Аутсорсинг в России: какие есть возможности для развития сферы

За последние годы спрос на аутсорсинг вырос. Если в 2015 году только около 30% российских компаний использовали его, то уже в 2020 оборот этого рынка вырос на 13,7% и продолжает расти до сих пор.

В связи с этим появляется все больше компаний, которые предлагают не нанимать специалистов в штат, а привлечь их со стороны для выполнения непрофильных задач бизнеса.

В статье расскажем, почему сфера аутсорсинга активно развивается, какие есть слабые стороны и как можно их усилить.

Почему аутсорсинг становится популярнее

Бизнес, даже малый, состоит из множества бизнес-процессов. Охватить все бывает сложно. Когда есть основные участки работ и непрофильные, важно сохранить баланс между ними. Нужно распределить ресурсы так, чтобы за каждый бизнес-процесс отвечал специалист.

В связи с этим, часто приходится нанимать в штат большое количество сотрудников. А это затраты на зарплату, больничные, отпускные. Предприниматели поняли, что выгоднее привлекать персонал со стороны и оплачивать работу по факту выработки. Такой ресурс выйдет дешевле.

Кроме того, многие иностранные компании уходят из России, и освобождают место для отечественных организаций. Шансы продвигать свои услуги и зарекомендовать себя на рынке получают не только “старички” аутсорсинга, но и вновь открывшиеся компании.

Поэтому если вы владеете или руководите аутсорсинговой компанией, сейчас лучший момент для того, чтобы заявить о себе во всеуслышание.

Преимущества аутсорсинга

Предпринимателям стала очевидна выгода сотрудничества с подрядчиками, поскольку аутсорсинг:

Сокращает затраты. Не нужно оплачивать обучение, налоги, ОМС сотрудникам в штате;

Дает независимость от обстоятельств. Ответственность за выход сотрудников несет руководство аутсорсинговой компании, а не вы. Их забота - обеспечить присутствие сотрудника в нужный день и в нужном месте;

Повышает качество выполнения задачи. Сотрудники аутсорсинговой компании имеют определенную квалификацию, поэтому выполняют работу качественно и в срок;

Позволяет сосредоточиться на основном. Вы не отвлекаетесь от управления компанией, решения стратегических вопросов. Зоны ответственности распределены и контролировать выполнение вторичных процессов вам уже не придется.

Риски аутсорсинга

Помимо преимуществ аутсорсинга такое сотрудничество неизбежно сопряжено с рисками. Предприниматели часто опасаются того, что подрядчик окажется недобросовестным, сорвет сроки, не выполнит обязательства или разгласит конфиденциальную для компании информацию.

Для того, чтобы этого не произошло, нужно тщательно выбирать подрядчика, проверять его соцсети, сайт, читать отзывы на независимых источниках.

А руководство аутсорсинговой компании, в свою очередь, должно непрерывно повышать качество услуг и работать над стандартами взаимодействия с потребителями.

Чтобы это стало возможным, была основана некоммерческая организация АКУП - Ассоциация Компаний по Управлению Персоналом.

Как ассоциация АКУП развивает сферу аутсорсинга в России

АКУП - это некоммерческая структура, объединяющая профессиональные аутсорсинговые компании России.

Основными целями и задачами Ассоциации являются:

активное развитие рынка аутсорсинга и предоставления персонала;

повышение эффективности работы аутсорсинговых компаний;

разработка и внедрение единых стандартов ведения аутсорсинговой деятельности по управлению персоналом.

Одно из приоритетных направлений АКУП - объединение лучших организаций России в Реестр Качественных Аутсорсинговых компаний (РКА).

В реестр входит уже 100 компаний из разных уголков России, работающих в клининге, кейтеринге, предоставлении персонала для строительных и рядовых задач, курьеров, охраны и не только.

АКУП проводит семинары, конференции, круглые столы на темы изменения законодательства, правовых и трудовых вопросов. Также одна из функций ассоциации - проведение аудитов компаний-членов с целью повысить качество их работы, помочь выстроить крепкое и длительное сотрудничество с потребителями услуг.

Узнайте подробнее о деятельности ассоциации на нашем сайте.

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