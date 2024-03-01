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Иван Шестак
Управленческий учет

Коротко о том, как провести факторный анализ. Этапы и методы

Факторный анализ — метод, который позволяет находить взаимосвязи между набором факторов. Его используют, чтобы определить, как параметры влияют на результат. С помощью факторного анализа можно предсказывать будущие значения на основе данных, которые уже есть.
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Коротко о том, как провести факторный анализ. Этапы и методы

Отвечает: Татьяна Бармашева, эксперт по финансам и управлению эффективностью бизнеса.

Существует алгоритм проведения факторного анализа. Он состоит из 4 этапов.

Этап 1. Выбрать показатель для анализа и определить цель.

Этап 2. Определить факторы, которые влияют на результирующий показатель.

Этап 3. Провести расчёты для каждого из факторов и оценить результаты.

Этап 4. Сделать выводы и составить план действий.

Чтобы анализ был эффективным, лучше рассматривать значения за несколько периодов. Это позволит учесть сезонные колебания и другие закономерности. Также следует выбрать подходящий вид факторного анализа: стохастический или детерминированный.

Стохастический факторный анализ позволяет анализировать вероятностные взаимосвязи, а детерминированный — качественные и количественные показатели.

Помимо вида факторного анализа следует выбрать метод проведения.

Существуют следующие методы:

  • метод главных компонент (PCA, Principal Component Analysis);

  • метод главных осей (PAF, Principal Axis Factoring);

  • метод максимальной вероятности (ML, Maximum Likelihood);

  • метод α-факторизации;

  • обращение матрицы (Image Factoring);

  • канонический факторный анализ;

  • конфирматорный факторный анализ (CFA, Confirmatory Factor Analysis);

  • метод абсолютных разниц.

Самый популярный метод факторного анализа — метод абсолютных разниц. Его используют, чтобы определить, как сильно влияют параметры на увеличение или уменьшение результата.

Чтобы провести факторный анализ методом абсолютных разниц, следует проделать 5 шагов:

  • Шаг 1. Составить формулу, по которой будет рассчитан итоговый показатель.

  • Шаг 2. Вычислить абсолютное изменение каждого показателя.

  • Шаг 3. Посчитать, насколько факторы влияют на результат.

  • Шаг 4. Сравнить сумму изменений факторов и конечное изменение результата. Они должны совпасть.

  • Шаг 5. Сформулировать выводы о воздействии каждого из факторов.

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Коротко о том, как провести факторный анализ. Этапы и методы

Факторный анализ — метод, который позволяет находить взаимосвязи между набором факторов. Его используют, чтобы определить, как параметры влияют на результат. С помощью факторного анализа можно предсказывать будущие значения на основе данных, которые уже есть.

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