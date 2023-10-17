ВС РФ указал критерии отнесения оплаты электроэнергии к внеочередным платежам при банкротстве

В данном случае Верховный Суд РФ сделал исключение из общего правила доказывания «отрицательный факт не доказывается лицом, которое на него ссылается, а возлагает на другую сторону обязанность доказать наличие опровергающего его положительного факта».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.08.2023 № 307-ЭС23-8079 по делу № А66-19241/2017 ориентирует суды касательно рассмотрения вопроса об установлении статуса внеочередных платежей в отношении тех текущих расходов, которые обеспечивают производство и передачу должником энергоресурсов для объектов социальной инфраструктуры и населения.

Суть дела

В рамках дела о банкротстве ООО «ТрикВол» (должник) АО «АтомЭнергоСбыт» обратилось с заявлением о разрешении разногласий с конкурсным управляющим по вопросу отступления от очередности уплаты текущих платежей, установленной пунктом 2 статьи 134 Закона о банкротстве, и отнесения оплаты поставляемой электроэнергии в порядке пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве к внеочередным платежам.

Как следует из материалов дела, основным видом деятельности должника является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

После возбуждения в отношении должника процедуры банкротства он продолжал осуществлять поставку тепловой энергии для коммунальных услуг в виде горячего водоснабжения и отопления жителям микрорайона «Паркоммуна», а также социальным объектам инфраструктуры г. Вышний Волочек во исполнение решения Вышневолоцкого городского суда Тверской области от 29.08.2019 по делу № 2-814/2019.

АО «АтомЭнергоСбыт», обращаясь в суд с заявлением о разрешении разногласий с конкурсным управляющим, ссылалось на то, что должник может быть лишен возможности продолжать производственно-хозяйственную деятельность и исполнять обязательства по поставке энергоресурсов населению в случае отсутствия электроэнергии, которую как до введения процедуры банкротства, так и после поставляет АО «АтомЭнергоСбыт» в рамках договоров от 21.05.2014 № 698000029 и от 21.03.2019 № 6930101632, не получая оплату за поставленные ресурсы.

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявления АО «АтомЭнергоСбыт» отказано.

Разрешая спор, суд первой инстанции сослался на положения статьи 60, пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве, статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьи 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», правовые позиции, изложенные в пункте 7 Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2022 года и пункте 18 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016 (далее – Обзор от 20.12.2016), и исходил из того, что платежи за поставленную электрическую энергию не тождественны финансированию мероприятий по недопущению техногенных катастроф. Суд пришел к выводу о недоказанности исключительных, экстраординарных оснований для отступления от установленной законом очередности удовлетворения требований должника перед иными текущими требованиями соответствующей очередности, а также наличия у должника имущества, достаточного для погашения требований иных текущих кредиторов в целях исключения возможности нарушения их прав.

Суд апелляционной инстанции, поддерживая выводы суда первой инстанции, дополнительно отметил, что наряду с изложенными судом первой инстанции обстоятельствами, АО «АтомЭнергоСбыт» не доказан временный характер отступления от очередности, и что что АО «АтомЭнергоСбыт» является гарантирующим поставщиком, который в силу своего статуса и требований законодательства обязан поставлять ресурсы покупателю, в связи с чем не может самостоятельно ограничить поставку ресурсов.

Суд кассационной инстанции посчитал обоснованным вывод судов о недоказанности наличия исключительных обстоятельств, дающих основание для отступления от очередности удовлетворения требований по текущим обязательствам, а также указал на то, что отнесение всех расходов, непосредственно формирующих цепочку технологического процесса по производству и распределению горячей воды (тепловой энергии) для нужд организаций и населения и связанных с основной деятельностью должника, к эксплуатационным платежам противоречит принципам очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, АО «АтомЭнергоСбыт» просило судебные акты отменить и направить обособленный спор на новое рассмотрение.

Позиция Верховного Суда

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, Верховный Суд РФ определил отменить судебные акты нижестоящих судов и направить обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Основанием для отмены судебных актов Верховный Суд РФ привел следующие доводы.

Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам установлена пунктом 2 статьи 134 Закона о банкротстве:

в первую очередь возмещаются судебные расходы по делу о банкротстве, выплачивается вознаграждение арбитражным управляющим, оплачивается деятельность лиц, привлеченных арбитражным управляющим в обязательном порядке для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей;

во вторую — оплачивается труд лиц, работавших по трудовому договору, и выплачиваются выходные пособия;

в третью — оплачивается деятельность прочих лиц, привлеченных арбитражным управляющим;

в четвертую — удовлетворяются требования по эксплуатационным платежам (оплачиваются коммунальные платежи, энергоснабжение и т.п.);

в пятую — удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.

В то же время законодательство о банкротстве предусматривает возможность изменить указанную очередность и преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов во внеочередном порядке погасить расходы на проведение мероприятий по недопущению возникновения техногенных или экологических катастроф либо гибели людей, вызванных прекращением деятельности организации должника или ее структурных подразделений (абзац второй пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве).

Заявляя о необходимости приоритетного погашения задолженности по оплате поставленной энергии по отношению к иным текущим обязательствам должника, АО «АтомЭнергоСбыт» ссылалось на положения абзаца второго пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве и обращало внимание, что введение в отношении должника режима ограничения потребления электроэнергии создаст угрозу нарушения прав неопределенного круга лиц на жизнь, здоровье и экологическое благополучие, благоприятную окружающую среду, защиту от последствий техногенных катастроф.

Суды, ссылаясь на недоказанность исключительных, экстраординарных оснований для отступления от установленной законом очередности удовлетворения требований должника перед иными текущими требованиями соответствующей очередности, не учли, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 01.02.2022 № 4-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее – Постановление № 4-П), норма абзаца второго пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве была признана неконституционной в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования ей не обеспечивается должная степень определенности и оперативности в решении вопроса о наличии обстоятельств, при которых прекращение (или снижение объема ниже минимально необходимого для безопасного состояния опасного производственного объекта) поставки энергоресурсов по договору, ранее заключенному в рамках обычной хозяйственной деятельности должника, может создать реальную угрозу возникновения техногенной и (или) экологической катастрофы либо гибели людей, что предполагает оплату энергоресурсов поставщику вне очереди преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов по текущим платежам.

Так, все неустранимые сомнения по вопросу о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о реальной угрозе возникновения техногенных и (или) экологических катастроф либо гибели людей вследствие прекращения поставок данных энергоресурсов (либо ограничения поставок ниже уровня, минимально необходимого для безопасного состояния соответствующего объекта), применительно к опасным производственным объектам должны толковаться в пользу их наличия.

Развивая изложенный правовой подход Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в Определении от 26.06.2023 № 307-ЭС22-27054 отметила, что обстоятельства, угрожающие катастрофой или гибелью людей, могут возникнуть не только вследствие неких экстраординарных и очевидных факторов, требующих специального реагирования, но и в результате накопления критической массы угроз в самих опасных производственных объектах или в результате изменения воздействия на них внешней среды из-за прекращения их текущего обслуживания в целом или даже отдельных их элементов.

При этом из буквального толкования пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве следует возможность изменения очередности текущих платежей для недопущения возникновения катастрофы, то есть платежи должны быть направлены на превентивные меры, минимизирующие саму вероятность наступления тяжких последствий, а не на их ликвидацию.

В рассматриваемом случае АО «АтомЭнергоСбыт» приводило доводы о том, что прекращение поставки электроэнергии в котельные приведет к прекращению поставок населению тепловой энергии, обеспечивающей горячее водоснабжение и отопление, что может вызвать тяжелые социальные последствия в отдельном населенном пункте.

Неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права повлекло неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, а также неправильное распределение обязанности доказывания.

Изложенные положения законов не были приняты во внимание судами первой и апелляционной инстанций, а ряд обстоятельств (в том числе временный характер платежей, наличие финансовой возможности в последующем восстановить нарушенную очередность в целях недопущения нарушения прав иных текущих кредиторов и пр.) был ошибочно определен в качестве юридически значимых для правильного разрешения спора.

