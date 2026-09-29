Пришло требование ФНС: что делать в первые 24 часа

Уведомление из налоговой редко приходит в удобный момент. Обычно директор видит его между встречами, пересылает бухгалтеру со словами «посмотри, пожалуйста» и продолжает заниматься бизнесом.

Через несколько дней выясняется, что речь шла не об обычном информационном запросе, а о расхождении в декларации, документах по конкретной сделке или пояснениях в рамках камеральной проверки. И вот тогда начинается настоящий аврал.

Поэтому первые 24 часа после получения требования ФНС — это не время для паники. Это время правильно классифицировать ситуацию.