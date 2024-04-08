Иван Шестак
Управление финансами

Коротко, как контролировать выплату кредита? Методы управления займом

Кредит открывает бизнесу новые перспективы, будь то запуск проектов или приобретение оборудования. Однако такие возможности связаны с рисками, вроде штрафов и пени за задержки выплат долга банку. При этом существуют методы управления кредитом и способы минимизации рисков.
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Коротко, как контролировать выплату кредита? Методы управления займом

Отвечает: Николай Пилецкий, основатель «Школы кредитования», практикующий консультант по займам и финансам.

Методы управления займом

Чтобы избежать репутации недобросовестного заёмщика, важно точно контролировать денежные потоки и своевременно выплачивать основной долг и проценты. Это можно сделать с помощью трёх методов управления займом:

  • краткосрочного управления через платёжный календарь, который представляет собой прогноз поступлений и выплат;

  • среднесрочного планирования через бюджет движения денежных средств (БДДС), который учитывает плановые и прогнозируемые поступления и выплаты;

  • долгосрочного управления, которое базируется на стратегической ликвидности организации.

    Рассмотрим подробнее инструменты управления для каждого из методов.

Платёжный календарь

Платёжный календарь необходим для планирования финансов предприятия. Он помогает управлять регулярными выплатами, такими как аренда, оплата труда, налоги, лизинг и кредиты. Инструмент позволяет также анализировать поступления денег, которые могут быть нерегулярными.

Проверка платёжного календаря за 5−7 дней до выплат помогает убедиться, что у компании есть достаточно средств для погашения кредита. Это позволит избежать просрочек и штрафов. Такой способ особенно подходит для займов с фиксированными ежемесячными выплатами.

БДДС

В отличие от детального платёжного календаря, БДДС — более долгосрочный и обобщающий инструмент, который помогает планировать и управлять финансовыми потоками. Он подходит компаниям, которые сталкиваются сезонностью или имеют нерегулярные кредитные платежи.

БДДС включает в себя операционный, финансовый и инвестиционный блоки, и помогает следить за тем, чтобы доходов от основной деятельности было достаточно для погашения кредитов.

Инструмент учитывает разные аспекты бизнеса: продажи, текущие расходы, кредитные платежи и инвестиции. БДДС является основой финансового планирования и наглядно показывает, когда может возникнуть нехватка средств для выплат по кредиту.

Стратегическая ликвидность

Ключевым аспектом долгосрочного управления является поддержание стратегической ликвидности. Это означает, что предприятие должно уметь быстро преобразовывать активы в деньги.

Особую важность показатель высокой ликвидности имеет для предприятий, которые берут кредит на три года или более. Его оценка помогает компаниям оставаться платежеспособным и обслуживать долгосрочные займы.

Способы контролировать средства на выплату кредита

Для достижения стратегической стабильности предприятиям следует увеличивать долгосрочное финансирование, оптимизировать баланс основных средств, контролировать запасы и дебиторскую задолженность, а также удерживать кредиторскую задолженность на приемлемом уровне. Эти меры помогут обеспечить эффективное управление финансами и минимизировать кредитный риск.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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