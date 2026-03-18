Я ненавидел свою работу до дрожи в коленях. Вот история моего увольнения, которая изменила все

Часть 1. Точка кипения

Я никогда не думал, что буду ненавидеть свою профессию. Наоборот — я гордился ей. Юрфак, красный диплом, первое дело, выигранное у маститого оппонента. Всё как у людей. Даже лучше.

Но знаете, что происходит, когда адвокат превращается в машину по переработке чужих проблем?

Он перестает быть человеком.

Я работал по 12-14 часов. Без выходных, без праздников, без права на слабость. Клиенты звонили в час ночи, в воскресенье, в Новый год. Им было плевать, что у меня семья, что я устал, что у меня давно трясутся руки от кофе и недосыпа. Я должен был быть доступен 24/7. Потому что я же эксперт. Потому что я же адвокат. Потому что «вы нам нужны».

Я помню тот день, когда всё сломалось.

Обычный вторник. За окном серое небо, в кабинете гора документов, в графике три заседания подряд. Я сидел и смотрел в монитор, пытаясь дописать исковое. И вдруг понял, что не могу набрать ни слова. Пальцы замерли над клавиатурой, а в голове — вата.

Я пытался заставить себя, уговаривал, мысленно пинал. А тело просто отказывалось.

И тогда меня накрыло. Я вспомнил всё сразу: как вчера клиентка рыдала в приемной, как позавчера судья орала на меня за опоздание, как месяц назад я пропустил день рождения дочери. И меня затрясло. Буквально. Мелкая дрожь в коленях, холодный пот, сердце колотится, как бешеное.

Я вышел в туалет, закрылся в кабинке и просидел там 20 минут, глотая воздух. А потом вернулся и дописал этот чертов иск. Потому что надо. Потому что дедлайн. Потому что клиент заплатил.

В тот момент я впервые подумал: «А что, если однажды я просто не вернусь?»