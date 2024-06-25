₽ Заказать рекламу
Юлия Иванова
Обзор судебной практики

ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве

Первая половина июня выдалась очень интересной и значимой для банкротного сообщества с точки зрения судебной практики — ВС РФ опубликовал в полном объеме 4 определения по спорам, связанным с порядком уплаты налогов в делах о банкротстве.
ВС РФ разобрался с налогами. Обзор позиций ВС РФ по уплате налогов в банкротстве

Определения ВС РФ от 03.06.2024 № 305-ЭС23-19921, от 13.06.2024 № 305-ЭС20-4777(4) приняты по спорам, связанным с критерием отнесения к текущим платежам суммы восстановленного НДС при реализации конкурсной массы.

Определения ВС РФ от 13.06.2024 № 304-ЭС16-19840(4), от 13.06.2024 № 304-ЭС22-29762 приняты по спорам, связанным с порядком уплаты текущих имущественных налогов (земельный налог, налог на имущество организаций, транспортный налог) в связи продажей залогового имущества.

Без преувеличения будет сказано, что правовые позиции, изложенные в данных определениях, являются очень важными и долгожданными как для юридического сообщества, так и для кредитных организаций (как залоговых кредиторов) и уполномоченных органов. 

И вот с чем это связано. 

1. Определения ВС РФ по спорам по отнесению к текущим платежам суммы восстановленного НДС при реализации конкурсной массы. 

До принятия Определений от 03.06.2024 № 305-ЭС23-19921, от 13.06.2024 № 305-ЭС20-4777(4) суды относили суммы восстановленного НДС при реализации конкурсной массы к текущим платежам пятой очереди и ВС соглашался с таким подходом, вынося «отказные» определения (например, Определение от 07.07.2023 № 308-ЭС22-22589(1,2), от 10.07.2023 № 308-ЭС20-8651(2,3) и т.д.).

Суды по данному вопросу занимали формальный подход: поскольку продажа имущества должника осуществлялась после введения процедуры банкротства, то требование по уплате восстановленного НДС возникает в налоговом периоде, в котором состоялась такая продажа, то есть является текущим. Иными словами, суды буквально руководствовались подпунктом 2 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 6 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016).

Но такой формальный подход судов неоднократно подвергался критике в юридическом сообществе, поскольку в некоторых случаях (особенно при продаже большого количества имущества на торгах) возникали значительные суммы восстановленного НДС и расчеты не доходили до реестровых требований. Причем суммы текущего восстановленного НДС зачастую в несколько раз превышают суммы выручки от продажи имущества, а продажа имущества должника является необходимой (предусмотренной законом) мерой и направлена именно на удовлетворение требований кредиторов. 

Кроме того, ВС обычно в своих определениях не раз демонстрировал отказ от формального подхода к квалификации платежей в качестве текущих, что также соответствует общей направленности Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве». 

В Определениях от 03.06.2024 № 305-ЭС23-19921, от 13.06.2024 № 305-ЭС20-4777(4) ВС полностью пересмотрел подход к критерию отнесения восстановленного НДС в качестве текущего платежа и сформировал следующую правовую позицию: 

«для цели отнесения налоговой задолженности по восстановленному НДС к реестровой или текущей следует руководствоваться периодом, в который совершена операция, ставшая основанием для формирования налоговой базы для осуществления вычета». 

Интерес вызывает также и само обоснование данной правовой позиции.

Более подробно обоснование своей правовой позиции ВС отразил в Определении от 03.06.2024 № 305-ЭС23-19921

Во-первых, ВС применил ряд аналогий. 

Так, в частности, ВС применил по аналогии правовой подход Конституционного Суда Российской Федерации, отраженный в Постановлении от 31.05.2023 № 28-П о том, что налог на прибыль от продажи имущества должника хоть и формально относится к текущим платежам, но в итоге отнесен к третьей очереди реестра.

Необходимо отметить, что и после принятия Постановления от 31.05.2023 № 28-П ВС все равно выносил «отказные» определения, где нижестоящие суды относили сумму восстановленного НДС к пятой очереди текущих платежей (Определения от 07.07.2023 № 308-ЭС22-22589(1,2), от 10.07.2023 № 308-ЭС20-8651(2,3)).

