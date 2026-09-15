Проверки Мосводоканала: что грозит владельцам коммерческой недвижимости за запрещенные сбросы в канализацию

В последнее время наши доверители жалуются на участившуюся активность сотрудников Мосводоканала на предмет забора проб сточных вод из зданий, которыми они владеют, причем частота проверок может быть ежемесячной, даже после устранения нарушений.

Зачастую собственник может столкнуться с ситуацией, когда загрязнение возникло из-за деятельности арендатора, а претензии по договору водоотведения первоначально предъявляются абоненту — владельцу или иному лицу, которое является стороной соответствующих отношений с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

Поэтому владельцу коммерческой недвижимости недостаточно просто «не заниматься запрещенными сбросами». Необходимо понимать, что именно проверяют, как отбираются пробы, какие документы оформляются и как заранее снизить финансовые риски.