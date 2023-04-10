Запрос к сообществу Клерка

Очень кратко расскажу предысторию запроса

С 1993 года я много сотрудничаю, общаюсь с разными представителями Китая. В основном это было на территории Санкт-Петербурга. Оказывал разного рода консультационные услуги по открытию бизнесов в России, в том числе плотно взаимодействовал с разными организациями таможня, налоговая, банки и пр. Одно время возил себе товары в мои магазины.

Последние годы живу и работаю на Юге России, оказываю услуги в несколько других областях деятельности по всей стране.

В январе 2022 года познакомился с инвестором в бизнес клубе Москвы. Он весь прошедший год внимательно наблюдал за моими проектами (сайты, соц. сети) и регулярно созванивались. В конце 2022 года решили, что можно попробовать на базе моих наработок попробовать зайти в Китай, он готов финансировать проект.

Как всем известно, Китай был закрыт с осени до 15 марта 2023 года.

Как только получилось я связался с замом консула в Москве и попросил помочь с организационной частью, чтобы мы запустили стартап полностью легально (это было на прошлой неделе). До 2020 у меня было от них предложение о создании немного другого бизнеса в партнерстве с мэрией Гуанчжоу. Но тогда у меня не было инвестора и хорошо понимал, что по сути мне предлагают красивую оболочку найма за небольшие деньги, т.е. как только я запущу бизнес, то смогу в лучшем случае поехать домой с небольшим бонусом. Я психологию и логику китайцев хорошо изучил на десятках проектов, поэтому не питаю иллюзий.

Пока представители консульства говорят, что у них аншлаг из желающих поехать в Китай (туристов и по работе), поэтому им вообще не до меня и тем более анализа моего запроса, с качественной проработкой. Вообще надеюсь, что мои былые заслуги позволят в итоге получить от них хорошую консультацию и возможно, проработку вопроса. Но это может произойти через месяц-два.

Инвестор каждый день мне пишет и звонит, предлагает уже выезжать в Китай и самим там всё организовывать, общаться с юристами, встречаться с мэром и будущими партнёрами.

Но ехать без юридической и финансовой конструкции мне не очень хочется, я уже похоронил в своей жизни не один перспективный проект из-за плохой проработки отношений с государством или потерял много времени, денег на создание нужного фундамента в процессе.

Уважаемы участники сообщества Клерк, прошу не издеваться в комментариях и не писать критику к моему запросу - это может делать каждый неграмотный человек в социальных сетях, а я считаю, что обратился к профессиональному сообществу. Жалко время на чтение разного рода негатива… Если запрос Вам покажется глупым, наивным, фантастическим, то просто проходите мимо и дальше занимайтесь своими делами.

Прошу, кому интересно, прочитать подробные задачи по организации бизнес-процессов с точки зрения юриста и бухгалтера/финансиста по ссылке. Это Notion - современный блог и управления проектами в одном (аналог Гугл документа с возможностью публичного доступа), кто зарегистрирован, то может спокойно комментировать там и задавать вопросы. Мой инвестор может быстрее меня реагировать и входить с Вами в контакт/обсуждение в документе, в Клерк он не хочет заходить регистрироваться - почитал мои посты и комментарии к ним, в итоге считает, что я теряю время ища тут специалистов. Но все же согласился на эксперимент с запросом здесь.

Кто обладает компетенциями или уже полностью рабочей моделью, для комплексного решения наших задач, то мы с удовольствием готовы к сотрудничеству — предлагайте Ваши условия.

Заранее благодарю за понимание и конструктивных подход к обсуждению нашей задачи.