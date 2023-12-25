Бухгалтер-Золушка. Ты поедешь на бал, но сначала..

Да, по рабочему календарю чиновников, при обычной пятидневке, это последний рабочий день в месяце. Но месяц еще не закончился и на разных рабочих графиках впереди еще 2 дня.
Но даже если исключить из внимания эти два последних дня декабря, то бухгалтер, как золушка, что бы пойти на бал, должна 29 декабря выплатить зарплату, посчитать налог с выплат с 23 по 29 декабря, подать уведомление, заплатить налог…
Так еще над бухгалтером никто не издевался до этого дня. А товарищи из Минэкономразвития говорят, что производительность в стране низкая из-за бухгалтеров. Вам бы такую производительность, дорогие товарищи из «развития», ух я б на вас посмотрела.
Думаю, что мы все справимся, а если где-то ошибемся, то корректировки никто не отменял. (Правда начальство эту фразу иногда слышит немного в другой формулировке — «сейчас быстренько какую-нибудь фигню сдадим, а потом поправим», но пусть это на их совести будет).
Но впереди еще после новогодние чудеса для бухгалтерских Золушек. И график там такой (множество статформ и специфических отраслевых пропустим):
🟣С 9 по 15 января выплата зарплаты за декабрь — кто в декабре не выплатил,
🟣15 января оплата взносов за травматизм,
🟣С 16 по 30 января оплата «аванса» за январь,
🟣 22 января — журнал учёта счет-фактур.
🟣25 января:
🔸уведомление по НДФЛ,
🔸декларация по НДС за IV квартал,
🔸ЕФС-1,
🔸РСВ,
🔸НДПИ,
🔸водный налог и игорный бизнес…
🟣29 января:
🔸оплата НДФЛ,
🔸оплата налога на прибыль,
🔸оплата НДС,
🔸оплата страховых взносов,
🔸оплата НДПИ, водного налога и прочих акцизов,
🔸оплата торгового сбора
🟣30 января — сведения о движение средств по зарубежным счетам
Напряженный месяц. Выдохнули? Смотрим в феврале:
С 1 по 15 февраля оплата зарплаты за январь,
3 февраля — уведомление по НДФЛ,
5 февраля — оплата НДФЛ,
15 февраля — оплата взносов на травматизм,
С 16 по 29 февраля оплата «аванса» за февраль,
25 февраля — подача уведомлений по налогам и взносам,
28 февраля — оплата налогов и взносов.
Вот сижу и думаю в какой день позволить себе в отпуск пойти? Или профессия бухгалтер-фрилансер умирает? Может пора парами работать? Или кооперативы бухгалтерские создавать?
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