С кого и как взыскивают недоимку по налогам компании?

Гражданский иск по уголовному делу по статье 199 Уголовного кодекса РФ. Можно констатировать, что в судебной практике в последние годы наблюдается конкуренция в предъявлении гражданского иска в рамках уголовного дела по статье 199 УК между налоговым органом и прокуратурой.

Как происходит процесс взыскания недоимки компании с физического лица?

Сначала, давайте уточним с кого пытаются взыскать задолженность по налогам компании после проведения выездной налоговой проверки?

В первую очередь, налоговики должны попытаться взыскать с компании-должника и только после установления невозможности взыскать с компании, обращаться с иском к виновному лицу.

К кому могут предъявить гражданский иск по уголовному делу по статье 199 Уголовного кодекса РФ?

Перечень лиц законом не ограничен, но исходя из анализа судебной практики это могут быть:

генеральный директор,

учредитель,

бенефициар,

а реже бухгалтер,

юрист и другие лица.

В большинстве случае, на стадии следствия налоговый орган признаётся потерпевшей стороной и гражданским истцом, что представляется вполне логичным, т.к. Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) — Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий надзор по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов

В суде уже прокуратура (повторно) заявляет гражданский иск на сумму недоимки и суд, зачастую принимает иск к рассмотрению, не разрешая вопроса о признании прокуратуры гражданским истцом.

Вероятно, что Прокуратура исходит из обязанности осуществлять общий надзор и должна осуществлять свои полномочия независимо от федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления. В тоже время согласно статье 21 ФЗ «О прокуратуре РФ» при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы.

В исковых заявлениях прокуроры указывают, что согласно ст.44 УПК прокурор вправе обратиться в суд с гражданским иском в защиту интересов Российской Федерации.

Полагаю, что в подобных ситуациях происходит фактическое дублирование ранее заявленных исковых требований и возникает риск двойного взыскания сумм недоимки.

Другой заслуживающий внимания аспект: суммы по гражданским искам прокуратуры, следователя и налогового органа могут не совпадать и различаться, что очевидно, также вносит правовую неопределённость и нарушает право на защиту.

По мнение налоговых инспекторов, правом налогового администрирования наделена именно ФНС.

Прокуратура же считает, что, представляя интересы обвинения и государства обязано активно способствовать и контролировать соблюдения законности.

Некоторое время назад у нас было понимание, что подобная практика существовала в Московской области, что отличалось от судебной практики в Москве. В настоящее время, данная практика начала распространяться и в г.Москве.

Верховный Суд РФ (ВС РФ) в пункте 27 Постановления Пленума №48 от 26.11.2019 г. указал, что гражданский иск может быть предъявлен прокурором (часть 3 статьи 44 УПК) или налоговым органом. При этом, судам не разъяснён приоритет госоргана в подачи исков и порядок действий при дублировании гражданских исков.

В некоторых делах наблюдаются иные нарушения положений пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №48 от 26.11.2019 г., и суды не учитывают, что по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов не подлежит удовлетворению гражданский иск в части взыскания с виновного штрафа, назначенного ему в связи с совершением нарушением законодательства о налогах.

В практике имеют места случаи, когда следователь неправомерно ставит перед экспертом вопрос об установлении налоговой (экономической) судебной экспертизой размера суммы штрафа, а затем суд удовлетворяет гражданский иск с учётом взыскания с виновного штрафа, назначенного компании в связи с совершением нарушения законодательства о налогах и сборах.

Нередко, когда суды удовлетворяют гражданские иски и не учитывают, что виновное физическое лицо может быть привлечено в качестве гражданского ответчика лишь в случаях, когда отсутствуют правовые и (или) фактические основания для удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, отвечающих по ее долгам в предусмотренном законом порядке (у организации-налогоплательщика имеются признаки недействующего юридического лица, указанные в пункте 1 статьи 211 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», либо установлена невозможность удовлетворения требований об уплате обязательных платежей с учетом рыночной стоимости активов организации).

В тоже время, в материалах таких судебных дел отсутствуют надлежащие доказательства невозможности взыскания недоимки с компании-должника.

На ряду с этим имеют спорные дела, по которым суды необоснованно удовлетворяют гражданские иски при истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Полагаю, вышеописанные вопросы являются существенными и могут грубо нарушать права для подсудимых и их защиты, поэтому требуют незамедлительного разрешения.

В целом, все вышеперечисленные нарушения дают защите серьёзные шансы для развала уголовного дела, что подтверждает наша юридическая практика.

Поэтому только комплекс юридических мер совместно с имеющимся опытом, знаниями, профессиональными навыками и профессионализмом адвоката будет наиболее эффективной защитой лица, привлекаемого в качестве ответчика по гражданскому иску.

P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199 УК с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд.

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