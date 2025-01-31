О встрече в бизнес-клубе и три темы на подумать...

Конечно всех волнует экономика, влияние ИИ на бизнес и что происходит с зарплатами ключевых сотрудников - это насущные и важные вопросы. Заодно обсуждали и более "высокие" вопросы, оторванные от ежедневных выгод - про них мой рассказ дальше.

Мне зашло обсуждение нескольких тем настолько, что второй день думаю о них и захотелось публично поделиться:

Оказывается, что у нас не просто организоваться с детьми для того, чтобы посадить деревья или вырубить заросли бурьяна в лесополосах нельзя - для этого требуется огромное согласование у разных чиновников. Причём процесс настолько зарегулирован, что как и с практикой приёма на работу студентов - у занятого предпринимателя пропадёт малейшее желание связываться с учениками. Так и радеющего за озеленение, экологию, одушевление жизни детей, гармонизацию общества - опустятся руки! Один из участников встречи поделился впечатлением, что только на похоронах близкого родственника увидел тех, кого годами звал на юбилеи, другие значимые события, но никто не приезжал, как и он сам... Это заставило пересмотреть отношение ко времени, какой пример он с женой подаёт своим детям - решил кардинально изменить структуру своего времени, наполнить каждую неделю интересными встречами для себя и детей с огромным количеством близких, дальних родственников, друзей на год вперёд. Подошёл к этому как самому важному проекту в своей оставшейся жизни - вдруг появилась энергия, его стали все поддерживать, предлагать идеи, форматы наполнения таких событий. Он поделился, что стал ощущать волну драйва, как будто вошёл в поток успеха и внимания, от самых близких и важных для него людей. Сейчас не может понять, что мешало это сделать на 10-15 лет раньше? Моя тема для обсуждения и ответы 9-ти человек до сих пор вызывают у меня желание продолжить диалог, надеюсь, что мои читатели удовлетворят мою жажду в этом!

Изучил, по одному из запросов ко мне, сколько стоит себестоимость строительства в материалах домика площадью 60 м кв. - оказалось, что можно "под ключ", т.е. от фундамента или свай, до установки последнего зеркала в прихожую с ванной уложиться в 1,5 млн рублей. Это сегодня, в январе 2025 года. При этом мы все понимаем, что новые дома продаются от 5-6 млн рублей - это цены на окраине мегаполисов или небольших, где участки можно купить за 500-900 т. рублей или ниже. Очень часто эти цены не включают в себя финишной отделки, установки всех светильников, розеток и зеркал, а часто и без межкомнатных дверей.

Поделился этим наблюдением и задал вопрос предпринимателям: "Почему, на Ваш взгляд такая огромная диспропорция в стоимости материалов и конечного продукта? Ведь он так важен обществу и ради жилья люди влезают в ипотеку на десятилетия? Почему не разбираются в вопросе, чтобы самим не выступить заказчиками, строителями, чтобы сэкономить? Особенно, когда дальше разбираясь становиться понятно, что стандартная однушка (40 м кв.) по себестоимости материалов не стоит дороже 380 тысяч рублей!"

Практически все эмоционально ответили, что государство создало такие условия, когда строителям "можно" так себя вести, т.е. строить халтурные здания из дешёвых материалов и столько зарабатывать - ведь у нас в стране даже нет ни одного бренда, кто мог бы гарантировать реальное качество жилья на десятилетия!

Один из предпринимателей привёл пример, что он с помощником заканчивает стройку склада площадью 400 м кв. с высотой потолков шесть метров, с тёплыми полами, а стены из сэндвич-панелей позволят удерживать нужную температуру в любой мороз и жару. Себестоимость получилась в 1,6 млн рублей, а если бы заказ был размещён в любую компанию, то цена гарантированно превысила 10 млн рублей!

Дальше мы ушли в эмоциональное обсуждение по любимой русской традиции "Кто виноват?" и "Что делать на уровне страны?" - потом задумался о следующих вопросах:

Почему обычные люди всё же покупают квартиры в ипотеку и мучаются с парковками, соседями, а не строят себе дома за городом сами, где жизнь на порядок комфортнее?

Неужели столько зарабатывают строители или такой "плохой" менеджмент, в большинстве компаний, что они просто не могут справиться с воровством, потерей времени "на простоях" техники, растягивании сроков строительства, где издержки офиса, рекламы с налогами ложатся огромной долей в себестоимости?

Или десятилетия неуважения к благородному труду строителей, заполнили эту нишу рабочими из азиатских республик, что мы просто разучились понимать как строить?

Ведь раньше, когда-то, молодожёнам на руси соседи строили новый дом за несколько дней. Собирались мужики села и дружно "ставили" хату, дом - в зависимости от местности. Раньше не было такого количества инструментов облегчающих труд строителя и таких совершенных материалов!

Вернётся ли когда-нибудь эта традиция или это уже только удел редких "самостройщиков", а мы все обречены на покупку низкокачественного жилья по завышенным ценам?