Как поэтапно построить рабочую стратегию компании

Чтобы реализовать стратегию, вы должны составить список из нескольких мероприятий. В перечень могут войти разработка конкурентоспособного продукта, наращивание производственных мощностей или освоение новых компетенций.



Каждое из этих мероприятий — отдельный стратегический проект. А где есть проект, там появляются и показатели для его управления.



Во-первых, при таком подходе появляются метрики результата, которые показывают, что и к какому сроку должно быть сделано. Это важно, чтобы в команде все одинаково понимали цель и степень готовности проекта.



Во-вторых, появляются метрики отдельных этапов проекта, которые позволяют оценивать прогресс и видеть отставание от плана.



В этом случае время на выполнение проекта лучше всего поделить на отрезки. Они могут занимать одну или две недели.

В конце каждого этапа нужно получить промежуточные результаты: для одной компании это будет новый рецепт, для другой — возведённая стена, для третьей — первые пять тестов приложения на реальных пользователях. При еженедельном контроле проекта вы сразу увидите его статус и не допустите критического отставания от плана.

В итоге план и факт по этапам исполнения стратегических проектов станет третьей «приборной панелью». Если команда будет отставать, необходимо регулярно привлекать внимание руководителей. Если же всё идёт по плану, они смогу раз в квартал смотреть на результаты и благодарить команду за прогресс.