Как перезагрузиться бухгалтеру в отпуске в курортном городе? 10 способов

О, да! Пришло то самое время, когда утомлённые числами и отчётами бухгалтера могут выбросить свои калькуляторы и дать мозгам отдохнуть. Находясь в курортном городе, как не превратить свой отпуск в очередную рабочую рутину с попытками подсчитать количество песчинок на пляже.

Держите список из 10 нестандартных способов перезагрузки для ценителей точности и порядка:

Медитация с обучением учету дыхания — забудьте про баланс активов и пассивов, теперь ваша задача — следить за ритмом своего дыхания. Вдох-выдох… И никаких цифр! Йога на закате — представьте, что вы выравниваете не только свой бюджет, но и энергетический баланс вашего тела. Прыжки через волны — кто сказал, что анализ финансовых рисков не пригодится на отдыхе? Оцените вероятность «финансового» потопления и прыгайте через прибой как через последний квартальный отчет. Скульптура из песка — создайте свой собственный фонд недвижимости прямо на пляже. Бонус: амортизация замка происходит естественным образом за один прилив. Подводное плавание — найдите подводные активы и составьте «водный» баланс. Курс по местной гастрономии — расширьте свой «ассортиментный портфель» новыми экзотическими активами (блюдами). Танцевальные мастер-классы — почувствуйте ритм латиноамериканских танцев так же хорошо, как вы чувствуете ритм фискального года. Фотография для начинающих — запечатлейте все активы (красоты) природного заповедника без ущерба для корпоративного имиджа (личной коллекции). Воздушный шар или парасейлинг для контроля за доходностью инвестиций в виде адреналина Массаж или СПА-программа, чтобы убедиться: все напряжение было списано со счетов вашего тела точно так же аккуратно, как вы списываете амортизацию основных средств.

И помните: это всего лишь игра! Настоящий отпуск начинается тогда, когда вы перестаете всё контролировать и начинаете просто наслаждаться жизнью без таблиц Excel!

Всем участникам сообщества Клерк.ру — улыбнитесь и загляните в мой предыдущий пост!

Желаю приятного отдыха в наступающем весенне-летнем сезоне)