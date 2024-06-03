Налоговая реформа 2024: Принцип равенства и что это значит для МСП

Налоговая реформа 2024 года обещает стать одной из самых значительных за последние годы. Слоган реформы — «принцип равенства» — отражает стремление к справедливому налогообложению. В этой статье мы разберем ключевые изменения, их плюсы для малого и среднего бизнеса (МСП) и как подготовиться к нововведениям.

Ключевые изменения

С 2025 года налоговая система претерпит значительные изменения. Президент Владимир Путин поручил Правительству реформировать налогообложение, чтобы оно стало более справедливым и стимулировало инвестиции. Минфин уже внес в Правительство законопроект, который включает повышение ставок по НДФЛ и налогу на прибыль, изменения в УСН и проведение налоговой амнистии.

Пример:

Если у вас доходы до 2,4 млн рублей в год, ставка останется прежней — 13%. Но если доходы превышают 50 млн рублей, ставка увеличится до 22%.

Налог на прибыль: Повышение ставки

С 2025 года основная ставка налога на прибыль может увеличиться с 20% до 25%. Это изменение направлено на компенсацию выпадающих доходов бюджета от отмены экспортных пошлин.

Пример:

Компания, которая сейчас платит 20% налога на прибыль, с 2025 года будет платить 25%. Однако для производственных предприятий и ИТ-отрасли могут быть введены льготные условия.

УСН: Новые правила

С 2025 года компании и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) смогут зарабатывать до 450 млн рублей в год, а порог по остаточной стоимости основных средств поднимут до 200 млн рублей. Однако упрощенцы с оборотом свыше 60 млн рублей станут плательщиками НДС.

Пример:

Если ваш бизнес на УСН зарабатывает более 60 млн рублей в год, вам придется платить НДС по ставке 5 или 7%, в зависимости от размера дохода.

Налоговая амнистия

В 2025 году планируется проведение налоговой амнистии для компаний и ИП, которые вынужденно дробили бизнес, но теперь готовы работать законно. Это позволит избежать штрафов и пеней при условии добровольной уплаты налога со скрытых доходов.

Пример:

Компания, которая ранее дробила бизнес для снижения налоговой нагрузки, сможет легализовать свою деятельность без штрафов, если добровольно уплатит налоги.

Региональные и местные налоги

Возможно расширение списка местных налогов, включая введение туристического налога. Также планируется увеличение налоговой базы по имущественным налогам для дорогостоящих объектов.

Пример:

Если у вас есть недвижимость стоимостью от 300 млн рублей, налоговая ставка может увеличиться до 2,5%.

Заключение

Налоговая реформа 2024 года принесет множество изменений, которые затронут как бизнес, так и простых граждан. Малому и среднему бизнесу важно заранее подготовиться к нововведениям, чтобы минимизировать возможные риски и воспользоваться новыми возможностями.

Следите за обновлениями и консультируйтесь с профессиональными бухгалтерами, чтобы быть в курсе всех изменений.