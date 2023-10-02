Время простоя в организации: как правильно оформить и оплатить

Как показать простой в табеле учета рабочего времени? Объявление простоя в период кризиса для владельцев бизнеса является одним из способов сохранить производство и рабочий персонал. Простой в табеле учета рабочего времени обозначается по-разному, в зависимости от того, что именно стало причиной его возникновения.

В Трудовом кодексе нет отдельной статьи, посвященной простою. Он упоминается лишь в связи с переводом работника на другую работу в ст. 72.2 ТК. Согласно этой норме, простой — это временная приостановка работы, возникшая по определенным причинам. Действующее законодательство не устанавливает сроки простоя. На практике он длится до фактического устранения его причин и создания условий, в которых возможно продолжение работы.

Какие виды простоя бывают

1. Простой по вине работодателя

Простой по вине работодателя возникает в том случае, если его действия привели к условиям, повлекшим приостановку работы. Например, на производстве не были закуплены материалы для переработки, хотя средства на их приобретение и реальная возможность покупки у работодателя были. Простой по вине работодателя можно расценить как нарушение им своих обязанностей. Ведь согласно положениям ст. 22 ТК о обязан предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.

2. Простой по вине работника

Такой простой возникает, когда к приостановке работы привели действия работника. Например, если он опоздал и из-за этого работа не выполнялась в течение определенного времени. Простой по вине работника можно расценить как нарушение его обязанностей. Ведь в соответствии со ст. 21 ТК он обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Если возникло какое-то форс-мажорное обстоятельство, которое привело к простою, работник обязан незамедлительно сообщить об этом работодателю.

3. Простой по причинам, независящим от сторон

Простой по причинам, независящим от сторон возникает из-за действия обстоятельств, на которые не могут повлиять ни работник, ни работодатель. В качестве примера можно привести неожиданную поломку оборудования, без которого невозможно продолжение производственного процесса. В данном случае никто не нарушает трудовое законодательство.

Ряд причин простоя, не зависящего от воли и действий работника или работодателя, указывает ч. 2 ст. 72.2 ТК. Вот они:

катастрофа природного или техногенного характера;

авария на производстве;

несчастный случай на производстве;

пожар;

наводнение;

землетрясение;

эпидемия или эпизоотия.

Простой, не зависящий от воли сторон, может возникнуть в любых других случаях, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения.

Как ввести простой в организации

Трудовой кодекс и другие действующие нормативные акты не устанавливают правил введения простоя в организации. На практике обычно оформляется соответствующий приказ. В документе указывается следующая информация:

время начала простоя;

причины простоя;

дату окончания простоя (если известно).

Также в приказе следует указать, где будут находится работники, которые по факту не будут исполнять свои обязанности — на рабочих местах или вне их. Это необходимо для последующего оформления табеля учета рабочего времени — задокументированное разрешение отсутствовать на работе при простое позволит не поставить в нем прогул. Если сотрудники покинут рабочие места, нужно оговорить условия возвращения на них и возобновления работы — например, по уведомлению.

Как отразить простой в табеле учета рабочего времени

Согласно положениям ст. 91 ТК работодатель обязан вести учет рабочего времени. Трудовой кодекс напрямую не относит простой к рабочему времени. Однако в период простоя работник должен исполнять трудовые обязанности. Следовательно, в соответствии со ст. 91 ТК он должен попасть в табель учета рабочего времени.

Есть и другая причина внесения. Поскольку дни простоя оплачиваются, его необходимо отражать в отчетной документации для последующего расчета выплат работникам.

В табеле простой отмечается следующим образом:

при простое по вине работодателя — кодом «РП» или «31»;

по вине работника — кодом «ВП» или «33»;

по причинам, не зависящим от работника и работодателя — кодом «НП» или «32».

Как оплачивается простой в организации

Порядок оплаты простоя регулирует ст. 157 ТК. Действуют следующие правила:

простой, возникший по вине работника, не оплачивается вообще;

простой, возникший по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника;

если простой возник по не зависящим от сторон обстоятельствам, он также оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника.

Ст. 216.1 ТК устанавливает одно исключение, касающееся оплаты простоя: если работодатель не обеспечил работника средствами коллективной защиты и индивидуальной защиты, последний вправе отказаться от работы. Работодатель, в свою очередь, не вправе требовать от работника исполнения обязанностей по трудовому договору без средств защиты. Возникший в подобной ситуации простой оплачивается в размере среднего заработка работника.

Не является простоем и, соответственно, не оплачивается, время, в течение которого творческие работники не участвуют в создании произведений и не выступают. Пример: театр не дает представлений в течение месяца, в это время актеры не будут получать заработную плату.

Работодатель может не оплачивать простой, а вместо этого перевести работника на другую работу у себя же. Однако подобный перевод возможен на срок не более одного месяца. По истечении этого времени оплачивать простой все равно придется. Оплата в случае перевода производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.