Налоговые льготы для IT в 2024. Перечень льгот

Льготы возможны с даты регистрации в Минцифры.
Освобождение от налоговых проверок
Срок освобождения от проверок до 31 декабря 2024 года (Постановления Правительства от 24.03.2022 № 448), продлен до 2030 г.
Работодатели, которые попадают под плановую проверку до 2030 года (по требованию ФНС), могут обратиться в контрольный орган с просьбой провести профилактический визит.
Его отличие от проверок в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания. Подать заявку на профилактический визит нужно не позднее чем за два месяца до даты начала плановой проверки (п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 № 1743).
Льготы по налогу на прибыль
Ставка налога на прибыль 0%, если профильная выручка от 70% от всех доходов
Срок применения ставки — до 31 декабря 2024 года
К 70% доходу относят следующие виды доходов:
доходы от реализации разработанных и/или модифицированных налогоплательщиком программ;
доходы от передачи исключительных прав на собственное ПО;
поступления от предоставления удаленного доступа к ПО;
доходы от выполнения работ (оказания услуг) по разработке и адаптации программ;
поступления от услуг по установке, тестированию и сопровождению собственного программного обеспечения;
выплаты от предоставления доступа к аудиовизуальным записям;
доходы от передачи исключительных прав на разработанных сайт.
ВАЖНО! При уменьшении доли IT-доходов или исключения компании из реестра, она теряет право на льготу.
Следовательно, необходимо будет сдать уточненные налоговые декларации и доплатить налог на прибыль, а также — пени.
Льготы по НДС
Не платить НДС при продаже ряда российского ПО.
Пониженная ставка страховых взносов
Справочная таблица налоговых льгот:
*Если организация одновременно соответствует критериям применения льготы как участник инновационных проектов и как ИТ-компания, она выбирает сама, какую льготу будет применять. При этом выбор льготы по страховым взносам не влияет на возможность применять льготу по налогу на прибыль.
*Если ИТ-компания одновременно разрабатывает ПО и электронные изделия, то основания для льгот по каждому основанию нужно считать отдельно.
Во-первых, они предусмотрены разными нормами НК. Во-вторых, для каждой из них в расчет доли доходов, соблюдение которой обязательно для применения льготы, включаются разные доходы.
Организация, у которой доля доходов от разработки ПО и разработки электронных изделий по отдельности — меньше 70 процентов, а в сумме — больше, не сможет применять льготы.
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