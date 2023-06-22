Гуманные меры пресечения. Новый закон об запрете ареста предпринимателей

Госдумой принят закон ужесточающий требования к арестам предпринимателей. Расскажем, ч то изменится.

Принят новый закон об ограничении (запрете) ареста предпринимателей. Теперь при расследовании экономических (предпринимательских) преступлений приоритет будет отдаваться гуманным мерам пресечения: домашнего ареста, залога, т.е. без ареста.

Заключение предпринимателя по экономическому делу под стражу будет возможно лишь в исключительных случаях:

подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

Продление срока содержания под стражей и срока предварительного расследования будет осуществляться с согласия руководителя следственного органа по субъекту РФ и иного приравненного к нему руководителя следственного органа.

Юристы, полагают, что принятые поправки направлены на защиту предпринимателей от искусственного затягивания сроков расследования уголовных дел.

Закон также нацелен на снижение случаев избрания мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых бизнесменов.

Практика покажет насколько оперативно и строго правоохранительные органы будут исполнять новый закон.

В любом случае, новость позитивная и предоставляет предпринимателям и их защитникам дополнительные гарантии соблюдения прав на свободу действий и перемещений.

Закон вступает в законную силу 24.06.2023 г.