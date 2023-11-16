Продвижения бизнеса в соцсетях: эффективный инструмент или трата времени. Разбор кейса

Social Media Marketing (SMM) — один из способов продвижения в бизнесе, который заключается в привлечении на сайт целевой аудитории из социальных сетей, форумов, веб-блогов. SMM-продвижение считается одним из перспективных методов раскрутки.

В качестве подтверждения приведем некоторые статистические сведения:

Примерно 2 часа 30 минут в неделю уделяет соц. сетям среднестатистический интернет-пользователь.

20% пользователей Интернета рассматривают социальные сети как источник информации.

Ежедневно Instagram* пользуются полмиллиарда человек. Платформа имеет более 12,8 миллиардов активных пользователей в месяц по всему миру.

Возможности SMM для продвижения бизнеса

Социальные сети — место пребывания целевой аудитории для бизнеса практически в любой нише. SMM — это ежедневное взаимодействие с подписчиками (которые могут стать постоянными клиентами), обновление контента (развлекательного, познавательного, информационного), быстрые ответы на обращения потенциальных клиентов в комментариях или в личных сообщениях. SMM-продвижение в социальных сетях позволяет напрямую взаимодействовать с потенциальными клиентами:

Знакомить с брендом, формировать узнаваемость, лояльное отношение.

Получать обратную связь о своих товарах/услугах.

Работать с отзывами, возражениями, доносить интересующую информацию.

Вовлекать во взаимодействие через дискуссии, конкурсы и пр.

«Дожимать» потенциальных клиентов до совершения целевого действия.

Подогревать клиентскую базу для дальнейшего взаимодействия.

Начинать работу с социальными сетями необходимо с определения целевой аудитории. Портрет целевой аудитории составляется не со слов клиента, а на основе результатов анализов и исследований. В этом вопросе лучше обратиться к профессионалам.

Продвижение на базе социальных сетей имеет ряд преимуществ:

Невысокая цена SMM-продвижения (начать можно с минимальных вложений)

Широкий охват аудитории

Долгосрочный эффект повышения узнаваемости бренда

Повышение лояльности аудитории

Высокая скорость распространения информации

Эффект от продвижения в соцсетях на примере реального кейса

К нам обратился центр грудничкового плавания из Казани. Они самостоятельно вели страницу в социальной сети Instagram*, но результаты их не устраивали, ожидаемого потока обращений не было.

Перед нами встали следующие задачи:

Выстроить грамотную контент-стратегию

Выстроить стратегию коммуникации с целевой аудиторией

Повысить лояльность аудитории

Увеличить количество обращений через соц. сеть

Создать стратегию рекламной интеграции с блогерами

На старте работ мы провели аналитику страницы и конкурентов. Актуализировали информацию в шапке профиля. Ввели систему публикаций 3 раза в неделю. Составляли на месяц вперед контент-план, куда заносили темы, тексты публикаций и сценарии Reels. Начали публиковать видеоконтент на регулярной основе. Экспертный контент разбавляли развлекательным, проводили опросы, добавили в публикации легкость и юмор.

Разработали систему получения экспертного контента от тренеров грудничкового плавания. Провели обучение персонала съемке, контролировали процесс и вносили изменения. Разработали и ввели стратегию рекламных интеграций с блогерами.

В результате работы мы увеличили количество обращений в директ в 6 раз: с 10 до 60 обращений в месяц. Охваты выросли в 10 раз. Увеличились лояльность и вовлеченность аудитории: появились комментарии под постами, выросло количество лайков и репостов. Благодаря рекламным интеграциям с блогерами увеличилось количество упоминаний.

*Instagram, на который ссылаемся в статье, относятся к экстремистским организациям на территории РФ.