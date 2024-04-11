Коротко о том, как работает краудлендинг? Преимущества и недостатки

Отвечают: Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» в АРБ Про, Руслан Мухаметзянов, кооснователь краудлендинговой платформы getup.
Что такое краудлендинговая платформа
Краудлендинговая платформа — это онлайн-сервис, где могут встретиться заёмщики и инвесторы, которые готовы предоставить деньги в долг под процент.
Владелец платформы собирает комиссию с заёмщиков за услуги и развивает свой сервис.
Взаимодействие на площадке осуществляется виртуально и регулируется Федеральным законом № 259.
Преимущества и недостатки краудлендинга для заёмщиков
Заёмщики — это представители малого и среднего бизнеса, которым требуется финансирование для развития. Они платят проценты по займам и комиссию платформе.
Преимущества
Краудлендинговые платформы более лояльны в оценке заёмщиков по сравнению с банками. Это позволяет молодым предприятиям получать финансирование.
Платформы дают компаниям шанс на исправление и наработку кредитной истории.
Процесс займа происходит быстро, без скрытых платежей и изменения условий после выдачи средств.
Платформы учитывают перспективы сектора экономики бизнеса, что может повысить шансы на одобрение займа.
Недостатки
Высокая цена кредитования в купе с комиссией платформы, в среднем — 25% годовых.
Ограничения по максимальной сумме займа — обычно не более 5 млн рублей.
Лимит по сроку займа — не более одного года.
Преимущества и недостатки краудлендинга для инвесторов
Инвесторы, обычно физические лица, выбирают проект и вкладывают свободные средства, которые хранятся на защищённом счету на платформе. Они могут бесплатно пользоваться площадкой и платить комиссию только за банковские переводы. При этом вкладчики не входят в капитал компании.
Преимущества
Удачные проекты обладают высокой доходностью, которая может превышать 20% годовых.
Возможность распределить инвестиции между проектами помогает снизить потенциальные убытки.
Краудлендинговые платформы проводят многоэтапный анализ заёмщиков, чтобы убедиться в их платёжеспособности. Это дополнительно защищает интересы инвесторов.
Недостатки
Платформы предлагают достаточно ограниченный выбор проектов.
Как и все инвестиции, краудлендинг связан с рисками. Например, с вероятностью дефолта заёмщиков;
Иногда инвесторам трудно найти надёжный проект из-за недостатка информации. Площадки предоставляют лишь базовые данные: финансовые показатели, отсутствие судимости и описание бизнеса и проекта.
Когда использовать краудлендинг
Краудлендинг подходит компании, если:
на горизонте высокий спрос, а у предприятия недостаточно средств для покупки материалов или товаров. В такой ситуации упущенная выгода обойдётся дороже стоимости денег;
есть риск лишиться покупателей из-за дефицита товаров. Ущерб от потери клиентов может превысить стоимость займов;
для заключения прибыльного контракта требуяется финансовая поддержка.
Краудлендинг не подходит, если:
бизнесу нужно покрыть текущие расходы и убытки;
у компании обороты с низкой наценкой.
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