Ответственность бенефициара по уголовным делам за уклонение от уплаты налогов

Следственно-судебная практика по статьям 198 и 199 УК в 2023 году приобрела публичный и показательно-репрессивный вектор развития. Расскажу о новых рисках бенефициара при расследовании налоговых дел.

Очевидно, что следственно-судебная практика по статьям 198 и 199 УК в 2023 году приобрела публичный и показательно-репрессивный вектор развития. Мы наблюдаемоперативное информирование через СМИ об активных и решительных следственных действиях СК.

Настораживает, что все следственные действия публично освещаются с устойчиво обвинительным уклоном и принятием мер жестких ограничений (аресты, запреты и т.д.). Действия правоохранителей, вероятно, направлены на формирование у населения осуждающего мнения и признания фактически безоговорочной вины предпринимателей.

Заметим, что ранее подобных решительных и угрожающих бизнесу следственно-судебных действий по налоговым преступлениям практически не наблюдалось.

Таким образом, видимо, СК демонстрирует эффективность работы следствия и неизбежность негативных последствий (аресты счетов, блокировка денег, ограничения и фактический запрет продолжать заниматься предпринимательской деятельностью лицам, подозреваемым и обвиняемым в уклонении от уплаты налогов).

С февраля 2022 года, как мы и сообщали ранее, количество уголовных дел, возбужденных в г.Москве по налоговым преступлениям, значительно возросло.

Повышенный интерес к этим делам, и активизация правоохранителей по налоговым составам преступлений побуждает нас с коллегами продолжать публиковать статьи с актуальным контентом. Мы стараемся предавать гласности уникальный и интересный материал на основе детального и глубокого изучения нами практики расследования уголовных дел по статьям об уклонении от уплаты налогов. Анализ следственно-судебной практики по статьям 198 и 199 УК РФ непосредственно связан с нашим 15-летним опытом защиты бизнеса.

Так, отчётливо наблюдается устойчивый тренд и дополнительный уголовный риск привлечения к ответственности по налоговым преступлениям бенефициаров. Такая практика приобрела сейчас массовый характер и получает широкое распространение.

При этом мы заметили, что юридически бенефициары не занимают должности генерального директора и не являются учредителями в проверяемых компаниях, т.е. де-юре это лица с неоформленными полномочиями и правами.

В нашей практике также отмечаются факты и попытки привлечения к уголовной ответственности бенефициара. Я уже писал, что структура бизнеса в России в последние годы строится и оформляется общеизвестным образом, т.е. зачастую с привлечением третьих лиц. О подобной структуре бизнеса, вероятно, известно и проверяющим. Поэтому вполне логично, что в дальнейшем появляется новый риск привлечения к уголовной ответственности уже конечного бенефициара.

У бизнеса вызывает определённое беспокойство, что при расследовании налоговых преступлений в практике всё чаще появляются уголовные дела, когда следователи привлекают к уголовной ответственности бенефициара. Вместе с тем следствие и сотрудники полиции в ряде случае делают это безосновательно, т.е. в отсутствии надлежащей доказательственной базы.

Процесс доказывания и признания бенефициаром

Процесс доказывания и признания бенефициаром является достаточно сложным, последовательным и трудозатратным, а также требует наличия специфического опыта, знаний и квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Между тем количество следователей и оперативных сотрудников полиции, имеющих необходимый профессиональный уровень компетенций для проведения качественного расследования налоговых преступлений, является очевидно недостаточным.

Следствие пытается признать физическое лицо бенефициаром во многих случаях исключительно на основе свидетельских показаний лиц, не обладающих должностным полномочиями и необходимой информацией. Это, как правило, уволенные или обиженные сотрудники, запуганные свидетели или работники, должностные обязанности которых не связаны с работой в бухгалтерии, юридическим сопровождением и управлением финансово-хозяйственной деятельностью компании.

