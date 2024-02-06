4 метода расчёта амортизации основных средств. Какой метод амортизации выбрать

Амортизационные отчисления — неотъемлемый элемент финансового и налогового учёта компании, у которой есть долгосрочные материальные активы. Деньги идут на специальный амортизационный фонд, который защищает предприятия в случае непредвиденных ситуаций. Рассказываем о четырёх методах амортизации, как они считаются и как выбрать оптимальный способ.

Амортизация — планомерное распределение стоимости основных средств на будущие затраты. Этот процесс помогает собственнику заранее подготовиться к тому, что активы придётся менять. Фактически это отчисления некой суммы в амортизационный фонд.



Процедура отражает роль износа в финансовом процессе. При этом во время амортизации уменьшается балансовая стоимость активов, а следом и налоги компании. Детально отчисления отражаются в отчёте о прибылях и убытках. А в кратком изложении в — финансовом (бухгалтерском) отчёте.

Что подлежит амортизации

Амортизации подлежат основные средства предприятия. Речь идёт о материальных объектах, которые используются в ходе операционной деятельности в течение длительного периода. К примеру, недвижимость, транспорт, оргтехника, оборудование или земельные участки.

Строительная компания «Бильдгеймер» купила за 10 млн рублей грузовик с ожидаемым сроком службы 10 лет. Собственник выбрал линейный способ амортизации. Это значит, что стоимость оборудования будет равномерно распределяться на протяжении его срока службы. В этом случае балансовая стоимость грузовика ежегодно будет уменьшаться на 1 млн рублей.



10 млн рублей / 10 лет = 1 млн рублей в год



Одновременно с этим будет уменьшаться налогооблагаемая прибыль компании. Через 10 лет балансовая стоимость грузовика составит ноль рублей — техника полностью амортизируется.

Как долго делать амортизационные отчисления

Срок зависит от задачи и самого объекта амортизации. Если предприятие за счёт таких отчислений уменьшает налогооблагаемую прибыль, процедура регламентируется Налоговым Кодексом. Чтобы определить предельный срок полезного использования (СПИ) объекта применяют классификацию Правительства РФ. Например, к имуществу со СПИ до трёх лет включительно относятся компьютеры и принтеры, а к объектам с СПИ до 30 лет — ядерные реакторы и магистральные электровозы.



Если амортизационные отчисления нужны для управленческого учёта, предприятие самостоятельно устанавливает срок отчислений. Чем он меньше, тем большую сумму закладывают в себестоимость. И чем срок длиннее, чем выше риск, что объект выйдет из строя и понадобятся дополнительные средства на его замену.

Методы амортизации

Существует несколько методов расчёта амортизации. Обычно компания выбирает один, но для налогового учёта его выбирают на пять лет. От него зависит точность реальной стоимости активов и достоверность отчётности. Приведём самые популярные способы.

Линейный метод амортизации

Метод прямолинейного списания подразумевает равномерные амортизационные отчисления каждый месяц или год эксплуатации. Такой метод прост в применении, но при этом бизнес должен быть уверен, что актив не потеряет своих качеств на всём протяжении его использования. Формула расчёта выглядит так:



Отчисления = Первоначальная стоимость / СПИ в месяцах

Итак, компания «Бильдгеймер» купила 1 января 2022 года грузовик за 10 млн рублей. Этот автомобиль по классификации СПИ относится к пятой группе с максимально допустимым временем амортизации до 10 лет включительно.



10 млн рублей / 120 месяцев = 83,3 тысячи рублей в месяц



В упрощённом виде таблица по методу прямолинейного списания будет выглядеть так:

Метод уменьшаемого остатка

Этот метод позволяет компании в начале использования актива списать большую его стоимость, а впоследствии — снизить финансовую нагрузку от амортизации. Его часто используют для объектов, стоимость которых уменьшается быстрее в первые годы использования.



Для такого подсчёта потребуется знать СПИ актива в месяцах и остаточную стоимость объекта. Кроме того, можно использовать коэффициент ускорения от 1 до 3. Его компании устанавливают самостоятельно и пересматривают ежегодно. Чем выше коэффициент, тем быстрее предприятие разберётся с амортизацией. Формула расчёта выглядит так:



Отчисления = Остаточная стоимость актива / СПИ в месяцах x Коэффициент ускорения



Параметры для такого метода должны быть обоснованы и отражать реальный процесс износа активов, а также соответствовать действующим законодательным и учётным стандартам.

Да-да, тот самый грузовик за 10 млн рублей. Предприятие установило коэффициент ускорения в размере 1,3. Амортизация рассчитана на 10 лет, то есть на 120 месяцев. Отчисления за первый год при методе уменьшаемого остатка использования составят 1,3 млн рублей.



