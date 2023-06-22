Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип ЗащитникБизнеса
ЗащитникБизнеса
УК РФ

Гуманные меры пресечения. Новый закон об запрете ареста предпринимателей

Госдумой принят закон ужесточающий требования к арестам предпринимателей. Расскажем, ч то изменится.
25
Гуманные меры пресечения. Новый закон об запрете ареста предпринимателей
фото freepik.com

Принят новый закон об ограничении (запрете) ареста предпринимателей. Теперь при расследовании экономических (предпринимательских) преступлений приоритет будет отдаваться гуманным мерам пресечения: домашнего ареста, залога, т.е. без ареста.

Напомним, что к экономическим преступлениям относятся статьи: 159, 159.1159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 201, 171, 171.1, 171.3172.3, 173.1174.1, 176178, 180, 181, 183, 185 185.4 и 190 199.4 Уголовного кодекса.

Заключение предпринимателя по экономическому делу под стражу будет возможно лишь в исключительных случаях:

  1. подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации;

  2. им нарушена ранее избранная мера пресечения;

  3. он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Продление срока содержания под стражей и срока предварительного расследования будет осуществляться с согласия руководителя следственного органа по субъекту РФ и иного приравненного к нему руководителя следственного органа.          

Юристы, полагают, что принятые поправки направлены на защиту предпринимателей от искусственного затягивания сроков расследования уголовных дел.

Закон также нацелен на снижение случаев избрания мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых бизнесменов.

Практика покажет насколько оперативно и строго правоохранительные органы будут исполнять новый закон.

В любом случае, новость позитивная и предоставляет предпринимателям и их защитникам дополнительные гарантии соблюдения прав на свободу действий и перемещений.

Закон вступает в законную силу 24.06.2023 г.

ЗащитникБизнеса

ЗащитникБизнеса

Налоговый адвокат в Адвокат

16 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Алиса_Орлова
    Алиса_Орлова
    Психология для бухгалтера

    Гори, не гасни: причины и способы предотвращения профессионального выгорания

    Наступило время, когда такие понятия как тайм-менеджмент глубоко вошли в нашу жизнь. Однако не все умеют правильно распределять рабочее и личное время. Часто, люди не успевают отдыхать, из-за чего происходит истощение. Как быть, если столкнулся с выгоранием? Разберемся вместе с экспертами SNABCENTR.

    Гори, не гасни: причины и способы предотвращения профессионального выгорания
    32
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    ЭДО

    Как подготовиться к работе с МЧД с 1 сентября 2023 года

    Появление машиночитаемых доверенностей (МЧД) связано с изменениями 63-ФЗ «Об электронной подписи». И довольно длительный переход к МЧД завершится 1 сентября 2023 года: с этой даты сотрудники организаций и уполномоченные лица смогут подписывать электронные документы компании только с помощью личной электронной подписи физлица при наличии машиночитаемой доверенности. Рассказываем по порядку о том, что важно знать бизнесу об МЧД, и как органично перейти на новый порядок обмена электронными документами.

    Как подготовиться к работе с МЧД с 1 сентября 2023 года
    58
    Логотип nlukina
    nlukina
    Детские пособия

    Получать выплаты на детей мамы будут даже после выхода на работу. Минтруд уже подготовил законопроекты

    Президент на ПМЭФ поручил поменять некоторые правила выплаты детских пособий. Минтруд оперативно среагировал и о представил проекты поправок в ТК и законы о пособиях, которые начнут работать уже с 2024 года. Мы подготовили для вас удобную табличку по изменениям.

    Получать выплаты на детей мамы будут даже после выхода на работу. Минтруд уже подготовил законопроекты
    71
    Логотип nlukina
    nlukina
    Налоги, взносы, пошлины

    Недостаточно денег на счете? ФНС будет взыскивать долги с компаний и ИП в цифровых рублях

    Законопроект об интеграции цифрового рубля в систему российского налогового регулирования и контроля внесен в Госдуму. Законопроект предусматривает возможность взыскивать цифровые рубли со счета налогоплательщика-должника, когда средств на его счете недостаточно для погашения задолженности.

    Недостаточно денег на счете? ФНС будет взыскивать долги с компаний и ИП в цифровых рублях
    82
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Криптовалюта

    Банкротство и Telegram-Бот: Как суд разбирался в оспаривании сделки по покупке криптовалюты

    У меня давно была идея написать пост про оспаривание сделки с криптовалютой. Поиски по судебной практике не приводили меня к нахождению интересного кейса. И вот, как это часто бывает, искал практику для работы, а нашёл для поста. Сегодня именно об этом — про крипту, банкротство и Телеграм-Бота!

    Банкротство и Telegram-Бот: Как суд разбирался в оспаривании сделки по покупке криптовалюты
    2
    33
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Налоговые схемы

    Налоговые схемы настоящих олигархов из списка «Форбс». Как экономят на налогах миллиардеры?

    А вы пробовали дробить бизнес с миллиардными оборотами? ИПшников не напасешься. И бумагой не побалуешься, налоговая сюда с проверками как на работу ходит. Какие налоговые схемы остаются этим горемыкам?

    82
    Читать еще