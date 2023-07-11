Банки обязаны возместить гражданам похищенные с их банковских счетов денежные средства

Теперь банки будут должны более внимательно проверять все денежные транзакции. В случае, если денежный банковский перевод осуществлён на подозрительный счет без согласия гражданина, то банк обязан возместить клиенту украденные деньги.

Период охлаждения, т.е. срок в течении которого клиент банка может «одуматься» составляет два дня. Соответственно, денежные средства на «сомнительный» счет переведут только, если клиент банка будет на этом настаивать. Приятый закон направлен на борьбу против финансового мошенничества.

По новому закону, в течение 30 дней после получения заявления от клиента банк или другой оператор перевода (Банк России, кредитные организации, ВЭБ.РФ) обязаны возместить денежную сумму неподтверждённой клиентом операции, которая была совершена без его согласия.

При трансграничном денежном переводе банк или другой оператор перевода обязаны возместить денежную сумму неподтверждённой клиентом операции, средства — уже в течение 60 дней.

Закон устанавливает, что денежная сумма возвращается клиенту банка в полном объеме.

Банкиры смогут избежать возврата денег, только если докажут, что клиент сам допустил нарушения порядка использования электронного средства платежа, что и привело к совершению операции без согласия клиента банка. Таким образом, банку нужно будет, видимо, доказать умышленность действий клиента банка, приведших к негативным последствиям.

Рассмотрим жизненный пример: данные или карта (возможно, сделали копию) попала в руки мошенников, потом приходят смс оплаты покупок. После звонка в банк клиенту отказывают в остановке транзакций. На лицо, факт безразличного и недобросовестного отношения банка к клиенту. По новому закону, банкиры несут полную финансовую ответственность, при мошеннических операциях с их клиентами.

Если есть согласие клиента на денежный перевод, то закон предусматривает иной порядок действий (ситуация, когда мошенники обманом получают паспортные данные, пароли и коды банковских карт).

Новый закон обязывает банки (платежные системы) проверять самостоятельно подозрительные транзакции.

Закон вводит двойную проверку денежных переводов, а именно: проверку будут производить и в банке-отправителе средств, и в банке-получателя.

В случае, если банковский счет получателя находится в черном списке, транзакцию приостановят и проверят. Для формирования списков сомнительных счетов будет использована информация Центробанка РФ (ЦБ РФ).

ЦБ РФ самостоятельно формирует базу данных сомнительных клиентов кредитных организаций, которые были замечены в проведении подозрительных финансовых операций по их счетам. Банки будут обязаны входить в такую базу данных прежде, чем осуществить перевод.

Закон направлен на защиту финансовых прав граждан при взаимоотношениях с банками.

Вместе с тем, существует некая правовая неопределенность, в условиях санкций, при хищении денежных средств с банковских карт граждан РФ в зарубежных странах. Как будет действовать и исполняться закон, в таких случаях пока неясно.

Новый Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

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