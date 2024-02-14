Как считать себестоимость? Коротко и простыми словами

Расчёт себестоимости помогает бизнесу контролировать прибыльность и эффективность своих производственных процессов. Это позволяет решать, как улучшить бизнес и снизить издержки, а также определять, какие товары или услуги наиболее прибыльны.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

От анализа себестоимости зависит оптимизация производственных затрат, конкурентоспособность компании и темпы роста финансовых показателей.



При анализе себестоимости следует детализировать все производственные затраты. Так получится определить, как цена одной из составляющих отразится на себестоимости в целом. Это позволит улучшить антирисковые мероприятия и понять, от кого из поставщиков компания зависит больше.



Существует алгоритм по анализу себестоимости.



Шаг 1. Ознакомиться со структурой отчёта



В результате сложится понимание, из каких элементов состоит себестоимость.



Шаг 2. Провести анализ прямых затрат на материалы



Следует понять, как стоимость материалов соотносится с объёмом производства. Лучше всего сравнивать соотношение в динамике за несколько периодов. Если объём растёт, а стоимость падает, производство эффективно.



Шаг 3. Провести анализ прямых затрат на труд



Аналогично, если объём производства растёт, а трудовые затраты уменьшаются, производство эффективно. На этом этапе также следует определить, есть ли у сотрудников переработки.



Шаг 4. Проанализировать косвенные затраты на производство



Фактические издержки нужно сравнить с плановыми. Отклонения укажут на проблемные места.



Шаг 5. Найти бутылочные горлышки



Речь идёт об элементах, которые больше всего влияют на себестоимость. Они и станут областями, которые нужно оптимизировать в первую очередь.



Шаг 6. Сравнить себестоимость с продажами



На этом этапе нужно рассчитать маржинальную прибыль и рентабельность. Низкая маржинальная прибыль указывает на недостаточно эффективное ценообразование или бесконтрольные затраты.



Шаг 7. Провести бенчмаркинг



На этом этапе следует сравнить свои показатели со среднеотраслевыми значениями. Также имеет смысл выявить тренды и составить прогноз на будущее.

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