10 млн рублей / 120 месяцев x 1,3 = 108,3 тысячи рублей в месяц



108,3 тысячи рублей в месяц x 12 месяцев = 1,3 млн рублей



За второй год отчисления составят 1,25 млн рублей:



(10 млн — 1,3 млн) / 108 месяцев x 1,3 = 104,7 тысячи рублей



104,7 тысячи рублей x 12 месяцев = 1,25 млн рублей



За третий год отчисления составят 1,2 млн рублей:



(10 млн — 1,3 млн — 1,25 млн) / 96 месяцев x 1,3 = 100,8 тысячи рублей



100,8 тысячи рублей x 12 месяцев = 1,2 млн рублей



По аналогии проходят расчёты по всем остальным периодам.

Если в последний период амортизации остается небольшая несписанная сумма, ее можно включить в отчисления за последний месяц. Другой способ — увеличить амортизационные выплаты, распределив сумму на 12 месяцев.

Амортизация по сумме чисел лет полезного использования

Преимущество этого метода в том, что вначале затраты на использование актива списываются быстрее. Вариант подходит для объектов, которые сильно изнашиваются или быстро устаревают морально. Однако такой способ связан со значительным удорожанием товаров.



Для расчёта требуется знать начальную стоимость основного средства и сумму по числам срока использования, которые остаются до его окончания. Формула расчёта выглядит так:

Отчисления = Норма амортизации x Изначальная стоимость основного средства

При таком методе норма выводится каждый год отдельно. Показатель напрямую зависит от соотношения суммы по числам срока использования и количества лет, которые остаются до его окончания.



Норма амортизации = Количество лет до окончания срока полезного использования / Сумма чисел лет полезного применения x 100%.



Например, сумма по числам срока использования актива, который эксплуатируется в течение десяти лет выглядит так: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.

С грузовиком «Бильдгеймер», который используется в течение 10 лет, расчёты окажутся такими:



Первый год:



Норма = 10 / (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 + 10) x 100% = 18,2%



Годовая амортизация = 18,2% x 10 млн рублей = 1,82 млн рублей



Ежемесячная амортизация = 1,82 млн рублей / 12 = 151,6 тысячи



Второй год:



Норма = 9 / (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 + 10) x 100% = 16,3%



Годовая амортизация = 16,3% x 10 млн рублей = 1,63 млн рублей



Ежемесячная амортизация = 1,63 млн рублей / 12 = 135,8 тысячи рублей







Десятый год:



Норма = 1 / (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9 + 10) x 100% = 1,8%



Годовая амортизация = 1,8% x 10 млн рублей = 180 тысяч рублей



Ежемесячная амортизация = 180 тысяч рублей / 12 = 15 тысяч рублей.

Метод списания пропорционально объёмам продукции

Амортизация начисляется в зависимости от количества изготовленной продукции или отработанных часов. Такой метод оптимален для амортизации оборудования. Для расчёта нужны первоначальная стоимость основных средств, а также плановая и фактическая производительность в штуках или часах. Формула выглядит так:



Отчисления = Балансовая стоимость актива x (Фактическое количество продукции за месяц / Оставшееся ожидаемое количество продукции)

«Бильдгеймер» купил деревообрабатывающий станок за 3 млн рублей. За час оборудование изготавливает 60 брусьев. Предприятие планирует использовать станок по 7 часов каждый рабочий день на протяжении 10 лет. За всё время в таком режиме будет изготовлено:



60 штук в час x 7 часов x 240 рабочих дней x 10 лет = 1 008 000 штук



Амортизационные отчисления на тысячу штук составят:



3 млн рублей / 1 008 = 2976 рублей



В первый месяц компания изготовила 8,8 тысячи брусьев. Отчисления в этом случае составят 26,19 тысячи рублей:



8,8 тысячи штук x 2976 рублей = 26,2 тысячи рублей



Во второй месяц компания изготовила 6,5 тысячи брусьев. Отчисления составят 19,3 тысячи рублей:



19,3 тысячи рублей = 6,5 тысячи штук x 2976 рублей.

Такой подход позволяет учитывать фактический износ техники, однако требует постоянного мониторинга и соблюдения планов. Искажения могут привести к неправильным отчислениям. Кроме того, такой метод оптимально применять к оборудованию с небольшим сроком эксплуатации.

Какой метод амортизации выбрать

Выбор метода зависит от стратегии и бизнес-процессов компаний. Ключевой вопрос — сколько лет планируется эксплуатировать актив. При это важно помнить, что это значение нужно отразить в налоговом учёте. Собственнику для анализа будет проще, если налоговый и финансовый учёты будут иметь одинаковые суммы по амортизации.



Отчисления можно вести в Excel или воспользоваться готовым решением. В сервисе управленческой отчётности «Финансист» амортизация отражается в отчёте о прибылях и убытках.

Подытожим

Амортизационный фонд нужен каждой компании, у которой есть активы в виде оборудования, техники, машин или недвижимости. Он может представлять собой накопительный счёт с процентами на остаток, чтобы покрывать инфляцию.



Фонд является защитой и исключает ситуацию, когда нужно быстро заменить технику, а свободных денег нет и невозможно взять кредит.