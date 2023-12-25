Бухгалтер-Золушка. Ты поедешь на бал, но сначала..

У чиновников от бухучета и налогообложения еще ни разу не было такой фантазии — отчитаться за за месяц 29 числа текущего месяца.

Да, по рабочему календарю чиновников, при обычной пятидневке, это последний рабочий день в месяце. Но месяц еще не закончился и на разных рабочих графиках впереди еще 2 дня.

Но даже если исключить из внимания эти два последних дня декабря, то бухгалтер, как золушка, что бы пойти на бал, должна 29 декабря выплатить зарплату, посчитать налог с выплат с 23 по 29 декабря, подать уведомление, заплатить налог…

Так еще над бухгалтером никто не издевался до этого дня. А товарищи из Минэкономразвития говорят, что производительность в стране низкая из-за бухгалтеров. Вам бы такую производительность, дорогие товарищи из «развития», ух я б на вас посмотрела.

Думаю, что мы все справимся, а если где-то ошибемся, то корректировки никто не отменял. (Правда начальство эту фразу иногда слышит немного в другой формулировке — «сейчас быстренько какую-нибудь фигню сдадим, а потом поправим», но пусть это на их совести будет).

Но впереди еще после новогодние чудеса для бухгалтерских Золушек. И график там такой (множество статформ и специфических отраслевых пропустим):

🟣С 9 по 15 января выплата зарплаты за декабрь — кто в декабре не выплатил,

🟣15 января оплата взносов за травматизм,

🟣С 16 по 30 января оплата «аванса» за январь,

🟣 22 января — журнал учёта счет-фактур.

🟣25 января:

🔸уведомление по НДФЛ,

🔸декларация по НДС за IV квартал,

🔸ЕФС-1,

🔸РСВ,

🔸НДПИ,

🔸водный налог и игорный бизнес…

🟣29 января:

🔸оплата НДФЛ,

🔸оплата налога на прибыль,

🔸оплата НДС,

🔸оплата страховых взносов,

🔸оплата НДПИ, водного налога и прочих акцизов,

🔸оплата торгового сбора

🟣30 января — сведения о движение средств по зарубежным счетам

Напряженный месяц. Выдохнули? Смотрим в феврале:

С 1 по 15 февраля оплата зарплаты за январь,

3 февраля — уведомление по НДФЛ,

5 февраля — оплата НДФЛ,

15 февраля — оплата взносов на травматизм,

С 16 по 29 февраля оплата «аванса» за февраль,

25 февраля — подача уведомлений по налогам и взносам,

28 февраля — оплата налогов и взносов.

Вот сижу и думаю в какой день позволить себе в отпуск пойти? Или профессия бухгалтер-фрилансер умирает? Может пора парами работать? Или кооперативы бухгалтерские создавать?