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Иван Шестак
Управленческий учет

Как проанализировать доходы компании? Алгоритм анализа

Чтобы грамотно определять цели и выстраивать стратегию, руководству компании нужно регулярно анализировать доходы и расходы. Чтобы анализ получился информативным, доходы следует классифицировать. Чаще всего их делят на операционные и неоперационные.
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Как проанализировать доходы компании? Алгоритм анализа

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Операционные доходы — деньги, которые компания получает в результате основной деятельности. К ним относятся выручка от реализации товаров и услуг, стоимость продажи лицензий, размеры комиссий.

Неоперационные доходы — деньги, которые предприятие получает от прочей деятельности. Например, это доходы по дивидендам, по банковским депозитам, от продажи оборудования.

Существует алгоритм, который помогает сделать анализ доходов наиболее эффективным.

  1. Собрать финансовые документы за определённый период.

  2. Разделить доходы на операционные и неоперационные.

  3. Рассчитать прибыль за интересующий период.

  4. Классифицировать доходы по источникам и определить, какие из них наиболее прибыльные.

  5. Провести трендовый анализ и определить, как меняются доходы с течением времени.

  6. Провести бенчмаркинг и сравнить организацию с конкурентами.

  7. Рассчитать рентабельность, маржинальность и другие показатели прибыльности.

  8. Изучить эффективность маркетинговых кампаний.

  9. Сделать выводы о результатах анализа и построить планы на будущее.

Если доходы ниже плановых значений, следует определить причины отклонений. Дело может быть в высоких расходах, неэффективном ценообразовании или недостаточном качестве продукта.

Чтобы повысить операционные доходы, можно:

  • увеличить объём продаж за счёт новых маркетинговых кампаний;

  • повысить цены — как правильно к этому подойти, мы объясняли здесь;

  • сократить расходы и оптимизировать запасы.

Для повышения неоперационных доходов можно:

  • диверсифицировать инвестиционный портфель;

  • эффективнее использовать активы и ресурсы: например, сдавать в аренду неиспользуемые помещения и оборудование;

  • развивать альтернативные источники дохода: продавать информационные продукты, оказывать консультационные услуги.

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