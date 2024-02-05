Что такое платёжный календарь? Коротко и простыми словами

Платёжный календарь — это инструмент, который позволяет планировать потоки денежных средств компании. Обычно его представляют в виде таблицы, которая содержит поступления и расходы.

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист»

Столбцы платёжного календаря традиционно включают наименования проектов, имена контрагентов, даты движения средств, сумму и необходимые комментарии. Вести его можно в Excel, Google Таблицах или специальных сервисах.

Благодаря платёжному календарю можно удобным образом учитывать финансовые потоки. Так проще вовремя исполнять свои обязательства, уточнять даты оплаты кредита, не забывать о сроках уплаты налогов. Инструмент помогает минимизировать риск кассовых разрывов и повысить эффективность управленческих решений.

Платёжный календарь помогает повысить финансовую дисциплину. Инструмент снижает риск планирования расходов, если они превышают бюджет. Компании с ним реже сталкиваются со штрафами от контрагентов, блокировками банковских счетов и кассовыми разрывами.

Платёжный календарь часто путают с бюджетом движения денежных средств (БДДС). Однако это разные инструменты.

Во-первых, в платёжном календаре меньше горизонт планирования: обычно месяц или квартал, а БДДС может составляться и на год.

Во-вторых, платёжный календарь ведут в режиме реального времени, а БДДС — раз в квартал.

В-третьих, в платёжном календаре отражают даже небольшие операции, а в БДДС речь идёт обычно о миллионах.

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