Путь привлечения к уголовной ответственности сейчас такой: следователь включает бенефициара в качестве организатора в группу лиц по предварительному сговору с квалификацией состава по ч.2 ст.199 УК. Следствие, в известных случаях, не утруждает себя описывать причинно-следственную связь и основания признания лица бенефициаром.

Представляется неправомерным признавать лицо бенефициаром, например, при отсутствии прямых показаний об этом генерального директора. Хотя и наличие таких показаний само по себе является, безусловно, недостаточным по объективным причинам.

Вместе с тем следствие, по понятным причинам, «убивает сразу двух зайцев», включая бенефициара (во многих случаях, мнимого) в группу лиц.

Первая причина — это формирование квалифицированного состава, который влияет на показатели раскрываемости преступлений (служебный интерес).

Вторая причина — это возможность взыскания недоимки за счет имущества бенефициара.

Третья причина — подстраховка на случай снижение суммы ниже порога привлечения (45 млн. рублей), т.е. если экспертиза установит сумму менее 45 млн. рублей.

Представляется, что вышеназванный подход и выводы следствия являются необоснованными и неправомерными, т.к. не имеют надлежащей доказательственной базы.

Если вышеописанная следственная практика получит дальнейшее развитие и закрепится, то в будущем мы, возможно, увидим случаи привлечения бенефициаров уже по более серьёзным составам, а именно по ст.210 УК РФОрганизация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Полагаю, что необходимыми задачами защиты по ст.199 УК РФ являются: признание необоснованной обвинительной позиции следствия и недопущение включения бенефициара — в группу лиц или исключение бенефициара из нее.

Остановка защитником следствия на подозреваемом предполагает:

признание судом отказа в удовлетворении иска к бенефициару;

защиту всех активов бенефициара;

признание незаконными попытки привлечения бенефициара к уголовной ответственности;

создание правовых оснований для отказа в удовлетворении требований в привлечении к субсидиарной ответственности;

признание незаконным возбуждения параллельного уголовного дела по ст.174.1 УК (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Считаю, необходимым придерживаться подобных высоких стандартов защиты — при разработке и реализации стратегии защиты по налоговым преступлениям.

Риск имущественной ответственности бенефициара по уголовному делу по статье 199 УК РФ

В дальнейшем в рамках уголовного дела по ст. 199 УК также заявляется гражданский иск на сумму недоимки, т.е. у бенефициара возникает уже дополнительный риск имущественной ответственности.

Прежде всего надо отметить, что защита бенефициара по ст. 199 УК начинается с защиты при проведении выездной (ВНП) или камеральной налоговой проверки (КНП). Мы будем развивать эту тематику в дальнейших наших статьях.

Несомненно, что защита по налоговому преступлению должна начинаться уже с момента назначения налоговой проверки. Именно на стадии налоговой проверки формируется основная доказательственная база по налоговому нарушению, на которую в дальнейшем опирается следствие, проводимое уже по налоговому преступлению.

На стадии налоговой проверки происходит формирование доказательственной базы причастности бенефициара к проверяемой компании. Также налоговым органом определяется форма вины (неосторожная или умышленная). В этот период налоговики также прорабатывают альтернативную возможность взыскания задолженности по налогам по статье 45 НК с взаимозависимой и аффилированной компании бенефициара.

Наша исследования и практика свидетельствует, что второй заход возможности применения статьи 45 НК отрабатывается уже на стадии следствия. Причём данная отработка, по понятным причинам, является более эффективной, оперативной и результативной.

Надо сказать, что мы с коллегами оптимистично настроены и определённо выступаем за обязательную конструктивную совместную работу налогового юриста и адвоката по защите по ст. 199 УК уже с начала налоговой проверки. Профессиональная совместная работа юриста и адвоката на стадии налоговой проверки поможет заложить необходимый правовой фундамент для более эффективной защиты от уголовной ответственности бенефициара, возможного снижения риска привлечения к субсидиарной ответственности.

