Коротко о том, как провести факторный анализ. Этапы и методы

Факторный анализ — метод, который позволяет находить взаимосвязи между набором факторов. Его используют, чтобы определить, как параметры влияют на результат. С помощью факторного анализа можно предсказывать будущие значения на основе данных, которые уже есть.

Отвечает: Татьяна Бармашева, эксперт по финансам и управлению эффективностью бизнеса.

Существует алгоритм проведения факторного анализа. Он состоит из 4 этапов.



Этап 1. Выбрать показатель для анализа и определить цель.



Этап 2. Определить факторы, которые влияют на результирующий показатель.



Этап 3. Провести расчёты для каждого из факторов и оценить результаты.



Этап 4. Сделать выводы и составить план действий.



Чтобы анализ был эффективным, лучше рассматривать значения за несколько периодов. Это позволит учесть сезонные колебания и другие закономерности. Также следует выбрать подходящий вид факторного анализа: стохастический или детерминированный.



Стохастический факторный анализ позволяет анализировать вероятностные взаимосвязи, а детерминированный — качественные и количественные показатели.

Помимо вида факторного анализа следует выбрать метод проведения. Существуют следующие методы: метод главных компонент (PCA, Principal Component Analysis);

метод главных осей (PAF, Principal Axis Factoring);

метод максимальной вероятности (ML, Maximum Likelihood);

метод α-факторизации;

обращение матрицы (Image Factoring);

канонический факторный анализ;

конфирматорный факторный анализ (CFA, Confirmatory Factor Analysis);

метод абсолютных разниц.

Самый популярный метод факторного анализа — метод абсолютных разниц. Его используют, чтобы определить, как сильно влияют параметры на увеличение или уменьшение результата.



Чтобы провести факторный анализ методом абсолютных разниц, следует проделать 5 шагов:

Шаг 1. Составить формулу, по которой будет рассчитан итоговый показатель.

Шаг 2. Вычислить абсолютное изменение каждого показателя.

Шаг 3. Посчитать, насколько факторы влияют на результат.

Шаг 4. Сравнить сумму изменений факторов и конечное изменение результата. Они должны совпасть.

Шаг 5. Сформулировать выводы о воздействии каждого из факторов.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.