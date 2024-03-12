Иван Шестак
Управленческий учет

Как рассчитать амортизацию? Коротко о 4 методах

Амортизационные отчисления помогают смягчить удар в случае непредвиденных обстоятельств. Это обязательная часть финансового и налогового учёта предприятий с долгосрочными материальными активами.
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Как рассчитать амортизацию? Коротко о 4 методах

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

На длительность амортизации влияет срок полезного использования (СПИ). Он отличается для разных категорий активов.

Например, компьютеры и принтеры можно амортизировать до трёх лет, а ядерные реакторы — до тридцати. При этом если предприятие использует амортизационные отчисления, чтобы уменьшить налогооблагаемую прибыль, нужно руководствоваться Налоговым Кодексом.

Существует несколько способов расчёта амортизации. Приведём четыре варианта.

1. Линейный метод

Позволяет списывать стоимость оборудования пропорциональными долями в течение всего времени использования. Так рассчитать амортизацию проще всего, однако есть и минус: линейный метод стоит использовать только если качество актива не снижается в течение всего срока использования.

Амортизационные отчисления = Первоначальная стоимость объекта / Срок полезного использования

2. Метод уменьшаемого остатка

Позволяет списать большую часть стоимости в начале использования, а после этого уменьшать нагрузку от амортизации. Чаще всего используется для активов, у которых отдача наиболее высокая в первые месяцы или годы использования.

Для расчёта амортизации по этому методу следует определить СПИ по месяцам и рассчитать остаточную стоимость актива. Также организации самостоятельно определяют коэффициент ускорения: чем он выше, тем быстрее получится списать стоимость актива. Он может принимать значения от 1 до 3.

Амортизационные отчисления = Остаточная стоимость / СПИ в месяцах x Коэффициент ускорения

3. Метод амортизации по сумме чисел лет полезного использования

Позволяет быстрее всего списать стоимость актива. В первые периоды списывается основная часть, а с каждым последующим временным отрезком размер отчислений снижается.

Амортизационные отчисления = Норма амортизации х Стоимость основного средства

При этом норма амортизации пересчитывается каждый год. Она зависит от СПИ — он задаётся, когда основное средство поступает на баланс.

Норма амортизации = Период до окончания СПИ / число лет полезного применения х 100%

4. Метод списания стоимости пропорционально объёму продукции

Зависит от объёма произведённой продукции или отработанных часов, поэтому отражает фактический износ оборудования. Чем больше продукции произведено с помощью актива, тем больше будет амортизация за этот период.

Амортизационные отчисления = Стоимость актива x (Объем производства за месяц / Оставшийся ожидаемый объём производства)

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