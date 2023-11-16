Продвижения бизнеса в соцсетях: эффективный инструмент или трата времени. Разбор кейса

В качестве подтверждения приведем некоторые статистические сведения:
Примерно 2 часа 30 минут в неделю уделяет соц. сетям среднестатистический интернет-пользователь.
20% пользователей Интернета рассматривают социальные сети как источник информации.
Ежедневно Instagram* пользуются полмиллиарда человек. Платформа имеет более 12,8 миллиардов активных пользователей в месяц по всему миру.
Возможности SMM для продвижения бизнеса
Социальные сети — место пребывания целевой аудитории для бизнеса практически в любой нише. SMM — это ежедневное взаимодействие с подписчиками (которые могут стать постоянными клиентами), обновление контента (развлекательного, познавательного, информационного), быстрые ответы на обращения потенциальных клиентов в комментариях или в личных сообщениях. SMM-продвижение в социальных сетях позволяет напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами:
Знакомить с брендом, формировать узнаваемость, лояльное отношение.
Получать обратную связь о своих товарах/услугах.
Работать с отзывами, возражениями, доносить интересующую информацию.
Вовлекать во взаимодействие через дискуссии, конкурсы и пр.
«Дожимать» потенциальных клиентов до совершения целевого действия.
Подогревать клиентскую базу для дальнейшего взаимодействия.
Начинать работу с социальными сетями необходимо с определения целевой аудитории. Портрет целевой аудитории составляется не со слов клиента, а на основе результатов анализов и исследований. В этом вопросе лучше обратиться к профессионалам.
Продвижение на базе социальных сетей имеет ряд преимуществ:
Невысокая цена SMM-продвижения (начать можно с минимальных вложений)
Широкий охват аудитории
Долгосрочный эффект повышения узнаваемости бренда
Повышение лояльности аудитории
Высокая скорость распространения информации
Эффект от продвижения в соцсетях на примере реального кейса
К нам обратился центр грудничкового плавания из Казани. Они самостоятельно вели страницу в социальной сети Instagram*, но результаты их не устраивали, ожидаемого потока обращений не было.
Перед нами встали следующие задачи:
Выстроить грамотную контент-стратегию
Выстроить стратегию коммуникации с целевой аудиторией
Повысить лояльность аудитории
Увеличить количество обращений через соц. сеть
Создать стратегию рекламной интеграции с блогерами
На старте работ мы провели аналитику страницы и конкурентов. Актуализировали информацию в шапке профиля. Ввели систему публикаций 3 раза в неделю. Составляли на месяц вперед контент-план, куда заносили темы, тексты публикаций и сценарии Reels. Начали публиковать видеоконтент на регулярной основе. Экспертный контент разбавляли развлекательным, проводили опросы, добавили в публикации легкость и юмор.
Разработали систему получения экспертного контента от тренеров грудничкового плавания. Провели обучение персонала съемке, контролировали процесс и вносили изменения. Разработали и ввели стратегию рекламных интеграций с блогерами.
В результате работы мы увеличили количество обращений в директ в 6 раз: с 10 до 60 обращений в месяц. Охваты выросли в 10 раз. Увеличились лояльность и вовлеченность аудитории: появились комментарии под постами, выросло количество лайков и репостов. Благодаря рекламным интеграциям с блогерами увеличилось количество упоминаний.
*Instagram, на который ссылаемся в статье, относятся к экстремистским организациям на территории РФ.
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