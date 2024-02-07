Как проверить работу бизнеса? 7 коротких советов

Отвечает: Валентина Смирнова, финансовый директор «Глобус-Сталь», независимый финансовый советник, инвестор.

Совет 1. Выстроить управленческий учёт



Каждой компании нужны как минимум отчёты ПиУ и ДДС. Без них финансовый директор не сможет получить представление о том, что происходит в бизнесе. А вот их наличие позволит опираться на цифры при принятии управленческих решений, эффективно использовать средства и находить способы увеличить прибыль.



Совет 2. Отслеживать финансовые показатели в динамике



Важно отслеживать, как меняются выручка и чистая прибыль. Если в компании нет ярко выраженной сезонности, имеет смысл сравнивать показатели со значениями прошлых периодов: например, выручку сентября и августа. Если сезонность есть, можно сравнивать показатели год к году: прибыль в июле 2023-го и в июле 2022-го.



Кроме показателей в динамике, потребуются и другие инструменты финансового анализа, которые помогут определить причины изменения.



Совет 3. Определять убыточные направления



Грамотный управленческий учёт даёт возможность анализировать бизнес по проектам, клиентам и направлениям. Так можно посмотреть, что и сколько приносит или отнимает у компании.



Для каждого юнита следует рассчитывать валовую прибыль и рентабельность.

Рентабельность = Валовая прибыль / Выручка * 100%

Например, валовая прибыль — 60 тысяч рублей, а выручка — 160 тысяч рублей. Рентабельность в этом случае равна 37,5%.



От убыточных проектов необязательно отказываться. Можно оптимизировать доходы и расходы: уменьшить себестоимость, воспользоваться услугами аутсорсинга, провести ребрендинг, поднять цены.



Совет 4. Контролировать дебиторку и запасы



Иногда часть денег бизнеса оказывается заморожена на складе: в неликвидных товарах или запасах на будущее. В таком случае увеличить оборотный капитал поможет регулярная инвентаризация активов. Чтобы разморозить средства быстрее, можно устроить акцию.



Кроме того, средства могут числиться в дебиторской задолженности. Чтобы не сталкиваться с проблемной дебиторкой, нужно до начала сотрудничества проверять контрагентов. Также не стоит слишком часто предоставлять отсрочку.



Совет 5. Контролировать долговую нагрузку



С этим поможет расчёт соотношения долга к EBITDA:

Долговая нагрузка = Долг / EBITDA

Хорошо, когда коэффициент не превышает 3.



Совет 6. Контролировать взаиморасчёты с ФНС



Даже если в вашем бизнесе работает самый надёжный бухгалтер, стоит периодически запрашивать «Справку об отсутствии задолженности перед бюджетом». Это поможет убедиться, что у налоговой службы точно нет претензий к компании. Случайные ошибки бывают у всех, и такая практика позволит вовремя обратить на это внимание.



Совет 7. Поддерживать эмоциональное здоровье сотрудников



Человеческий капитал должен быть главным для предприятия. Важно проводить регулярные встречи, чтобы отслеживать атмосферу в коллективе и поддерживать настроение сотрудников.



Также на предприятии должна быть понятная система мотивации и возможность развиваться. Сотрудники должны хорошо понимать свои цели и знать, что их ценят.



Дополнительным способом мотивировать персонал могут стать курсы повышения квалификации, после прохождения которых сотрудник сможет претендовать на более высокий уровень ответственности и повышение дохода.

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