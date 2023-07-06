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Уклонение от уплаты налогов

Новое крупное уголовные дело за уклонение от уплаты налогов. Практика по возбуждению налоговых уголовных будет усиливаться

В Москве возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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Новое крупное уголовные дело за уклонение от уплаты налогов. Практика по возбуждению налоговых уголовных будет усиливаться

Следственный комитет РФ (далее СК) рапортует о возбуждении очередного уголовного дела за уклонение от уплаты налогов.

В Москве возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Столичным СК совместно с ФСБ, МВД, ФНС России и Росфинмониторингом пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

В 2018-2020 годах в Ингушетии в рамках госпрограммы «Развитие СКФО на период до 2025 года» велось строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа».

По данным следствия, в ходе строительства генподрядчик ООО «ИнвестТрейдСервис», аффилированный АО «Агрокомплекс Сунжа», неправомерно уменьшил налоговую базу по НДС, в результате в бюджет не было уплачено 200 млн рублей. Часть похищенных денежных средств выведена за рубеж по поддельным документам. Проведено более 30 обысков в Москве, Республике Ингушетии и Ставропольском крае.

Судя по сообщению СК в деле будут соучастники, т.е. новые обвиняемые.

Выводы:

  • Государство продолжает наказывать за неуплату налогов, растрату государственных бюджетных денег, уголовное преследование носит открытый и публичный характер.

  • К расследованию дела привлекают ФСБ России и Росфинмониторинг, правоохранители одновременно выявляют признаки новых преступлений (вывод денег за рубеж).

  • Вероятно, начинает формироваться новая следственно-судебная практика по возбуждению параллельно с уголовных делом по ст.199 УК РФ, иных уголовных дел (ст.193, 193.1 и др.) УК РФ.

Таким образом, мы, видимо, наблюдаем продолжение последовательной и логичной политики государства по уголовному преследованию по ст.199 УК РФ уже в новом направлении (расходования бюджетных денег).

Очевидно, что чиновники пришли к выводу, что в ситуации дефицитного бюджета это может дополнительным источником пополнения госбюджета.

Вместе с тем, достаточно сложно судить о наличии вины в действиях возможных подозреваемых и обвиняемых, т.к. в практике множество случаев привлечения невиновных и следственных ошибок.

По всей видимости, практика и направление по возбуждению налоговых уголовных будет только усиливаться и дополняться новыми составами преступлений.

Несколько беспокоит, широкое и публичное афиширование хода расследования, которое безусловно формирует негативный информационный фон и, может повлечь нарушения одного из основополагающих принципов судопроизводства презумпцию невинности.

Принцип презумпции невинности гласит, что: лицо считается невиновным, пока его вина в совершённом преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

ХановЗащитникБизнеса

ХановЗащитникБизнеса

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    ХановЗащитникБизнеса
    Уклонение от уплаты налогов

    Новое крупное уголовные дело за уклонение от уплаты налогов. Практика по возбуждению налоговых уголовных будет усиливаться

    В Москве возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

    Новое крупное уголовные дело за уклонение от уплаты налогов. Практика по возбуждению налоговых уголовных будет усиливаться
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