В тексте Постановления № 4-П отмечено, что для целей применения данной нормы достаточно доказать только два обстоятельства:

реальность угрозы наступления перечисленных в норме неблагоприятных последствий;

действительную направленность осуществляемых кредитором и подлежащих оплате действий, в частности по энергоснабжению должника, на недопущение этих последствий.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций не только было неверно распределено бремя доказывания наличия изложенных в абзаце втором пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве обстоятельств (без учета пункта 3 Постановления № 4-П), но и неверно определен предмет доказывания по настоящему обособленному спору.

Отдельно стоит отметить, что вопреки указанию суда апелляционной инстанции сама по себе невозможность отказа от поставки электроэнергии гарантирующим поставщиком не исключает возможность применения абзаца второго пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве. Напротив, в Постановлении № 4-П Конституционный Суд Российской Федерации, раскрывая конституционно-правовой смысл данной нормы, исходил из того, что она обеспечивает баланс интересов хозяйствующих субъектов и устанавливает повышенные гарантии оплаты ресурсов гарантирующим поставщикам, ограниченным законодателем в праве на отказ от исполнения обязательств по поставке в случае нарушения потребителем обязательств по оплате.

Комментарий специалиста

В рассматриваемом определении Верховный Суд РФ подробно разъясняет вопросы, связанные с изменением очередности текущих платежей в связи с необходимостью финансировать расходы на проведение должником мероприятий по недопущению возникновения техногенных или экологических катастроф либо гибели людей, вызванных прекращением деятельности организации должника или ее структурных подразделений (абзац второй пункта 1 статьи 134 Закона о банкротстве). управляющий партнер юридической компании ЮКО Юлия Иванова

Прекращение или снижение объема ниже минимально необходимого для безопасного состояния опасного производственного объекта поставки энергоресурсов по договору, ранее заключенному в рамках обычной хозяйственной деятельности должника, которое, в свою очередь, повлечет прекращение или существенное снижение поставок населению и иным потребителям коммунального ресурса, может являться причиной тяжелых социальных последствий в отдельном населенном пункте и служить основанием для изменения очередности текущих платежей в пользу оплаты должником необходимого энергоресурса. При этом, не имеет значения, что кредитор-поставщик энергоресурса в силу закона обязан осуществлять поставки такого ресурса независимо от фактической оплаты и не может прекратить такие поставки при неоплате.

Важно отметить, что угроза прекращение поставок необходимых коммунальных ресурсов для обеспечения социальных объектов и населения, по существу приравнена к угрозе техногенной катастрофы.

В определении также раскрыт характер обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для изменения очередности текущих платежей, и вопросы доказывания наличия таких обстоятельств.

Обстоятельства, дающие основание изменение очередности платежей, могут представлять собой не только уже имеющие место экстраординарные и очевидные факторы, требующих специального реагирования, но и процесс накопления критической массы угроз наступления таких факторов, в самих опасных производственных объектах или в результате изменения воздействия на них внешней среды из-за прекращения их текущего обслуживания в целом или даже отдельных их элементов.

При этом, основания изменения очередности платежей имеют место не только в случае необходимости устранения уже имеющихся негативных факторов, но и при необходимости финансирования превентивных мер, минимизирующие саму вероятность наступления тяжких последствий.

Тем самым, само по себе наличие обоснованных оснований полагать, что имеет место реальная угроза возникновения неблагоприятных обстоятельств, которые могут повлечь негативные последствия, уже является достаточным основанием для изменения очередности текущих платежей.

Верховный Суд также указал на особенность доказывания оснований для изменения очередности текущих платежей.

Все неустранимые сомнения по вопросу о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о реальной угрозе возникновения техногенных и (или) экологических катастроф либо гибели людей вследствие прекращения поставок данных энергоресурсов (либо ограничения поставок ниже уровня, минимально необходимого для безопасного состояния соответствующего объекта), применительно к опасным производственным объектам должны толковаться в пользу их наличия. Иными словами, если конкурсный управляющий или иное заинтересованное лицо подтвердили потенциальную возможность наступления обстоятельств, влекущих возможность наступления таких негативных последствий, то обязанность доказывания отсутствия таких обстоятельств и угроз переходит на другую сторону.

В данном случае Верховный Суд РФ сделал исключение из общего правила доказывания «отрицательный факт не доказывается лицом, которое на него ссылается, а возлагает на другую сторону обязанность доказать наличие опровергающего его положительного факта».