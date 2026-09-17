21,3 млн ₽ переплаты: почему снижение кадастровой стоимости — это только половина работы

Иногда бизнес уже добился важного результата, но деньги всё равно остаются в бюджете.

Так произошло в одном из наших кейсов.

Производственная компания владела объектом недвижимости, налог по которому рассчитывался исходя из кадастровой стоимости. Эта стоимость была завышена почти в три раза. Собственник добился её снижения до уровня рыночной, однако на этом процесс фактически остановился.



Налог продолжал рассчитываться по прежним данным, а перерасчёт за прошлые периоды и возврат переплаты отдельно не инициировались.

В результате компания продолжала платить больше, чем должна была, а накопленная переплата достигла 21,3 млн ₽.



Когда мы начали разбирать ситуацию, первым делом проверили историю изменения кадастровой стоимости, подняли решения комиссии и сведения ЕГРН, а затем пересчитали налог за соответствующие периоды.

После этого были подготовлены и поданы документы на зачёт и возврат переплаты.



Результат:

21,3 млн ₽ переплаты подтверждено.

9 млн ₽ зачтено в счёт будущих налогов.

12,3 млн ₽ возвращено компании деньгами.



Этот кейс хорошо показывает важный момент, который предприниматель может не увидеть самостоятельно.

Само по себе снижение кадастровой стоимости ещё не означает, что переплата автоматически вернётся на счёт компании. После изменения стоимости нужно отдельно проверить, как она была отражена в налоговых расчётах, пересчитать прошлые периоды и запустить процедуру зачёта или возврата.



Именно здесь особенно важна не просто сдача отчётности, а внимательная работа с налоговой историей компании.

Иногда существенный финансовый резерв уже существует внутри бизнеса — его просто нужно вовремя увидеть, подтвердить и правильно оформить.