Также, ВС привел аналогию с пунктом 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», где указано, что при расторжении договора, исполнение по которому было предоставлено кредитором до возбуждения дела о банкротстве, в том числе когда такое расторжение произошло по инициативе кредитора в связи с допущенным должником нарушением, все выраженные в деньгах требования кредитора к должнику квалифицируются для целей Закона о банкротстве как требования, подлежащие включению в реестр требований кредиторов. 

ВС указал, что аналогичным образом получаемый налогоплательщиком вычет по НДС является формой имущественного предоставления со стороны государства. Соответственно, если налоговый период, в рамках которого предоставлен вычет (финансирование), окончился до возбуждения дела о банкротстве, то требование уполномоченного органа должно квалифицироваться в качестве реестрового. 

Во-вторых, ВС привел политико-правовое обоснование своей позиции, указав, что имеет место устойчивая законодательная тенденция, направленная на то, чтобы в результате хозяйственных операций лица, признанного банкротом, не возникало текущее требование по НДС и по этой причине можно констатировать, что толкование, признающее восстановленный вычет по НДС в качестве текущего, не согласовывалось бы с законодательным процессом в сфере налогообложения последних лет.

В-третьих, ВС совершенно обосновано принял во внимание принцип нейтральности НДС, указав, что, при обязанности банкрота восстановить свой вычет, не исключены ситуации, когда при дальнейшей реализации товара конечному потребителю, влекущей запуск новой цепочки налогооблагаемых операций, в бюджет дважды будет перечислена сумма НДС, что дополнительно подтверждает невозможность квалификации статуса спорного обязательного платежа исходя из периода восстановления вычета. 

Также, необходимо обратить внимание еще на 2 важные правовые позиции в данных определениях: 

  • к требованию уполномоченного органа о восстановленном НДС не мог быть применен приоритетный порядок погашения из выручки от продажи залога. Данный вывод сделан на основании правовых позиций Конституционного Суда, изложенных в Постановлениях от 09.04.2024 № 16-П, от 31.05.2023 № 28-П.

Таким образом, в вопросе об отнесении суммы восстановленного НДС на выручку от продажи залогового имущества поставлена точка. 

  • в исключительных случаях при выявлении судом в рамках конкретного дела намерения контролирующих лиц воспользоваться процедурой банкротства, как предоставляющей льготный налоговый режим для передачи актива в условиях отсутствия реальных признаков объективного банкротства, – арбитражный суд, реализуя свои дискреционные полномочия по управлению банкротным процессом, вправе рассмотреть вопрос об изменении очередности требования уполномоченного органа посредством повышения его до текущих платежей пятой очереди.

Таким образом, изложенные в Определениях от 03.06.2024 № 305-ЭС23-19921, от 13.06.2024 № 305-ЭС20-4777(4) правовые позиции и их обоснование говорит о глубоком анализе проблемного вопроса со стороны судебной коллегии ВС. 

2. Определения ВС РФ от 13.06.2024 № 304-ЭС16-19840 (4), от 13.06.2024 № 304-ЭС22-29762 по спорам, связанным с порядком уплаты текущих имущественных налогов за счет выручки от продажи залогового имущества.

История вопроса уплаты текущих налогов за счет выручки от продажи залогового имущества в практике судов складывалась следующим образом.

Федеральным законом от 29.12.2014 №482-ФЗ статья 138 Закона о банкротстве дополнена пунктом 6, где указано, что расходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах покрываются за счет средств, поступивших от реализации предмета залога, до расходования этих средств в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Изначально новый пункт статьи 138 Закона о банкротстве не вызывал у судов никаких сомнений о том, что в расходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах не могут быть включены текущие имущественные налоги должника. Суды при решении данного вопроса руководствовались буквальным толкованием данной нормы. 

ВС РФ в Определении от 19.10.2020 № 305-ЭС20-10152 указал, что в силу п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве суммы налога на добавленную стоимость, начисленного при сдаче в аренду заложенного имущества в ходе конкурсного производства, погашаются за счет арендной платы до ее распределения по правилам пп. 1 и 2 ст. 138 Закона о банкротстве. Указанная правовая позиция была отражена в пункте 11 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020).