При этом советуем обязательно учитывать, что не рекомендуется уходить и допускать банкротство компании, т.к. при данных условиях ускоряется риск возможности привлечения к субсидиарной ответственности (формула: нет банкротства - нет субсидиарки). Эти обстоятельства, к сожалению, не всегда учитываются при выстраивании единой линии защиты бенефициара.

Возможные причины привлечения бенефициара к уголовной ответственности по ст.199 УК РФ:

Пополнение дефицитного бюджета РФ — это, безусловно, причина номер один. В условиях острой нехватки денежных средств в госказне уголовное преследование должников бюджета представляется наиболее быстрым и эффективным способом пополнить госбюджет.

Массовый характер ликвидации и банкротств компаний должников бюджета. Действительно повальная ликвидация и массовый уход должников бюджета в банкротство могло спровоцировать переход к более агрессивным и силовым методам убеждения оплаты недоимки. В результате вся проделанная налоговиками работа потеряла свою эффективность и значение. Естественно, что налоговиков сложившая ситуация не устроила, что и привело к более жестким мерам воздействия.

Заказные уголовные дела. Такие дела возбуждаются, как правило, по заявлениям конкурентов, возможно, даже родственников плохо уволенных работников, а также иных лиц, обладающих инсайдерской информацией, с различными преступными намерениями, при попытках захвата компании и т.д.

Возмещение ущерба за счёт бенефициара и его иных компаний. Фактический собственник бизнеса и выгодоприобретатель может обладать необходимыми средствами и возможностями для погашения налоговой задолженности. В то же самое время бенефициар может стать слабым звеном или лицом, которому просто не нужна судимость, а также весь возможный, сопутствующий уголовному преследованию дискомфорт (обыски, допросы, аресты и т.д.).

Повышение показателей служебной деятельности. Это можно отнести к личному и профессиональному мотиву правоохранителей, который часто движет ими, и нельзя списывать со счетов.

Практика уголовных дело за уклонение от уплаты налогов по блогерам (Лечерк, Блиновская и др.) также стала триггером и дала активный толчок к возбуждению новых уголовных дел.

Возможные признаки проявления интереса следствия к привлечению бенефициара к уголовной ответственности:

Специфика и характер проводимых допросов. Всё познаётся в сравнении, если посмотреть на вопросы по обычным налоговым расследованиям, то там всё предельно прозрачно и просто. Здесь стоит обратить внимание на специфику задаваемых следователем на допросах вопросов. Допрос не носит общего характера, а усматривается целенаправленная линия обвинения.

Нехарактерные следственные действия (допросы, обыски, очные ставки, аресты) — смена вектора расследования. Отработка происходит более скрупулёзно и детально с определённой следственной агрессией в адрес бенефициара.

Можно констатировать, что следствие сейчас не смотрит на результаты налоговых проверок, т.е. следователя не останавливает, что налоговиками не установлен бенефициар.

Таким образом, произошло кардинальное изменение тактики и методики расследования налоговых преступлений: теперь налоговая проверка, как было ранее, не является дорожной картой для следствия.

Считаю, что защита по налоговым преступлениям должна быть активной, компетентной и всесторонней, с возможным привлечением экспертов, специалистов и свидетелей. Сложность расследования и доказывания налоговых составов по бенефициарам предоставляет защитникам особую и уникальную перспективу и возможность для достижения положительных результатов. Наша с коллегами практика показывает, что почти всегда есть шанс и возможность разбить обвинение и развалить уголовное дело по налоговому преступлению в отношении бенефициарам.

В следующих статьях будут описаны наши успешные кейсы по защите бенефициаров. Будет интересно, познавательно и весьма полезно.

Продолжение следует…

P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199 УК РФ с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд. Если Вы столкнулись с нарушениями при возбуждении и расследовании уголовных дел по статьям 199,199.2,172 УК РФ, пишите.

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