Финансовый план. Коротко о том, почему бизнесу важно корректировать план?

Финансовый план позволяет собственнику выстроить чёткую стратегию управления своими средствами. Благодаря этому он может принимать взвешенные управленческие решения и избегать проблем с бюджетом. Тем не менее сам по себе план ничего не гарантирует.

Отвечает: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

Очень важно отслеживать его выполнение и систематически собирать актуальную информацию о доходах и расходах. И уже на основе собранных данных провести план-факт анализ, чтобы найти разницу между планируемыми и реальными показателями.

План-факт необходим по ряду причин.

Сравнение

При проведении анализа нужно собрать данные о фактических доходах и расходах и сравнить их с первоначальным планом. Это даст представление о том, насколько совпали действительность и прогнозы компании.

Поиск несоответствий

Изучение отличий между предполагаемым планом и реальными итогами помогает обнаружить разницу в доходах и расходах. Выраженные отклонения могут сигнализировать о неудачном управлении затратами или уменьшении показателей прибыли.

Корректировка стратегии

Когда план-факт анализ выявляет, что организация не выполнила поставленные задачи, необходимо изменить стратегию и принять меры для повышения эффективности работы.

Оптимизация бюджета

План-факт анализ позволяет определить области в бюджете, где необходима оптимизация. Это может означать сокращение затрат, повышение эффективности и другие изменения в распределения ресурсов.

Прозрачность

Изучение соотношения бюджета и фактических данных улучшает прозрачность финансовых процессов в организации. Каждый участник команды понимает влияние своей работы на итоги, что усиливает ответственность в работе.

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