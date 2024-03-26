7 признаков здорового бюджетирования в компании. Забирайте в закладки

Автор: Ирина Пивовар, независимый консультант и финансовый директор.
Признаки работающего бюджетирования
Существует семь основных признаков, которые помогут убедиться, что бюджетирование — это работающий инструмент, а не просто таблички с цифрами.
Признак № 1. Соответствие стратегическим целям
Хороший бюджет основывается на взаимосвязанных показателях, где конечный результат — стратегическая цель. Благодаря такому подходу руководство получает и набор традиционных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс), и комплект нефинансовых планов вместе с наглядными драйверами, которые помогают контролировать реализацию стратегии.
Признак № 2. Наличие администратора
Правильное бюджетирование подразумевает наличие администратора такого процесса. Обычно его роль исполняет финансовый директор, который сводит в единую систему данные по всем центрам финансовой ответственности (ЦФО). ЦФО в этом случае — функциональный бюджет подразделения, который помогает контролировать конкретный вид дохода или расхода.
Составление функциональных бюджетов — это зона ответственности сотрудников, которые будут его исполнять. Как правило, при эффективном бюджетировании обязанности внутри команды распределяются так:
коммерческий директор — план продаж и рентабельности продаж;
директор по закупкам — план себестоимости;
директор по логистике — план расходов на хранение, обработку, транспортировку продукта;
HR-директор — план по расходам на персонал и фонд оплаты труда;
директор по маркетингу — план по расходам на маркетинг и рекламу;
директора отдельных подразделений — планы по расходам и доходам своего подразделения.
Признак № 3. Наличие регламента
Качественное бюджетирование имеет регламент, который содержит:
единую форму бюджета;
единую терминологию с однозначным толкованием;
понятную и единую для всех участников процесса методологию;
сроки и процедуры подготовки, формирования, подачи, утверждения бюджета;
детализированные и регламентированные статьи бюджета по каждому ЦФО;
набор нормативов и драйверов — свои для каждого ЦФО;
бюджетные формы нефинансовых планов
Признак № 4. Ретро-база
В компании есть ретро-база минимум за два прошлых периода, данные в которых сопоставимы друг с другом. В ретроспективе важно наличие информации для аналитики показателей всех ЦФО. Особенно — данных по продажам и расходам.
Признак № 5. Инструкции для пользователей
Компания имеет проработанные инструкции для сотрудников по процессу бюджетирования. В случае, если процесс автоматизирован, также требуется руководство по администрированию выбранной системы.
Признак № 6. Система мотивации
Правильное бюджетирование напрямую влияет на систему мотивации персонала. Персональная ответственность за исполнение бюджета чётко определена как для всех держателей бюджетами, так и для сотрудников, которые занимаются переменными доходами и расходами.
Признак № 7. Связь с управленческим учётом
Бюджетирование и управленческий учёт используют одинаковые классификаторы по экономической сути. Это упрощает согласованность и анализ финансовых операций компании.
Подытожим
При исправно работающем бюджете руководство может держать руку на пульсе и иметь возможность оперативно принимать управленческие решения. Грамотное бюджетирование даёт понимание, когда и какие ресурсы потребуются для достижения стратегических целей. Это также позволяет минимизировать риски и составлять прогнозы развития бизнеса.
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