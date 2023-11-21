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Маркетинг

Как получать больше заявок с сайта? Способы повышения конверсии

Большинство посетителей сайтов не совершают полезных, с точки зрения маркетинга, действий. Согласно исследованиям Forrester, 96% людей, которые заходят на сайт, не становятся клиентами. То есть, в среднем, только 4% пользователей веб-ресурса приносят реальную выгоду для бизнеса. Эти 4% — показатель конверсии посетителей сайта в покупателей.
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Как получать больше заявок с сайта? Способы повышения конверсии

Зачем увеличивать конверсию сайта 

Повышать конверсию сайта выгоднее, чем наращивать рекламный бюджет. Если вкладывать больше в рекламу, от этого увеличится стоимость привлечения покупателя. В дальнейшем это приведет к тому, что она перестанет окупаться — бизнес будет нерентабельным. 

Способы повышения конверсии сайта 

Суть оптимизации конверсии сводится к тому, чтобы максимально удовлетворить потребности аудитории. Нужно знать ее ожидания, желания и болевые точки. С портретом потенциального клиента понять это будет проще. Чтобы клиент сделал целевое действие, нужно закрыть его возражения, обеспечить ответы на возможные вопросы и сделать предложение, от которого он не откажется.

Рекомендации по повышению конверсии можно условно разделить на две группы: контент и юзабилити. Контент веб-ресурса — это форма взаимодействия с посетителями. Предоставьте покупателю максимум полезной информации, чтобы удовлетворить его основные запросы. 

Рекомендации по контенту: 

1. Показывайте кейсы 

Это повышает доверие к сайту, потому что в кейсах речь идет о разборе реальной ситуации из вашей практики. На ее примере можно:

  • показать, как вы решаете поставленные задачи;

  • доказать эффективность предлагаемых решений;

  • ознакомить клиента с рабочими процессами.

2. Показывайте реальных людей 

Люди хотят покупать у реальных людей — этот принцип применим к любому виду бизнеса. Дайте посетителям больше информации о себе и они будут вам доверять. А соответственно и покупать, ведь безопаснее заказывать у того, кого знаешь.

Сделайте подробную страницу «О компании»: покажите снимки офиса или производства, опубликуйте фото команды и руководства.

3. Предоставляйте полную и достоверную информацию 

Подробно рассказывайте о команде, указывайте четкие характеристики продукции, предоставляйте данные о цене и наличии товаров. Если потенциальный клиент не найдет необходимую информацию, он вероятнее уйдет с сайта, чем будет искать блок с контактами или форму обратной связи. 

4. Грамотно подбирайте визуальный контент 

Публикуйте информативный и качественный фото- и видеоконтент. Текстового описания может быть недостаточно, чтобы развеять сомнения покупателя. Фото и видео дают полное представление о покупке: показывают товар со всех сторон, процесс его работы и эффективность функций. Советуем делать видеообзоры товаров, снимать короткие ролики с объяснениям функций продукта и отзывы клиентов в видеоформате.  

5. Публикуйте оценки и отзывы 

Именно отзывы других покупателей часто побуждают совершить или не совершить покупку. Выкладывайте честное мнение аудитории о ваших продуктах и побуждайте клиентов оставлять новые отзывы. Это поможет повысить лояльность и доверие пользователей. 

Помимо качественного контента важна техническая часть сайта и высокий уровень юзабилити. Делайте взаимодействие с сайтом максимально удобным и внедряйте инструменты, которые будут возвращать пользователей на сайт. Вот несколько полезных рекомендаций: 

6. Сокращайте путь пользователя до целевого действия 

Много кликов — это частая ошибка юзабилити, которая отпугивает часть потенциальных клиентов, поэтому важно убирать лишние шаги. Хороший вариант такого решения — покупка в один клик. Так пользователь не тратит время на заполнения бесчисленных полей — менеджер все узнает по телефону. К тому же клиента может отпугивать то, что нужно оставить много личных данных при оформлении заказа, а покупка в один клик это исключает и соответственно ведет к повышению конверсии сайта.

7. Не игнорируйте брошенные корзины

Пользователь, который положил товар в корзину — это потенциальный покупатель. Чтобы не потерять возможную прибыль, нужно вернуть его к покупке. В этом помогут триггерные письма о брошенной корзине, которые напомнят о товаре и замотивируют его купить.

В качестве такой дополнительной мотивации используйте небольшие бонусы, например, скидки или бесплатную доставку.

8. Помогайте покупателю сделать выбор 

Хороший продавец помогает покупателю решить его проблему и сделать выбор, предлагая несколько альтернативных вариантов. Предоставьте покупателю подробное описание каждого из вариантов, чтобы он мог взвесить все за и против. Наличие выбора и сравнения продуктов повысит шанс, что пользователь найдет у вас именно то, что ему нужно.

Как помочь покупателю в выборе:

  • сделать на посадочной странице конструктор для выбора конфигурации товара или продукта;

  • публиковать подробные текстовые и видеообзоры;

  • сравнивать альтернативные товары разных производителей.

9. Добавляйте фильтрацию в каталог 

Когда в интернет-магазине много товаров, требуется время, чтобы найти нужный. Большинство посетителей этого делать не будут, они покинут сайт и ничего не купят. 

Упростить им жизнь, а заодно и увеличить конверсию сайта поможет фильтрация товаров по свойствам, брендам и другим характеристикам.

10. Добавляйте элементы интерактивности 

Интерактивный элемент сосредотачивает внимание пользователя на себе и мотивирует совершить конкретное действие. Это может быть опрос, конструктор, калькулятор расчета, фильтры и другие элементы, которые вовлекают посетителя во взаимодействие с сайтом. Есть сложные и простые варианты, выбор зависит от фантазии и бюджета.

11. Тестируйте ремаркетинг 

Ремаркетинг — это способ взаимодействия с людьми, которые ранее посещали сайт.

Как работает ремаркетинг:

  • Пользователь посещает ваш сайт.

  • Попадает в список ремаркетинга (создается запись в cookie браузера).

  • Уходит с сайта и начинает видеть вашу рекламу на других сайтах — участниках рекламной сети.

  • Обращает внимание на рекламу и возвращается.

  • Совершает транзакцию.

Преимущество ремаркетинга в том, что он позволяет обратиться к потенциальным клиентам, которые уже были на сайте, а значит заинтересованы в предложении.

Сосредоточившись на увеличении конверсии, вместо линейного увеличения рекламного бюджета, вы улучшите отдачу сайта и получите конкурентное преимущество. Свободные средства можно будет потратить на эксперименты с новыми каналами интернет-маркетинга и увеличении доли рынка.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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