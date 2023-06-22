Гуманные меры пресечения. Новый закон об запрете ареста предпринимателей

Принят новый закон об ограничении (запрете) ареста предпринимателей. Теперь при расследовании экономических (предпринимательских) преступлений приоритет будет отдаваться гуманным мерам пресечения: домашнего ареста, залога, т.е. без ареста.
Напомним, что к экономическим преступлениям относятся статьи: 159, 159.1 — 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 201, 171, 171.1, 171.3 —172.3, 173.1 — 174.1, 176 —178, 180, 181, 183, 185 — 185.4 и 190 — 199.4 Уголовного кодекса.
Заключение предпринимателя по экономическому делу под стражу будет возможно лишь в исключительных случаях:
подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства или места пребывания на территории Российской Федерации;
им нарушена ранее избранная мера пресечения;
он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.
Продление срока содержания под стражей и срока предварительного расследования будет осуществляться с согласия руководителя следственного органа по субъекту РФ и иного приравненного к нему руководителя следственного органа.
Юристы, полагают, что принятые поправки направлены на защиту предпринимателей от искусственного затягивания сроков расследования уголовных дел.
Закон также нацелен на снижение случаев избрания мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых бизнесменов.
Практика покажет насколько оперативно и строго правоохранительные органы будут исполнять новый закон.
В любом случае, новость позитивная и предоставляет предпринимателям и их защитникам дополнительные гарантии соблюдения прав на свободу действий и перемещений.
Закон вступает в законную силу 24.06.2023 г.
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