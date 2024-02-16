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Илья Греднев
Бухгалтеры

Как перезагрузиться бухгалтеру в отпуске в курортном городе? 10 способов

Предлагаю вам 10 оригинальных способов снять накопившееся от работы напряжение!
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О, да! Пришло то самое время, когда утомлённые числами и отчётами бухгалтера могут выбросить свои калькуляторы и дать мозгам отдохнуть. Находясь в курортном городе, как не превратить свой отпуск в очередную рабочую рутину с попытками подсчитать количество песчинок на пляже.

Держите список из 10 нестандартных способов перезагрузки для ценителей точности и порядка:

  1. Медитация с обучением учету дыхания — забудьте про баланс активов и пассивов, теперь ваша задача — следить за ритмом своего дыхания. Вдох-выдох… И никаких цифр!

  2. Йога на закате — представьте, что вы выравниваете не только свой бюджет, но и энергетический баланс вашего тела.

  3. Прыжки через волны — кто сказал, что анализ финансовых рисков не пригодится на отдыхе? Оцените вероятность «финансового» потопления и прыгайте через прибой как через последний квартальный отчет.

  4. Скульптура из песка — создайте свой собственный фонд недвижимости прямо на пляже. Бонус: амортизация замка происходит естественным образом за один прилив.

  5. Подводное плавание — найдите подводные активы и составьте «водный» баланс.

  6. Курс по местной гастрономии — расширьте свой «ассортиментный портфель» новыми экзотическими активами (блюдами).

  7. Танцевальные мастер-классы — почувствуйте ритм латиноамериканских танцев так же хорошо, как вы чувствуете ритм фискального года.

  8. Фотография для начинающих — запечатлейте все активы (красоты) природного заповедника без ущерба для корпоративного имиджа (личной коллекции).

  9. Воздушный шар или парасейлинг для контроля за доходностью инвестиций в виде адреналина

  10. Массаж или СПА-программа, чтобы убедиться: все напряжение было списано со счетов вашего тела точно так же аккуратно, как вы списываете амортизацию основных средств.

И помните: это всего лишь игра! Настоящий отпуск начинается тогда, когда вы перестаете всё контролировать и начинаете просто наслаждаться жизнью без таблиц Excel!

Всем участникам сообщества Клерк.ру — улыбнитесь и загляните в мой предыдущий пост!

Желаю приятного отдыха в наступающем весенне-летнем сезоне)

Комментарии

1
  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    О, да! Пришло то самое время, когда утомлённые числами и отчётами бухгалтера могут выбросить свои калькуляторы и дать мозгам отдохнуть.

    О, да! Самое то во время сдачи отчетности.

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