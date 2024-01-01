Налоги посчитает дядя Вася с проходной. Аргументы чиновников

2023 год закончился поступлением нескольких писем от чиновников. От имен Союза бухгалтеров мы написали несколько писем в разные инстанции. Получили несколько ответов.

Давайте посмотрим на аргументы, которые нам предложили чиновники.

23.12.23 мы получили ответ № 3.5-29/2990 от комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам. Комитет пояснил, что новая обязанность по предоставлению двух уведомлений по НДФЛ «направлена на увеличение ритмичности и равномерности поступления доходов в бюджеты..»

Одно из наших обращение было в Минтруд, где мы писали, что уведомление дважды в месяц лишает единственного бухгалтера у малого бизнеса права на отпуск в размере 28 дней. По всей видимости Минтруд переслал наше письмо в Минфин. Минфин ответил и свое письмо № 03-02-07/126447 от 26.12.23 прислал и Союзу бухгалтеров.

В письме много ссылок на Налоговый кодекс и в итоге делается такой вывод: «Кодекс не содержит требования о том, что представителем организации должен быть исключительно бухгалтер в единственном лице.» И далее развивается мысль, что поскольку уведомление не обязательно делать бухгалтеру, то бухгалтер может спокойно идти в отпуск.

Поручим делать уведомления и считать налоги дяде Васе с проходной и будет нам счастье!

Свой ответ письмом 3Г-3-8/17390@ от 27.12.2023 дала и Федеральная налоговая служба. На наш довод, что 2 уведомления вместо одного увеличивает объем работы бухгалтера и расходы бизнеса, ФНС бодро рассказала, что «довод об увеличении нагрузки не подтверждается данными. В 2023 году количество платежей сократилось в 1,7 раза, э это на 190 млн меньше, чем в прошлом году.»

Количество платежей сократилось, число уведомлений выросло… тут плюс, там минус — в целом все хорошо.

Далее ФНС напомнила, что формирование данных для уведомлений формируется автоматически по данным программы. Забыли упомянуть о «двух кнопках». А в программу циферки видимо гномики вносят…

И еще ФНС напомнила, что два уведомления коррелируется с выплатой зарплаты два раза в месяц. Иными словами вы ж, дорогие бухгалтеры, итак в отпуск не можете уйти на 28 дней, потому что зарплату надо платить два раза в месяц. Так что уведомлением больше, уведомлением меньше — бухгалтеру нормальный отпуск не светит.

Вот такие интересные письма получили мы под конец года.