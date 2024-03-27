Финансовый план. Коротко о том, почему бизнесу важно корректировать план?

Отвечает: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.
Очень важно отслеживать его выполнение и систематически собирать актуальную информацию о доходах и расходах. И уже на основе собранных данных провести план-факт анализ, чтобы найти разницу между планируемыми и реальными показателями.
План-факт необходим по ряду причин.
Сравнение
При проведении анализа нужно собрать данные о фактических доходах и расходах и сравнить их с первоначальным планом. Это даст представление о том, насколько совпали действительность и прогнозы компании.
Поиск несоответствий
Изучение отличий между предполагаемым планом и реальными итогами помогает обнаружить разницу в доходах и расходах. Выраженные отклонения могут сигнализировать о неудачном управлении затратами или уменьшении показателей прибыли.
Корректировка стратегии
Когда план-факт анализ выявляет, что организация не выполнила поставленные задачи, необходимо изменить стратегию и принять меры для повышения эффективности работы.
Оптимизация бюджета
План-факт анализ позволяет определить области в бюджете, где необходима оптимизация. Это может означать сокращение затрат, повышение эффективности и другие изменения в распределения ресурсов.
Прозрачность
Изучение соотношения бюджета и фактических данных улучшает прозрачность финансовых процессов в организации. Каждый участник команды понимает влияние своей работы на итоги, что усиливает ответственность в работе.
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