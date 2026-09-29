Снос самовольных построек в Москве: как отбиться от иска ДГИ, даже если экспертиза сначала против вас

В моей практике было немало подобных споров. Разберу два дела, которые хорошо показывают две совершенно разные модели защиты.

Верховный Суд прямо указывает, что снос самовольной постройки является крайней мерой государственного вмешательства. Суд должен учитывать существенность нарушений, безопасность объекта, права третьих лиц и возможность привести объект в соответствие с обязательными требованиями.

Но есть и обратная сторона: сам факт отсутствия разрешения на строительство или реконструкцию еще не означает, что спор обязательно закончится сносом .

При этом сама по себе регистрация права собственности в ЕГРН от такого иска не защищает.

Типичная ситуация выглядит так: Госинспекция по недвижимости проводит обследование, обнаруживает пристройку, надстройку, мансарду или иное изменение здания, после чего Правительство Москвы и Департамент городского имущества города Москвы обращаются в суд. Требования могут включать признание объекта самовольной постройкой, его снос, признание зарегистрированного права отсутствующим, освобождение земельного участка и последующее изменение сведений ЕГРН.

Споры о самовольных постройках в Москве — одна из тех категорий дел, где собственник недвижимости может довольно быстро перейти из положения владельца зарегистрированного объекта в положение ответчика по иску о его сносе.

Дело № А40-67928/2021: экспертиза дала опасные для ответчика выводы, но одновременно установила факт, который решил судьбу спора

В этом деле Правительство Москвы и ДГИ потребовали признать самовольной постройкой пристройку площадью 29,6 кв. м к зданию на Цветном бульваре, снести ее, признать зарегистрированное право отсутствующим и освободить земельный участок. Формально позиция города выглядела достаточно сильной. Госинспекция указала, что земельный участок для строительства пристройки не предоставлялся, разрешительная документация на ее возведение и ввод в эксплуатацию отсутствовала. Пристройка при этом была включена в принадлежащее ответчику помещение и зарегистрирована в ЕГРН. По делу назначили судебную строительно-техническую экспертизу. И здесь возникла ситуация, которую собственники недвижимости часто воспринимают как практически проигранное дело. Эксперт установил, что пристройка является капитальным строением и объектом недвижимости. Кроме того, по его выводам, в результате ее создания возник новый объект недвижимости, а площадь застройки основного здания увеличилась на 24,4 кв. м. Эксперт также указал на отсутствие необходимого разрешения на реконструкцию и отдельное нарушение требований доступности для маломобильных групп населения. То есть по целому ряду вопросов заключение было явно некомфортным для ответчика. Но в экспертизе был еще один вопрос, который в итоге оказался гораздо важнее остальных: когда фактически была возведена пристройка? Эксперт пришел к выводу, что она появилась в период 1983–1986 годов. Причем он отдельно отметил, что строение отображалось в старой технической документации. Именно установление исторического момента создания объекта развернуло весь спор. Суд указал, что спорная пристройка была возведена до вступления в силу части первой ГК РФ. Применив положения о действии гражданского законодательства во времени, суд пришел к выводу, что отсутствие документов о землеотводе или разрешительной документации само по себе в обстоятельствах этого дела не дает оснований признавать объект самовольной постройкой по статье 222 ГК РФ. В результате в иске Правительству Москвы и ДГИ было отказано полностью. Дело № А40-67928/2021 можно найти в Картотеке арбитражных дел по номеру дела.

Что важно в этом деле

Первая ошибка, которую можно было бы допустить, — сосредоточиться исключительно на споре с экспертом о том, капитальная это пристройка или нет. Эксперт признал ее капитальной. Более того, он подтвердил изменение параметров здания. Но экспертиза — это не только вопрос: «самострой или не самострой?» Правильно поставленный вопрос о времени создания объекта оказался гораздо важнее заключений о его физических характеристиках. Поэтому техническая и архивная история объекта в делах о сносе иногда имеет не меньшее значение, чем его нынешнее состояние. Старые планы БТИ, технические паспорта, архивные планы территории, документы о реконструкциях, сведения о предыдущих собственниках — все это необходимо поднимать практически с первого дня после получения иска. При этом механически переносить вывод конкретного дела на любой объект, построенный много лет назад, нельзя. Нужно отдельно определять дату создания или реконструкции, действовавшее в соответствующий период регулирование и актуальные позиции судов.

Дело № А40-210480/2022: сначала эксперт установил угрозу жизни, затем нарушения устранили и добились дополнительной экспертизы