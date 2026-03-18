Я ненавидел свою работу до дрожи в коленях. Вот история моего увольнения, которая изменила все

Если вы хоть раз просыпались с мыслью «Господи, только не опять в этот офис» — этот текст для вас.
Часть 1. Точка кипения
Я никогда не думал, что буду ненавидеть свою профессию. Наоборот — я гордился ей. Юрфак, красный диплом, первое дело, выигранное у маститого оппонента. Всё как у людей. Даже лучше.
Но знаете, что происходит, когда адвокат превращается в машину по переработке чужих проблем?
Он перестает быть человеком.
Я работал по 12-14 часов. Без выходных, без праздников, без права на слабость. Клиенты звонили в час ночи, в воскресенье, в Новый год. Им было плевать, что у меня семья, что я устал, что у меня давно трясутся руки от кофе и недосыпа. Я должен был быть доступен 24/7. Потому что я же эксперт. Потому что я же адвокат. Потому что «вы нам нужны».
Я помню тот день, когда всё сломалось.
Обычный вторник. За окном серое небо, в кабинете гора документов, в графике три заседания подряд. Я сидел и смотрел в монитор, пытаясь дописать исковое. И вдруг понял, что не могу набрать ни слова. Пальцы замерли над клавиатурой, а в голове — вата.
Я пытался заставить себя, уговаривал, мысленно пинал. А тело просто отказывалось.
И тогда меня накрыло. Я вспомнил всё сразу: как вчера клиентка рыдала в приемной, как позавчера судья орала на меня за опоздание, как месяц назад я пропустил день рождения дочери. И меня затрясло. Буквально. Мелкая дрожь в коленях, холодный пот, сердце колотится, как бешеное.
Я вышел в туалет, закрылся в кабинке и просидел там 20 минут, глотая воздух. А потом вернулся и дописал этот чертов иск. Потому что надо. Потому что дедлайн. Потому что клиент заплатил.
В тот момент я впервые подумал: «А что, если однажды я просто не вернусь?»
Часть 2. Идеальный адвокат
Для тех, кто не в теме: адвокатская работа — это не только про «поговорить в суде». Это про постоянный стресс. Про ответственность за чужие судьбы. Про вечный цейтнот и бесконечные «срочно».
Я был хорош. Действительно хорош. Специализировался на земельных и наследственных спорах. В Темрюке это хлеб — земля тут дорогая, дележка садов и домов бесконечная, клиенты идут косяком. Ко мне шли потому, что я выигрывал. Потому что мог въехать в дело, как нож в масло. Потому что ночами сидел, копаясь в документах, пока другие спали.
Я гордился своей экспертизой. Я реально кайфовал, когда удавалось распутать сложный клубок. Но цена этого кайфа была слишком высокой.
Жена перестала ждать меня к ужину — просто оставляла тарелку в микроволновке. Дочь перестала спрашивать, приду ли я на школьный концерт — знала, что не приду. Друзья перестали звонить — надоело слышать «я перезвоню» и не дожидаться звонка.
А я всё работал. Потому что адвокат не имеет права быть слабым. Потому что клиенты платят за уверенность. Потому что если я остановлюсь — всё рухнет.
Или не рухнет?
Часть 3. Увольнение, которого никто не ждал
Тот вторник с дрожью в коленях стал точкой невозврата. Я продержался еще месяц. Месяц ненависти к каждому звонку, к каждому «Василий Юрьевич, срочно нужно встретиться», к каждому новому делу, которое падало на стол.
А потом случилось то, что случилось.
Крупный клиент, солидный гонорар, сложное дело. Всё, о чем обычно мечтает адвокат. Я пришел на встречу, выслушал его, посмотрел документы и понял: еще одно. Еще одно дело, которое выпьет из меня три месяца жизни, подарит пару седых волос и кучу денег, которые я даже не успею потратить.
И я сказал то, что никогда не говорил:
— Знаете, я не возьмусь.
Клиент офигел. Секретарь офигела. Я сам офигел. Но слово не воробей.