Затем в связи с изменениями, внесенными в пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, вышеуказанная позиция ВС РФ стала неактуальной, если конкурсное производство в отношении должника введено после 01.01.2021, поскольку с этой даты все операции должника-банкрота не являются объектом налогообложения по НДС. 

Позднее ВС РФ в Определении от 08.04.2021 № 305-ЭС20-20287 разъяснил, что расходы на уплату текущей задолженности по земельному налогу и налогу на имущество в отношении предмета залога при банкротстве залогодателя покрываются за счет выручки от реализации заложенного имущества до начала расчетов с залоговым кредитором. Указанная правовая позиция отражена в пункте 14 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.11.2021).

После чего суды стали применять данную позицию ВС РФ при рассмотрении споров. 

Больше всего данная правовая позиция ВС не устраивала банки, как крупных залоговых кредиторов в делах о банкротстве, но Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 09.04.2024 № 16-П, принятому по жалобе ПАО Сбербанк и ООО «Торговый дом «Агроторг», признал пункт 6 статьи 138 Закона о банкротстве не противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой он предполагает, что требования об уплате текущей задолженности по имущественным налогам, связанным с предметом залога, а также соответствующих пеней удовлетворяются за счет средств, полученных от его использования и реализации, до начала расчетов с залоговым кредитором. 

И вот наконец, ВС в Определениях от 13.06.2024 № 304-ЭС16-19840(4), от 13.06.2024 № 304-ЭС22-29762 можно сказать — нашел компромиссное решение в данном вопросе, сформировав следующие правовые позиции.

В зависимости от того, когда фактически становится возможным обращение взыскания на предмет залога, то есть в зависимости от момента, когда залоговый кредитор начинает пользоваться преимуществами своего положения, возможны три основных варианта исчисления периода, за который бремя по уплате имущественных налогов относится на залогового кредитора:

  1. со дня объявления резолютивной части об открытии конкурсного производства, если требования залогового кредитора были установлены в реестре до этого дня;

  2. со дня включения требований залогового кредитора в реестр, если такое установление приходится на период конкурсного производства;

  3. за весь период с возбуждения дела о банкротстве, если выручка от аренды (иной эксплуатации) имущества передавалась исключительно залоговому кредитору, а не распределялась между всеми кредиторами. 

При этом в случае, если залоговый кредитор сначала заявляет о включении в реестр денежного требования, а позже получает статус залогового кредитора, и такой разрыв не связан с объективными причинами, не зависящими от воли залогового кредитора, датой начала периода возложения обязанности по оплате имущественных налогов за счет выручки от продажи заложенного имущества следует считать дату объявления резолютивной части определения о включении в реестр по денежному требованию, а не получения статуса залогового кредитора.

Указанные правовые позиции ВС стоит оценить как вполне компромиссные решения спорных вопросов по уплате налогов в банкротстве.

Наталия Лукина

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания и участвуйте в розыгрыше приза

Обычно все наши конкурсы посвящены одной теме, сегодня мы решили задавать разносторонние вопросы. Получилась нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои общие знания. Вопросы иногда с подвохом. Будьте внимательны!

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
20

Начать дискуссию

Пользователи интернета

В России будут продавать только смартфоны с возможностью установить RuStore

Чтобы у пользователей из РФ была возможность устанавливать российские приложения, депутаты предлагают обязать производителей и продавцов разрешить установку приложений из магазина RuStore. В них должна быть возможность оплаты интернет-сервисов.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Ведение бизнеса

Как прописать в договоре правила об ответственности

Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.

Как прописать в договоре правила об ответственности
Трудовые отношения

Из зарплаты ниже МРОТ исключат все дополнительные выплаты

Депутаты подготовили законопроект с изменения в Трудовой кодекс, которые инициировал Конституционный суд.

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Маркетинг

Маркетинговая политика

Порядок определения цены товаров, предоставления скидок клиентам, правила рекламных акций, а также другие элементы ведения бизнеса могут быть подробно изложены организацией в документе под названием «Маркетинговая политика».

Маркетинговая политика
Маркетплейсы

Требования к этикеткам и биркам для одежды

Если вы планируете создать собственный бренд одежды и продавать ее на Ozon, стоит позаботиться о каждой детали, включая этикетки. Ведь если на изделиях не будет торговых ярлыков и вшивных лент, можно получить штраф от Роспотребнадзора. В статье рассказали, как сделать хорошие этикетки и что на них нужно написать.

