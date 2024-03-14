Как в бизнесе вести переговоры? Базовые советы

Предприниматели и финансисты для успеха в своём деле должны уметь правильно вести переговоры. Процесс требует стратегического подхода, различных тактик и умения манипулировать аргументами. Навык правильного ведения переговоров важен при работе с контрагентами и партнёрами, а также во время презентаций проектов инвесторам.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Определение целей

Первый этап — это детальный анализ контекста переговоров. Во время беседы с партнёром стоит учитывать ваши сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Для тяжёлых переговоров может потребоваться полноценный SWOT-анализ. Также важно изучить переговорную модель BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement — лучшая альтернатива переговорному решению), чтобы понимать свою позицию и пределы уступок.

Формулируйте мысли ясно

Участники переговоров должны владеть навыками активного слушания и убедительной риторики. Важно формулировать свои мысли ясно и использовать профессиональную терминологию. При этом стоит избегать излишнего технического жаргона или сленга. Такие слова могут усложнить диалог или быть неуместными.

Используйте психологию

Процесс переговоров включает элементы психологии. Партнёры могут «отзеркаливать» друг друга — повторять последние слова собеседника. Можно запланировать ряд уступок, чтобы создать иллюзию гибкости.

Контролируйте эмоции

Во время защиты своей точки зрения следует контролировать эмоции. Важно оставаться профессиональным и не допускать, чтобы чувства повлияли на ход переговоров. Эмоциональный интеллект и умение читать невербальные сигналы собеседника могут значительно повысить шансы на успех.

Фиксируйте договорённости

Завершающий этап процесса — формализация достигнутых договоренностей. Важно закрепить все ключевые пункты в письменном виде, чтобы избежать недопониманий в будущем. Например, партнёры могут заключить подробные контракты или соглашения о намерениях, которые имеют юридическую силу.



Ведение эффективных переговоров требует от участников комбинации аналитических навыков, стратегического планирования, ораторских способностей и юридической грамотности.



Успешные переговоры не только способствуют достижению немедленных целей, но и укрепляют деловые отношения на долгосрочной основе.

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