Топ-6 фильмов о финансах и бизнесе

Авторы: редакторы сервиса управленческого учёта «Финансист».
Уолл-Стрит (Wall Street, 1987)
Никаких волков! Только история о жизни на Уолл-Стрит, где большие деньги и высокие ставки порождают соблазн и коррупцию. Картина показывает мир высоких финансов через отношения между молодым брокером и его наставником. Фильм заставляет зрителя задуматься о том, как легко потерять себя в погоне за большими деньгами.
Игра на понижение (The Big Short, 2015)
Фильм рассказывает о финансовом гении Майкле Бьюрри, который предвидел крах рынка ипотечных облигаций в 2007—2008 годах.
Картина остроумно и доступно объясняет сложные финансовые манипуляции, которые привели к кризису. Кино заставляет задуматься о моральных аспектах финансового мира и узнать, как важно быть внимательным к мельчайшим сигналам рынка.
Уолл-Стрит: Деньги никогда не спят (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010)
Продолжение оригинального фильма «Уолл-Стрит» вновь обошлось без волков. Картина погружает зрителя в мир финансов после экономического кризиса 2008 года. Она исследует, как изменилась жизнь персонажей и как новые финансовые реалии влияют на их решения и моральные ценности.
Гленгарри Глен Росс (Glengarry Glen Ross, 1992)
Фильм основан на пьесе Дэвида Мэмета. Кино показывает несколько дней из жизни агентов по продаже недвижимости, которые оказываются под давлением руководства.
«Гленгарри Глен Росс» ярко иллюстрирует, как высокая конкуренция в рабочей среде порождает отчаяние. В фильме наглядно показывают, на что готовы идти люди ради сохранения своей работы и достижения успеха.
Человек, который изменил всё (Moneyball, 2011)
Фильм основан на реальных событиях. Картина рассказывает о том, как экономические знания могут изменить подход к спорту. Билли Бин, генеральный менеджер бейсбольной команды, приглашает молодого экономиста Питера Бренда в свою команду. Они используют статистический анализ для оценки игроков и разработки стратегий, что помогает команде добиваться успеха.
Основатель (The Founder, 2016)
Фильм повествует о Рэе Кроке, который превратил небольшую сеть фастфуда братьев Макдоналд в одну из крупнейших в мире франшиз. «Основатель» исследует темы амбиций, предпринимательства и моральных компромиссов на пути к успеху.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Комментарии1
Недавно Основатель посмотрела, классный!