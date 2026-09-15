Как компания вернула 3,6 млн ₽ налога после проверки расходов

Иногда налоговая переплата возникает не из-за неверно выбранного режима или спорной схемы, а гораздо прозаичнее — из-за того, что не все подтверждённые расходы попали в налоговую базу.



Так произошло в одном из наших кейсов.



Компания применяла УСН с объектом «доходы минус расходы». В ходе проверки учёта выяснилось, что часть фактически понесённых и потенциально учитываемых затрат за предыдущие периоды не была отражена при расчёте налога. В результате налоговая нагрузка оказалась выше, чем могла быть при корректном учёте расходов.



Для собственника такая ситуация далеко не всегда очевидна. Он видит итоговую сумму налога, получает отчётность и, если со стороны ФНС нет требований, считает, что всё в порядке. Но качество бухгалтерии определяется не только отсутствием ошибок и штрафов.



Мы провели инвентаризацию расходов за три года, проверили первичные документы и восстановили недостающие подтверждения там, где это было возможно. При этом часть затрат пришлось исключить: если расход нельзя подтвердить документально и обосновать, учитывать его в налоговой базе рискованно.



После проверки были подготовлены уточнённые декларации.



Итог — сумма налога уменьшилась на 3,6 млн ₽. Часть средств вернули компании, часть зачли в счёт будущих платежей.



Этот кейс хорошо показывает важную вещь: предприниматель не обязан сам разбираться, какой именно расход можно учесть, как должна быть оформлена документальная цепочка и какие подтверждения понадобятся при возможной проверке.



Но именно от этого зависит, платит ли компания ровно столько налогов, сколько должна, или больше.



На УСН «доходы минус расходы» работа бухгалтера — это не просто сбор документов и сдача отчётности. Это постоянная проверка того, какие расходы можно учесть, насколько они обоснованы и есть ли по ним достаточное документальное подтверждение.



И иногда именно такая работа даёт бизнесу эффект, который напрямую измеряется миллионами рублей.