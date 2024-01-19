Почему выручка падает? Как с этим бороться

Отвечает: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».
Бороться с внешними причинами можно разными способами
Совет 1. Оценить, что будет, если закрыть компанию
Стоит просчитать, получится ли погасить долг перед кредиторами. Это не лучший сценарий, однако иногда главная цель — не стать банкротом.
Совет 2. Продумать новые сценарии работы
Можно рассмотреть новые способы привлечения клиентов, расшириться с рынка B2C на рынок B2B, добавить к офлайн-магазину онлайн.
Совет 3. Повысить качество продукции
Это поднимет имидж компании на рынке и положительно скажется на лояльности клиентов.
Совет 4. Добавить новые товары
Диверсификация продукции поможет снизить риски, если спрос на одну из категорий упадёт.
Совет 5. Создать резервные фонды
Так удастся подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.
К внутренним причинам относятся ошибки в управлении предприятием. Работать с ними проще, чем с внешними
Причина 1. Неверная стратегия продвижения
Полезно оцифровать все продажи: так получится оперативно обнаруживать ошибки. Дело может быть в неэффективности канала, низком качестве работы менеджеров, недостатке персонала. Все эти причины требуют точечного решения, а обнаружить их можно с помощью грамотного учёта и информационных систем.
Причина 2. Проблема с одним из отделов
Падение выручки может быть связано с медленным производством, неэффективными логистическими процессами или ошибками в документообороте. Варианты борьбы с причинами всегда тесно связаны с природой возникновения проблемы. Важно рассчитывать ключевые показатели бизнеса и следить за динамикой значений.
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