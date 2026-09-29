Пришло требование ФНС: что делать в первые 24 часа

Уведомление из налоговой редко приходит в удобный момент. Обычно директор видит его между встречами, пересылает бухгалтеру со словами «посмотри, пожалуйста» и продолжает заниматься бизнесом.
Через несколько дней выясняется, что речь шла не об обычном информационном запросе, а о расхождении в декларации, документах по конкретной сделке или пояснениях в рамках камеральной проверки. И вот тогда начинается настоящий аврал.
Поэтому первые 24 часа после получения требования ФНС — это не время для паники. Это время правильно классифицировать ситуацию.
Сначала главное: «требование ФНС» — это не один документ
Под одним бытовым словом предприниматели часто объединяют несколько совершенно разных ситуаций. А сроки и порядок ответа у них могут отличаться.
Требование о представлении пояснений — например, когда инспекция обнаружила ошибки, расхождения или несоответствия в декларации. По общему правилу пояснения в рамках камеральной проверки нужно представить в течение 5 рабочих дней со дня получения требования.
Требование о представлении документов в рамках налоговой проверки — по общему правилу документы представляются в течение 10 рабочих дней со дня получения требования.
Требование документов или информации по статье 93.1 НК РФ — срок зависит от основания запроса: в отдельных случаях действует 5 рабочих дней, а по документам относительно конкретной сделки вне рамок проверки — 10 рабочих дней.
Вызов в инспекцию или уведомление — это уже другой процесс, и реагировать на него нужно по своим правилам.
Поэтому первый вопрос должен звучать не «что отвечать?», а «что именно мы получили?».
Правило первого дня
Шаг 1. Зафиксируйте дату получения и крайний срок
Это кажется формальностью, но именно отсюда начинается вся логика ответа.
Если документ направлен по ТКС, сейчас датой его получения считается шестой день со дня направления такого документа налоговым органом. Поэтому важно смотреть не только на дату, указанную в самом требовании, но и на электронный статус документа.
Сразу внесите крайний срок в календарь и назначьте ответственного. Не «бухгалтер посмотрит», а конкретно: кто собирает документы, кто готовит позицию, кто согласует ответ.
Шаг 2. Прочитайте не только первую страницу
Предприниматели часто читают требование по диагонали: увидели знакомый номер декларации, несколько ИНН и решили, что «налоговая что-то уточняет».
Но настоящий смысл документа обычно находится в деталях: период, налог, конкретная операция, счет-фактура, контрагент, сумма расхождения, ссылка на статью НК РФ.
В первые часы выпишите на одном листе пять вещей: какой налог или операция проверяются; за какой период; что именно не сходится; какие документы или пояснения запрашиваются; на какую норму НК РФ ссылается инспекция.
Шаг 3. Не начинайте с ответа — начните со сверки
Допустим, инспекция видит расхождение по НДС. Самая опасная реакция — быстро написать: «Все верно, ошибка отсутствует».
Сначала нужно проверить собственные данные.
Сверьте декларацию, регистры, первичные документы, платежи, данные контрагента, даты операций и документы, которые уже могли передаваться в ФНС раньше.
Иногда ошибка действительно у инспекции или контрагента. Но нередко требование первым показывает проблему, которую внутри компании никто еще не заметил.
Шаг 4. Определите: пояснять или исправлять
Если учет и декларация корректны, задача — подготовить понятное пояснение и подтверждающие материалы.
Если ошибка есть, спорить с фактом бессмысленно. Нужно оценить, требуется ли уточненная декларация, как изменение повлияет на налог и есть ли сопутствующие последствия.
В рамках камеральной проверки ФНС прямо указывает: если выявлены ошибки, налогоплательщик может представить пояснения или внести изменения в декларацию. Главное — сначала установить фактическую картину.
Шаг 5. Проверьте, что именно инспекция вправе запрашивать
Еще одна распространенная ошибка — без разбора отправлять все, что попросили.
Налоговый запрос должен иметь основание. Набор документов, который инспекция вправе истребовать в рамках камеральной проверки, проверки, встречной проверки или вне ее рамок, различается.
Если требование выглядит слишком широким или непонятно связано с предметом контроля, стоит сначала разобрать правовое основание запроса, а не выгружать в инспекцию архив компании целиком.
Шаг 6. Соберите «папку ответа»
Даже если ответ будет коротким, внутри компании полезно собрать полный рабочий комплект.
Обычно в него входят само требование, расчет срока, декларация или расчет за соответствующий период, регистры, первичные документы, договоры, платежные документы, переписка с контрагентом и внутренняя записка с выводом: в чем причина расхождения и какую позицию занимает компания.
Такой подход экономит время, если после первого ответа у инспекции появятся дополнительные вопросы.
Шаг 7. Если не успеваете — не молчите
По отдельным требованиям о представлении документов НК РФ допускает уведомление инспекции о невозможности представить документы в установленный срок с указанием причин и срока, который реально нужен компании.
Но это не универсальное правило для всех запросов. Например, для обычных пояснений по статье 88 НК РФ автоматического механизма продления пятидневного срока нет.
Поэтому решение «попросим отсрочку» всегда нужно принимать после определения вида требования.
Что не стоит делать в первые 24 часа
Почему требование ФНС — не всегда плохая новость
Сам факт требования еще не означает штраф, доначисление или проверку бизнеса «с пристрастием». Часто это обычный элемент камерального контроля: система или инспектор видят несоответствие и просят объяснить его.
Проблемой требование становится тогда, когда компания сама не может быстро объяснить собственные цифры.
И здесь запрос ФНС иногда выполняет полезную функцию: показывает слабое место в учете раньше, чем оно превратилось в более серьезный спор.
Как мы разбираем такие ситуации внутри бухгалтерской команды
В работе с требованиями мы стараемся не превращать ответ в задачу одного бухгалтера. Сначала определяем вид и основание запроса. Затем специалист по соответствующему участку поднимает данные и документы, а сложные налоговые вопросы дополнительно проверяются внутри команды.
После этого формируется не просто письмо в инспекцию, а внутренняя картина для собственника: что увидела ФНС, есть ли реальная ошибка, какие последствия возможны и что нужно изменить, чтобы ситуация не повторялась.
То есть хороший результат — не только закрытое требование. Хороший результат — когда после него учет стал надежнее.
Чек-лист директора: первые 24 часа
1. Сохранить требование и приложения.
2. Зафиксировать дату получения.
3. Определить вид требования и статью НК РФ.
4. Посчитать крайний срок ответа.
5. Назначить ответственного.
6. Определить налог, период, операцию и сумму, которые интересуют ФНС.
7. Сверить данные декларации и учета.
8. Поднять первичные документы.
9. Решить: пояснение, документы или уточненная декларация.
10.Согласовать позицию до отправки ответа.
И главный вопрос, который стоит задать бухгалтеру
Не «когда ответим?», а: «Почему это требование вообще появилось и что нужно изменить в учете, чтобы такой вопрос не повторился?»
Потому что задача сильной бухгалтерии — не только закрыть текущий запрос ФНС. Она должна понять причину и убрать сам источник риска.
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