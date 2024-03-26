7 признаков здорового бюджетирования в компании. Забирайте в закладки

Грамотное бюджетирование помогает избегать финансовых трудностей, планировать будущее и достигать стратегических целей. Однако без бюджета бизнес может столкнуться с непредвиденными расходами и недостаточной ликвидностью. Объясняем, как проверить, действительно ли бюджетирование в компании работает исправно.

Автор: Ирина Пивовар, независимый консультант и финансовый директор.

Признаки работающего бюджетирования

Существует семь основных признаков, которые помогут убедиться, что бюджетирование — это работающий инструмент, а не просто таблички с цифрами.

Признак № 1. Соответствие стратегическим целям

Хороший бюджет основывается на взаимосвязанных показателях, где конечный результат — стратегическая цель. Благодаря такому подходу руководство получает и набор традиционных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс), и комплект нефинансовых планов вместе с наглядными драйверами, которые помогают контролировать реализацию стратегии.

Признак № 2. Наличие администратора

Правильное бюджетирование подразумевает наличие администратора такого процесса. Обычно его роль исполняет финансовый директор, который сводит в единую систему данные по всем центрам финансовой ответственности (ЦФО). ЦФО в этом случае — функциональный бюджет подразделения, который помогает контролировать конкретный вид дохода или расхода.



Составление функциональных бюджетов — это зона ответственности сотрудников, которые будут его исполнять. Как правило, при эффективном бюджетировании обязанности внутри команды распределяются так:

коммерческий директор — план продаж и рентабельности продаж;

директор по закупкам — план себестоимости;

директор по логистике — план расходов на хранение, обработку, транспортировку продукта;

HR-директор — план по расходам на персонал и фонд оплаты труда;

директор по маркетингу — план по расходам на маркетинг и рекламу;

директора отдельных подразделений — планы по расходам и доходам своего подразделения.

Признак № 3. Наличие регламента

Качественное бюджетирование имеет регламент, который содержит:

единую форму бюджета;

единую терминологию с однозначным толкованием;

понятную и единую для всех участников процесса методологию;

сроки и процедуры подготовки, формирования, подачи, утверждения бюджета;

детализированные и регламентированные статьи бюджета по каждому ЦФО;

набор нормативов и драйверов — свои для каждого ЦФО;

бюджетные формы нефинансовых планов

Признак № 4. Ретро-база

В компании есть ретро-база минимум за два прошлых периода, данные в которых сопоставимы друг с другом. В ретроспективе важно наличие информации для аналитики показателей всех ЦФО. Особенно — данных по продажам и расходам.

Признак № 5. Инструкции для пользователей

Компания имеет проработанные инструкции для сотрудников по процессу бюджетирования. В случае, если процесс автоматизирован, также требуется руководство по администрированию выбранной системы.

Признак № 6. Система мотивации

Правильное бюджетирование напрямую влияет на систему мотивации персонала. Персональная ответственность за исполнение бюджета чётко определена как для всех держателей бюджетами, так и для сотрудников, которые занимаются переменными доходами и расходами.

Признак № 7. Связь с управленческим учётом

Бюджетирование и управленческий учёт используют одинаковые классификаторы по экономической сути. Это упрощает согласованность и анализ финансовых операций компании.

Подытожим

При исправно работающем бюджете руководство может держать руку на пульсе и иметь возможность оперативно принимать управленческие решения. Грамотное бюджетирование даёт понимание, когда и какие ресурсы потребуются для достижения стратегических целей. Это также позволяет минимизировать риски и составлять прогнозы развития бизнеса.

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