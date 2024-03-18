Как удержать клиента? 6 коротких советов

Успех бизнеса часто зависит оттого, насколько хорошо команда умеет удерживать клиентов. Чем больше ресурсов предприятие вкладывает в развитие сервиса, тем дольше клиент остаётся с компанией, тем больше прибыли он приносит и тем проще компании привлечь новых покупателей.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

1. Определить потребность аудитории

Понимание потребностей аудитории — фундамент, с которого начинается любой правильно выстроенный бизнес. Опросы, анализ обратной связи и наблюдение за поведением клиентов помогут выявить, что именно ценят постоянные покупатели в продукте или услуге. Это позволяет адаптировать своё предложение так, чтобы оно максимально соответствовало ожиданиям потенциальных клиентов.

2. Улучшить сервис

Надежность, внимание к деталям и быстрый отклик на каждый запрос клиента создают позитивную связь между ним и компанией. Качественный сервис повысит вашу репутацию и поможет сгладить углы в случае, когда потребитель останется недоволен и напишет жалобу.

3. Персонализировать клиента

Чем больше у компании данных о покупателе, тем сильнее клиент чувствует уникальность подхода именно к себе. Использование имени, знание истории покупок и предпочтений потребителя повышают его уровень доверия и удовлетворенности. Конечно, это работает только в том случае, если информация применяется максимально ненавязчиво.

4. Создать программы лояльности

Разработка программы лояльности включает в себя продумывание скидок, бонусов за повторные покупки и персонализированных предложений. Они значительно повышают вероятность повторных обращений клиентов. Кроме того, подобные программы позволяют собирать данные о покупательских предпочтениях и поведении, что обязательно пригодится для оптимизации бизнес-процессов.

5. Развивать соцсети

Социальные сети помогают бизнесу выстраивать взаимодействие с покупателем, да и просто напоминать о своём существовании. Если потребитель забудет про компанию, сделать его постоянным клиентом не выйдет.



Благодаря соцсетям можно рассказывать клиенту о скидках и бонусных предложениях, о новых продуктах и их преимуществах. Также можно делиться новостями из жизни компании, чтобы создать с потребителем дополнительную связь.



Всё это эффективно работает на удержание клиента, если не заваливать его десятками постов в день.

6. Автоматизировать информацию

Автоматизированные CRM-системы, аналитика и искусственный интеллект значительно упрощают взаимодействие с клиентами. Они помогают быстро реагировать на изменения в предпочтениях покупателей и оперативно решать возникающие проблемы.

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