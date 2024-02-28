Какой бизнес эффективный? 4 показателя

Для бизнеса важно отслеживать платёжеспособность и финансовую устойчивость. Благодаря этому можно отследить, как на компанию повлияет рост объёмов продаж, увеличение складских запасов или рост кредиторской задолженности. Существует 4 основных показателя, которые позволяют оценить эффективность бизнеса.

Отвечает: Купанова Елена, специалист по финансовой отчётности, менеджер по аудиту Deloitte.

Показатель 1. Текущая ликвидность > 1



Ликвидность показывает, насколько быстро активы предприятия можно перевести в деньги. Оценить ликвидность можно с помощью разных коэффициентов. Самый важный — текущая ликвидность. Он отражает, насколько компания способна отвечать по обязательствам за счёт текущих активов.

Текущая ликвидность = Текущие активы / Текущие обязательства

Хорошо, когда текущая ликвидность больше единицы. Это говорит о балансе между собственным капиталом и заёмными средствами.



Показатель 2. Мгновенная ликвидность > 0,2



Показывает, какую часть долгов компания может погасить прямо сейчас.

Мгновенная ликвидность = Денежные средства / Краткосрочная задолженность

Мгновенная ликвидность должна иметь значение больше 0,2. Это говорит о том, что предприятие грамотно управляет финансами. Однако слишком большой коэффициент мгновенной ликвидности также указывает на проблемы: если компания хранит слишком много денег на счетах, они теряют в стоимости.



Показатель 3. Финансовая автономия > 0,5



Иначе его называют коэффициентом финансовой независимости. Он указывает на степень обеспеченности своими средствами.

Коэффициент финансовой автономии = Собственный капитал / Валюта баланса

Коэффициент должен быть больше 0,5. В таком случае компания благополучно переживёт повышение кредитной ставки или задержку оплаты от контрагента.



Показатель 4. Обеспеченность собственными оборотными средствами > 0,1



Этот коэффициент показывает, может ли предприятие опираться на свои ресурсы для ответа по обязательствам и управления деятельностью. Рассчитывается по следующей формуле:

КОСОС = Собственные оборотные средства / Оборотные активы

Желательно, чтобы показатель превышал значение 0,1. В противном случае можно сказать, что предприятие слишком зависит от заёмных средств.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.