментов для этого сейчас множество: VK, Telegram или любая другая площадка. Стартовать можно даже без начального капитала и инвестиций в платный трафик и маркетинг.

Я никогда не работала ни финансистом, ни бухгалтером. Закончила институт по этой специализации и некоторое время читала экономические дисциплины. Всегда очень любила цифры и часто показывала в своём блоге какие-то расчёты и кейсы. Люди начали сами обращаться ко мне за помощью через мои соцсети.

Совет: если вы что-то умеете, у вас есть какой-то опыт, то обязательно делитесь этим, рассказывайте о вашем пути, регалиях и достижениях. Если вы не будете об этом говорить, то никто не узнает о том, какой вы классный, даже если начинающий, специалист.

Вы можете самостоятельно искать первых клиентов, но не забывайте рассказывать о ваших услугах в социальных сетях, тогда первые клиенты найдут вас сами. Главное — стремиться донести до людей ценность вашей работы. Постепенно вы увеличите количество клиентов благодаря блогу и рекомендациям от тех, кому вы уже помогли.

Совет: не бойтесь брать первых клиентов. Цель — сделать с ними хорошие кейсы, выложиться на 100%. Тогда вас будут рекомендовать знакомым, появятся отзывы, будет расти ваша уверенность в себе, и вы сможете постепенно повышать цену на свои услуги.

На первых этапах работы, пока вы не выйдете на доход 100 тысяч рублей в месяц, можно справляться со всем своими руками, без привлечения команды. Для работы вам понадобятся только компьютер и обычные Google Таблицы, в которых можно делать расчёты.



Главное — не бояться рассказывать, что вы делаете.

От 100 тысяч до 1 миллиона рублей

Если вы вышли на уровень дохода около 100 тысяч и хотите расти дальше, то без команды уже не обойтись.



Первый сотрудник, которого стоит нанять, — ассистент. Он станет вашей правой рукой, возьмёт на себя большую часть задач и, главное, даст больше времени на работу с клиентами. Найти такого специалиста достаточно просто.



Второй сотрудник, который может оказаться полезен, — специалист по Google Таблицам. Он поможет делать крутые отчёты и графики. И, конечно, вам в команду потребуются другие финансисты. Причём лучше нанимать специалистов, которые опытнее и умнее вас.



На этом этапе нужно активно развивать личный бренд:

ходить на мероприятия;

выступать на бизнес-форумах;

взаимодействовать с блогерами и бизнес-наставниками.

Чтобы на продвижение хватало времени, потребуется хорошая команда, которая в этот момент будет работать с клиентами.

Совет: не бойтесь обратиться за помощью. Хороший наставник поможет избежать многих ошибок и начать развиваться ещё быстрее.

От 1 миллиона и выше

Это стадия масштабного развития. Можно открывать дополнительные направления в бизнесе, создавать свои платформы.



Основная задача здесь — найти топового специалиста для каждого бизнес-процесса. Желательно, чтобы это были люди, которые до этого работали у конкурентов и имеют все необходимые навыки.

Частые ошибки

1. Идти на поводу у клиентов



Клиенты, особенно на первых порах работы, любят «сесть на шею» специалисту. Они будут просить сделать тысячу дел вместо одного. Например, не просто построить финмодель, а ещё и защитить её перед инвесторами. И ошибка многих начинающих специалистов — соглашаться на такие условия. Нужно брать на себя только определённый пул обязанностей и отстаивать свою позицию.



2. Не вкладывать прибыль в свой блог



Почти половину прибыли, минимум 30%, стоит вкладывать в продвижение своего блога. Можно просто закупать подписчиков.

Люди — главный актив. У нас нет станков, оборудования, зданий, товаров — монетизировать можно только аудиторию.

Поэтому работать над расширением своей аудитории надо с самого начала, чтобы потом было легче продавать свои услуги.



3. Думать, что предприниматель должен быть умнее всех в команде



При построении команды надо сразу искать людей, которые обладают бóльшими компетенциями. Не вы должны всему учить команду, а команда — вас. Если вы не будете доверять и делегировать, то быстро потратите все свои силы.



4. Не строить субординацию в команде



Нужно разделять бизнес-отношения и дружбу. Взаимоотношения в команде должны быть хорошими, но в первую очередь рабочими.

Вместо заключения

Чтобы развиваться и увеличивать свой доход, необходимы внутренние амбиции, упорство и желание достичь большего. Если упали — вставайте. Путь из специалиста в предпринимателя сложный: будет не хватать знаний про управление командой, денег на топовых специалистов. Главное — не сдаваться и идти к цели.

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