— Почему? — спросил он.
— Потому что я устал. Потому что я ненавижу то, чем занимаюсь. Потому что если я возьму ваше дело, я просто сломаюсь.
Я думал, он разозлится. А он посмотрел на меня как-то странно и сказал: «А вы, оказывается, живой человек. Редкость в нашей профессии».
Мы расстались почти друзьями. А я вернулся в кабинет, сел и написал заявление. Не на увольнение — я же сам себе начальник. Я написал объявление на дверь: «Прием приостановлен на неопределенный срок».
И выключил телефон.
Часть 4. Пустота и свобода
Первые две недели я просто спал. Просыпался, завтракал и снова засыпал. Организм наконец-то позволил себе выдохнуть. Потом начал гулять. Просто ходить по городу, смотреть на море, на людей, на деревья. Оказывается, за 10 лет работы я забыл, как выглядит Темрюк днем.
Потом были разговоры с женой. Долгие, страшные, честные. Я узнал, что она уже собирала вещи. Что последние годы жила с чужим человеком. Что дочь плакала по ночам, потому что папа ее не любит.
— Я не знала, как до тебя достучаться, — сказала она. — Ты был за стеклом. Мы рядом, а ты не с нами.
Это был самый тяжелый разговор в моей жизни. Хуже любого суда, любого проигрыша.
Но он меня спас.
Я начал разбираться в себе. В том, почему я так впахивал. В том, чего боялся на самом деле. В том, что за маской «успешного эксперта» прятался обычный мальчик, который боялся быть недостаточно хорошим.
И однажды я понял: работа не должна убивать. Она должна давать силы. Если после встречи с клиентом вы чувствуете опустошение, а не подъем — вы делаете что-то не то. Если вы боитесь звонка телефона — вы сгорели. Если вы ненавидите утро понедельника — вы в аду.
Часть 5. Возвращение (но другое)
Я не ушел из профессии. Я просто перестал быть её рабом.
Сейчас я снова принимаю клиентов. Но по-другому.
Я не берусь за дела, которые мне неинтересны. Даже если они приносят деньги.
Я не работаю по ночам — ночь теперь время для сна или разговоров с женой.
Я говорю клиентам правду. Даже если эта правда — «я не знаю, но разберусь».
Я разрешил себе быть неидеальным.
И знаете, что случилось? Клиенты не разбежались. Наоборот — пришли новые. Те, кому надоели адвокаты-роботы. Те, кто ищет живого человека, а не функцию.
Я не зарабатываю в три раза больше. Но мне плевать. Я высыпаюсь. Я вижу, как растет дочь. Я пью кофе по утрам не на бегу, а с женой, глядя в окно на наш сад.
А колени больше не трясутся.
Для тех, кто сейчас в точке кипения
Я не знаю, где вы сейчас. Может, вы сидите в офисе и ненавидите этот 1С. Может, вы считаете дни до отпуска. Может, вы тоже трясетесь по ночам от страха, что завтра опять на работу.
Я не буду говорить «увольняйтесь к черту». Это ваш выбор, и он может быть неправильным. Я скажу другое: если вы чувствуете, что работа вас убивает — не терпите.
Поговорите с кем-то. С мужем, с женой, с другом, с психологом. Выключите телефон на один день. Вспомните, кто вы без этой работы.
Потому что профессия — это важно. Но вы у себя один. И колени у вас тоже одни.
Берегите себя, коллеги.
P.S. Тот клиент, которому я отказал, всё-таки пришел ко мне через полгода. С другим делом. Мы выиграли. И я даже порадовался.
P.P.S. Дочь теперь рисует меня на своих картинках. Раньше рисовала только маму и кота. Теперь я есть. Это дороже любых гонораров.
P.P.P.S. Если вы из Темрюка и вам реально нужна помощь с землей или наследством — приходите. Но сразу предупреждаю: я больше не работаю по ночам и не обещаю мгновенного результата. Зато обещаю, что не сбегу в середине дела и не сгорю раньше времени.
крик души, жесть - так жить