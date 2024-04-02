Иван Шестак
Кредитование

Коротко, как выбрать между кредитом и финансовым лизингом?

Когда компании нужны средства для приобретения актива, перед ней может встать выбор — воспользоваться кредитом или финансовым лизингом. Решение зависит от специфики сектора, типа актива или финансового положения организации. Но есть несколько факторов, которые помогут выбрать между инструментами.
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Коротко, как выбрать между кредитом и финансовым лизингом?

Финансовое положение компании

Первый шаг при выборе между кредитом и лизингом — это оценка финансовой ситуации в компании. Нужно определить, сколько свободных средств есть у организации и насколько большие начальные вложения она может себе позволить.

  • Если первоначальные средства ограничены, то предпочтителен лизинг. Он обеспечивает доступ к необходимым активам с минимальными стартовыми затратами, что особенно полезно для стартапов и компаний с ограниченной ликвидностью.

  • Если у компании достаточно собственных средств, она может взять кредит и сразу стать владельцем актива. Это даст предприятию больше контроля и упростит управление активом.

График платежей

Важно продумать, каким образом компания сможет осуществлять платежи без просрочек и задержек.

  • Лизингодатель создаёт адаптивный график платежей под потребности каждого клиента. При необходимости компании могут изменять порядок выплат через дополнительные соглашения.

  • У банков нет возможности персонализировать расписание платежей под каждого клиента. Заёмщик, который взял кредит, обязан следовать фиксированным датам, где не учитываются его предпочтения.

Налоговые и юридические аспекты

С каждым из методов финансирования связаны налоговые и юридические аспекты, которые нужно учитывать при выборе инструмента.

Налоговые вычеты

При лизинге платежи часто полностью списываются как операционные расходы, что снижает налогооблагаемую базу. В случае кредита проценты являются налогооблагаемым расходом, но амортизация основной суммы долга не допускается.

Налог на имущество

При лизинге налог на имущество обычно уплачивает лизингодатель. При кредите налог на имущество платит компания, которая взяла займ.

Балансовый учёт

Активы, которые приобретают в кредит, отображаются на балансе компании. Имущество, которое взяли в лизинг, чаще всего отражается на балансе лизингодателя.

В каждом конкретном случае важно проконсультироваться с финансовым экспертом или налоговым консультантом, чтобы определить наиболее выгодный вариант.

Обязательство по выкупу

Обычно финансовый лизинг обязывает выкупить актив по завершении срока и часто по завышенной цене. В случае кредита компания сама решает, когда приобретать актив, где и по какой стоимости.

Уровень конкуренции в отрасли

В некоторых секторах, например, IT или автомобилестроении, где технологии быстро устаревают, лизинг позволяет компаниям часто обновлять активы. IT-фирма может взять серверы и компьютеры в лизинг и регулярно менять их на новые версии.

Тип актива

Выбор между кредитом и лизингом зависит от характеристик актива. Для дорогой недвижимости лучше подходит кредит с низкой ставкой, а для автопарка — лизинг, который позволяет обновлять транспорт после окончания срока аренды и избегать высоких затрат на обслуживание.

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Коротко, как выбрать между кредитом и финансовым лизингом?

Когда компании нужны средства для приобретения актива, перед ней может встать выбор — воспользоваться кредитом или финансовым лизингом. Решение зависит от специфики сектора, типа актива или финансового положения организации. Но есть несколько факторов, которые помогут выбрать между инструментами.

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