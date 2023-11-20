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УК РФ

Новый инфоповод для возбуждения уголовного дела по статье 199 УК

Возбуждать уголовное дело теперь возможно на основании Акта выездной налоговой проверки.
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На днях руководство Федеральной налоговой службы РФ (ФНС РФ) сообщило, что если инспекторы в процессе выездной налоговой проверки (ВНП) видят вывод активов из компании (продажа имущества, снижение объёма и переводы денежных средств на счета 3х лиц, и т.д.), то ФНС незамедлительно направляет в Следственный комитет РФ (СК) материал для возбуждения уголовного дела по статье 199 УК.

Также ФНС уточнило, что может хоть ежедневно информировать СК в соответствии с п. 3 ст. 82 НК об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах, но снованием для возбуждения подобное информирование не будет.

По словам налоговиков, основанием для возбуждения уголовного дела будет достаточно Акта ВНП, направленного в порядке статьи 32 НК.

Руководство ФНС заявляет, что данная позиция по возбуждению уголовного дела ст.199 УК на основании Акта ВНП уже согласована (закреплена) со СК РФ и Генпрокуратурой РФ в конце 2022 года в совместном письме для ДСП.

У многих возникает вполне обоснованный вопрос: Почему новая совместная позиция ФНС, СК и Генпрокуратуры по возбуждению уголовного дела по статье 199 УК официально не опубликована?

Полагаю, деятельность государственных органов должна соблюдать принцип законности.

Позиция налогового органа, СК и прокуратуры объяснима и логична, недобросовестные действия некоторых налогоплательщиков могут действительно затруднить взыскание налоговой задолженности.

Вместе с тем, коллеги уверен, понимают, что Акт ВНП не является итоговым процессуальным документом как Решение по ВНП. Действуя такой логике можно без суда по обвинительному заключению удовлетворять и гражданский иск.

Нужно учитывать, что после Акта ВНП и зачастую назначаются дополнительные мероприятия налогового контроля (МНК). А по результатам МНК сумма налоговых начислений может быть снижена и быть меньше уголовного наказуемого предела.

И после может возникнуть уже возможно более серьёзный вопрос: как быть в таких случаях, когда уголовное дело уже будет возбуждено?

Таким образом, можно предположить, что в ближайшее время мы столкнёмся с фактами возбуждения уголовного дела по ст.199 УК по основаниям, не предусмотренными Налоговым кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ и Уголовно-процессуальным РФ.

С другой стороны у защиты появляется новый «железо-бетонный» аргумент для обжалования подобных не совсем правомерно возбужденных уголовных дел.

Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199 УК РФ с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд РФ.

Уверен, Вместе мы победим!​

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Новый инфоповод для возбуждения уголовного дела по статье 199 УК

    Возбуждать уголовное дело теперь возможно на основании Акта выездной налоговой проверки.

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