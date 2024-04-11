Коротко о том, как работает краудлендинг? Преимущества и недостатки

Когда речь идёт о поиске заёмных средств для бизнеса, чаще всего вспоминают кредиты или частные и венчурные инвестиции. Краудлендинг не пользуется такой популярностью, хотя этот инструмент финансирования точно заслуживает внимания.

Отвечают: Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» в АРБ Про, Руслан Мухаметзянов, кооснователь краудлендинговой платформы getup.

Что такое краудлендинговая платформа

Краудлендинговая платформа — это онлайн-сервис, где могут встретиться заёмщики и инвесторы, которые готовы предоставить деньги в долг под процент.

Владелец платформы собирает комиссию с заёмщиков за услуги и развивает свой сервис.

Взаимодействие на площадке осуществляется виртуально и регулируется Федеральным законом № 259.

Преимущества и недостатки краудлендинга для заёмщиков

Заёмщики — это представители малого и среднего бизнеса, которым требуется финансирование для развития. Они платят проценты по займам и комиссию платформе.

Преимущества

Краудлендинговые платформы более лояльны в оценке заёмщиков по сравнению с банками. Это позволяет молодым предприятиям получать финансирование.

Платформы дают компаниям шанс на исправление и наработку кредитной истории.

Процесс займа происходит быстро, без скрытых платежей и изменения условий после выдачи средств.

Платформы учитывают перспективы сектора экономики бизнеса, что может повысить шансы на одобрение займа. Недостатки

Высокая цена кредитования в купе с комиссией платформы, в среднем — 25% годовых.

Ограничения по максимальной сумме займа — обычно не более 5 млн рублей.

Лимит по сроку займа — не более одного года.

Преимущества и недостатки краудлендинга для инвесторов

Инвесторы, обычно физические лица, выбирают проект и вкладывают свободные средства, которые хранятся на защищённом счету на платформе. Они могут бесплатно пользоваться площадкой и платить комиссию только за банковские переводы. При этом вкладчики не входят в капитал компании.

Преимущества

Удачные проекты обладают высокой доходностью, которая может превышать 20% годовых.

Возможность распределить инвестиции между проектами помогает снизить потенциальные убытки.

Краудлендинговые платформы проводят многоэтапный анализ заёмщиков, чтобы убедиться в их платёжеспособности. Это дополнительно защищает интересы инвесторов.

Недостатки

Платформы предлагают достаточно ограниченный выбор проектов.

Как и все инвестиции, краудлендинг связан с рисками. Например, с вероятностью дефолта заёмщиков;

Иногда инвесторам трудно найти надёжный проект из-за недостатка информации. Площадки предоставляют лишь базовые данные: финансовые показатели, отсутствие судимости и описание бизнеса и проекта.

Когда использовать краудлендинг

Краудлендинг подходит компании, если:

на горизонте высокий спрос, а у предприятия недостаточно средств для покупки материалов или товаров. В такой ситуации упущенная выгода обойдётся дороже стоимости денег;

есть риск лишиться покупателей из-за дефицита товаров. Ущерб от потери клиентов может превысить стоимость займов;

для заключения прибыльного контракта требуяется финансовая поддержка.

Краудлендинг не подходит, если:

бизнесу нужно покрыть текущие расходы и убытки;

у компании обороты с низкой наценкой.

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