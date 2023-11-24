Налоговые льготы для IT в 2024. Перечень льгот

С 2024 года больше ИТ-компаний смогут платить пониженный налог на прибыль. Льготы возможны для компаний ИТ-сферы, аккредитованных Минцифры и включенных в спецреестр.

Льготы возможны с даты регистрации в Минцифры.

Освобождение от налоговых проверок

Срок освобождения от проверок до 31 декабря 2024 года (Постановления Правительства от 24.03.2022 № 448), продлен до 2030 г.

Работодатели, которые попадают под плановую проверку до 2030 года (по требованию ФНС), могут обратиться в контрольный орган с просьбой провести профилактический визит.

Его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания. Подать заявку на профилактический визит нужно не позднее чем за два месяца до даты начала плановой проверки (п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 № 1743).

Льготы по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль 0%, если профильная выручка от 70% от всех доходов

Срок применения ставки — до 31 декабря 2024 года

К 70% доходу относят следующие виды доходов:

доходы от реализации разработанных и/или модифицированных налогоплательщиком программ;

доходы от передачи исключительных прав на собственное ПО;

поступления от предоставления удаленного доступа к ПО;

доходы от выполнения работ (оказания услуг) по разработке и адаптации программ;

поступления от услуг по установке, тестированию и сопровождению собственного программного обеспечения;

выплаты от предоставления доступа к аудиовизуальным записям;

доходы от передачи исключительных прав на разработанных сайт.

ВАЖНО! При уменьшении доли IT-доходов или исключения компании из реестра, она теряет право на льготу.

Следовательно, необходимо будет сдать уточненные налоговые декларации и доплатить налог на прибыль, а также — пени.

Льготы по НДС

Не платить НДС при продаже ряда российского ПО.

Пониженная ставка страховых взносов

Справочная таблица налоговых льгот:

Деятельность Страх. взносы НП НДС Разработчики программного обеспечения и баз данных Пониженный тариф – 7,6 процента, а именно: ● 6 процентов — в ПФР; ● 0,1 процента — в ОМС; 1,5 процента — в ФСС Пониженный тариф — 7,6 процента, а именно: ● 6 процентов — в ПФР; ● 0,1 процента — в ОМС; 1,5 процента — в ФСС 0% (2022-2024) Не начисляется НДС при передаче исключительных прав на компьютерные программы и базы данных, включенные в единый реестр российского ПО, а также прав на их использование Разработчики электронных изделий 3 % до конца 2024 года Не начисляется НДС при реализации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на их использование по лицензионным договорам Участники «Сколково» или инновационных научно-технологических проектов Пониженный тариф — 15 процентов с выплат физлицу свыше МРОТ (п. 2.4 ст. 427 НК). С выплат в пределах МРОТ применяйте единый тариф — 30 % Освобождение от обязанностей налогоплательщика на 10 лет с даты получения статуса участника проекта (ст. 246.1 НК). Либо ставка налога — 0 процентов в 2022–2024 годах (п. 5.1 ст. 284 НК) Освобождение от обязанностей налогоплательщика на 10 лет с даты получения статуса участника проекта (ст. 145.1 НК)

*Если организация одновременно соответствует критериям применения льготы как участник инновационных проектов и как ИТ-компания, она выбирает сама, какую льготу будет применять. При этом выбор льготы по страховым взносам не влияет на возможность применять льготу по налогу на прибыль.

*Если ИТ-компания одновременно разрабатывает ПО и электронные изделия, то основания для льгот по каждому основанию нужно считать отдельно.

Во-первых, они предусмотрены разными нормами НК. Во-вторых, для каждой из них в расчет доли доходов, соблюдение которой обязательно для применения льготы, включаются разные доходы.

Организация, у которой доля доходов от разработки ПО и разработки электронных изделий по отдельности — меньше 70 процентов, а в сумме — больше, не сможет применять льготы.