Требования к этикеткам и биркам для одежды
Е-Офис 24

Как работать с 1С дома и в офисе

Если раньше удаленная работа считалась одним из направлений в организации бизнеса, которое вызвано развитием интернет-технологий, то из-за пандемии коронавируса она превратилась в абсолютную необходимость. Массовый переход на удаленную работу стал устойчивым трендом, на который отреагировали и производители ПО.

Как работать с 1С дома и в офисе

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ФСБУ

Что бухгалтерам ждать от ФСБУ 4/2023

В ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» практические ничего не изменилось, но важно не допустить ошибок в новой заголовочной части.

1
ВЭД

Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет

При работе с иностранным контрагентом, который не стоит на учете в российской налоговой, исчисление и уплата НДС производится российской фирмой при оплате услуг. Поступили деньги на счет партнера или были заблокированы в следствие санкций, значения не имеет.

Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: завод Mercedes будет выпускать Chery, Роскомнадзор заблокирует некоторые звонки, а 99% селлеров на Wildberries не знают правил площадки

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
ФСБУ НМА

Как учитывать краткосрочные НМА

Внесли ясность в бухучет активов, не имеющих материально-вещественной формы со сроком использования, не превышающим 1 год.

Регистрация ООО

Когда компании откажут в госрегистрации

При регистрации организации в налоговом органе можно получить отказ.

Общество

Какие документы нужны для продажи квартиры

Продать квартиру через посредника, подготовить договор купли-продажи самостоятельно — оказывается, так можно! В этом уроке вы узнаете все о том как продать квартиру.

Какие документы нужны для продажи квартиры

Разборы законов

1 334
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Страховые взносы

Не забудьте до 1 июля уплатить страховые взносы

ИП нужно заплатить страховые взносы в размере 1% с суммы дохода больше 300 тысяч рублей за 2023 год.

УСН

🙉 Через 7 лет налоговая обнаружила, что у ИП неправильная УСН

При регистрации ИП выбрал УСН «доходы минус расходы» 15%, а затем перешел на объект «доходы» 6%. Вернее думал, что перешел. Но налоговая посчитала иначе.

1
ТРИО

От хаоса к контролю: как автоматизировать бизнес-процессы компании на 1С

Автоматизация помогает работать эффективнее как маленькому предприятию, так и огромному холдингу. Решения на базе 1С позволяют автоматизировать практически любой процесс в компании. Специалисты компании «ТРИО» помогут вам выбрать и внедрить систему 1С: они уже 17 лет автоматизируют большой и малый бизнес.

От хаоса к контролю: как автоматизировать бизнес-процессы компании на 1С
Северсталь — ЦЕС
Ведение бизнеса

Зачем бухгалтерии система тикетинга

О нездоровой любви и о том, как раз и навсегда избавиться от множества мешающих работе раздражителей.

Зачем бухгалтерии система тикетинга
3-НДФЛ

Люди ошибаются при сдаче уточненной декларации 3-НДФЛ

При выявлении ошибок в сданной 3-НДФЛ нужно сдать уточненку. В ней указывают номер корректировки – 1 и т. д. Количество уточненных деклараций не ограничено.

Scloud — аренда 1С в облаке

Аренда 1С в облаке от Scloud: эффективные и безопасные решения

Автоматизация бизнеса и бухгалтерии актуальна для большинства современных компаний, причем наиболее удобным и выгодным вариантом на сегодняшний день выступает аренда 1С в облаке. С Scloud можно не тратить средства на приобретение и обслуживание собственного оборудования и программного обеспечения: клиентам сервиса доступны все преимущества использования современных технологий и круглосуточная техподдержка.

Аренда 1С в облаке от Scloud: эффективные и безопасные решения

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
РАМЗЭС 2.0
Автоматизация финансового планирования

РАМЗЭС 2.0 обзор

РАМЗЭС — разумное финансовое планирование.

РАМЗЭС 2.0 обзор

Интересные материалы

Страхование

Минфин и Центробанк хотят сохранить налоговые льготы для страхования жизни

Текущая версия законопроекта о донастройке налоговой системы с 2025 года не предусматривает налоговых льгот по НДФЛ по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни. Это хотят изменить, чтобы не обрушить продажи полисов.