В каких случаях клиент прав? И как не допустить конфликта

Ответ на этот вопрос касается трёх областей — законодательства, корпоративной этики и клиентоориентированности. Права клиента чётко определены законом, однако их понимание и применение в реальных ситуациях требует тщательного анализа и баланса между законодательными требованиями и коммерческими интересами.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Существует несколько популярных ситуаций, в которых закон будет на стороне потребителя.

Несоответствие товара

Согласно статье 18 Закона РФ «‎О защите прав потребителей» (ЗПП), если товар не соответствует заявленным характеристикам, покупатель имеет право на возврат денег, гарантийный ремонт или обмен товара. Это фундаментальное право клиента, которое требует безусловного соблюдения.



Чтобы не допустить нарушений, предприниматели должны:

строго следовать требованиям к качеству товаров и услуг, чтобы избежать конфликтов с потребителями;

своевременной реагировать на жалобы и претензии;

регулярном обучать персонал и информировать их о ЗПП.

Нарушение сроков исполнения услуги

Если предприниматель не соблюдает сроки, которые прописаны в договоре, клиент вправе потребовать уменьшить стоимость услуг или возместить убытки, как это указано в статье 23 о ЗПП.



Чтобы не нарушать сроки, следует:

улучшить планирование и управление проектами;

внедрить систему раннего оповещения клиентов о возможных задержках и предложить варианты компенсаций;

разработать гибкие процессы для быстрого реагирования на обстоятельства, которые могут повлиять на сроки;

поддерживать открытый и честный диалог с клиентами, чтобы избежать недопонимания и выстроить доверительные отношения.

Неправомерное изменение условий договора

Следить за критикой нужно системно. Отслеживать отзывы клиентов и конкурентов помогут CRM-системы и платформы для мониторинга социальных медиа. Например, Google Alerts, Revvy или Mention.

Обратная связь внутри компании

Статья 29 закона гласит, что любое изменение условий договора без согласия клиента является недопустимым. В случае таких изменений потребитель вправе отказаться от исполнения договора и требовать возврат денег.



Для решения проблемы требуется:

выработать чёткие процедуры и стандарты для любых изменений в условиях договоров;

сформировать специальный комитет или назначить ответственное лицо для контроля соблюдения норм;

убедиться, что все изменения в условиях договоров тщательно документируются. Документы должны включать письменное подтверждение согласия клиентов на эти изменения. Это поможет избежать недоразумений и предоставит юридическую основу в случае споров;

заранее рассчитать план компенсаций, чтобы минимизировать неудобства для бизнеса и поддерживать доверие клиентов.