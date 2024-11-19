Топ-6 фильмов о финансах и бизнесе

Фильм повествует о Рэе Кроке, который превратил небольшую сеть фастфуда братьев Макдоналд в одну из крупнейших в мире франшиз. «Основатель» исследует темы амбиций, предпринимательства и моральных компромиссов на пути к успеху.

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