Контент-маркетинг: в чем суть и особенности популярного инструмента для продвижения

Контент-маркетинг включает в себя создание и распространение ценного, актуального и последовательного контента с целью привлечения и удержания четко определенной аудитории.

Этот контент может принимать различные формы: сообщения в блогах, обновления в социальных сетях, видео, подкасты, и многое другое. Суть в том, что это приносит пользу аудитории.

Онлайн-пользователь стал консервативнее, он пресытился рекламными текстами, заклинающими купить прямо здесь и сейчас с немыслимыми обещаниями счастья по факту приобретения товара. Сегодня пользователь, готовый положить товар в корзину и оплатить его, хочет совершать покупки постепенно, с чувством доверия к продавцу и гордости за то, что смог выбрать лучшего. Это означает актуальность и востребованность взвешенного серьезного контента: мнений экспертов, обзоров рынка и модельных рядов, прогнозов по тенденциями, лайфхаков, статей с советами, отзывов поп-персон, например, авторитетных блогеров.

Это говорит об актуальности и востребованности продуманного контента: мнений экспертов, обзоров рынка и модельных рядов, прогнозов по тенденциями, лайфхаков, статей с советами, отзывов поп-персон, например, авторитетных блогеров. Именно такие тексты сегодня приносят рост конверсии, продажи и прибыль от продаж. Речь идет не обязательно о текстах. Большой популярностью пользуются видео. Наличие видео в контенте положительно сказывается на его продвижении.

В идеале, формат публикаций должен варьироваться, однако и для текстовой аналитики, и для обзоров, и для нарезки мнений экспертов, и для аудио- и видео, и для фотопрезентаций задачи остаются общими: ненавязчивое подведение к вашим преимуществам, напоминание о вашем бренде, расширение круга людей, которые знают о вас.

Без качественного контент-маркетинга нельзя говорить о юзабилити вашего сайта, иначе говоря, о пользовательском удобстве, стимулирующего потенциального покупателя остаться на вашем ресурсе и не искать другой. Составляющих юзабилити множество: от максимального полного информирования о товаре до возможности увеличить фотографии из карточек товаров.

Каким компаниям подойдет контент-маркетинг

Сложные товары. Контент-маркетинг эффективен для компаний, которые продвигают на рынке сложные товары. Это продукты, которые рассчитаны на узкую аудиторию, не связаны с повседневной деятельностью людей и требуют долгого касания бренда и аудитории: недвижимость, кредиты, IT-продукты, строительная техника.

Так, например, чтобы выбрать автоматизированную программу для бизнеса, владельцу компании приходится изучать информацию на разных сайтах, интересоваться мнением и отзывами других бизнесменов, сравнивать предложения. СМС от неизвестной компании о скидке на софт для складского учета не повлияет на его решение. А акция в компании, с которой он регулярно соприкасается в социальных сетях и на других платформах, может сыграть роль при выборе, с кем сотрудничать.

Когда компании продают сложные продукты, клиента сначала «прогревают». В этом помогают экспертные статьи, пользовательские сценарии, видео и обучающие материалы.

Новые продукты. Контент-маркетинг поможет рассказать о новом товаре большой аудитории, выделить преимущества на фоне конкурентов и повысить узнаваемость. Если компания продавала одежду для женщин и начинает запуск детской линейки, лучше подготовить клиентов и проанонсировать старт продаж в социальных сетях и по электронной почте.

Дорогостоящие продукты. Компании нужно обосновать высокую цену товара, чтобы клиенты осознали ценность и не считали стоимость завышенной. Покупка автомобиля, мебели и люксовой косметики требует подтверждения качества, обоснования цены и выгоды для клиента.

Как продвигать продукт с помощью контент-маркетинга?

1. Разработать стратегию

Направление стратегии зависит от цели продвижения: увеличить продажи, повысить узнаваемость, обойти конкурентов. Чтобы разработать стратегию, анализируют клиентов: важно четко понимать, кто они, с какими проблемами сталкиваются и где ищут информацию, чтобы их решить. Так на основе болей и потребностей клиентов определяют, какой контент нужен, какие вопросы раскрывать в публикациях, подбирают форматы и сужают темы под конкретный сегмент аудитории.

2. Выбрать площадки для публикации

На основе анализа целевой аудитории подбирают площадки для размещения контента: узнают предпочтения, интересы, смотрят, где в интернете проводит свободное время клиент. Если ЦА никогда не заходит в телеграм, нет смысла публиковать там посты: ради одной компании клиент не станет устанавливать приложение.

3. Создать контент-план

Контент-план создается с запасом, чтобы в последний момент перед публикацией не искать поводы, о которых рассказать клиентам. Задача постов и статей в контент-плане — добиться цели продвижения продукта с помощью решения проблем и ответов на вопросы клиента.

4. Организовать регулярные публикации

Контент публикуют регулярно: так клиенты привыкают получать полезные материалы, и компания шаг за шагом проводит клиента до принятия решения о покупке. Редкие или нестабильные публикации не принесут пользы и могут испортить имидж компании.

5. Анализировать результаты

Анализ позволит увидеть, какие публикации отзываются у клиентов и пользуются популярностью, в какое время аудитория наиболее активна и когда лучше публиковать контент. Также по анализу компания сможет определить, какие площадки приносят результаты, и скорректировать стратегию продвижения.