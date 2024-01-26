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Иван Шестак
Управленческий учет

Сколько стоит потенциальный клиент? С чем сравнивать CPL?

Определить, сколько стоит привлечение потенциального клиента, можно с помощью показателя CPL (cost per lead, цена за лид). Чтобы рассчитать cost per lead, нужно поделить рекламные траты на количество потенциальных клиентов за тот же период.
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Сколько стоит потенциальный клиент? С чем сравнивать CPL?

Отвечает: Анита Шоколад, финансовый аналитик сервиса «Финансист».

При расчёте важно учитывать все затраты на привлечение клиентов. Их можно разделить на outbound-маркетинг и inbound-маркетинг. Outbound-маркетинг включает рекламные кабинеты и колл-центр, а inbound — стоимость ведения сайта, затраты на рекламные агентства, оплату администрирования интернет-магазина, траты на организацию вебинаров и так далее.

Пример:

Компания Deal оплатила рекламу через «Яндекс.Директ» на сумму 30 000 рублей. Ещё 20 000 рублей потратили на организацию вебинара. В результате удалось получить 250 заявок.

Стоимость рекламных кампаний: 30 000 + 20 000 = 50 000 рублей.

CPL = 50 000 / 250 = 200 рублей.

Это значит, что один потенциальный клиент стоил компании 200 рублей.

С чем сравнивать CPL?

Текущий CPL можно сравнивать со значениями прошлых периодов. Однако для полноценного представления об эффективности рекламы стоит обратиться и к другим показателям: CPO (cost per order, стоимость заказа) и CAC (customer acquisition cost, стоимость привлечения клиента).

Также можно сравнить CPL с показателями компаний из схожих сфер. Для проведения такого бенчмаркинга можно использовать данные из интернета или обратиться к коллегам из других организаций.

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Сколько стоит потенциальный клиент? С чем сравнивать CPL?

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