Уголовные риски от работы с фирмами-однодневками. Чем рискует бизнес

Рассмотрим, кого могут причислить к фирме-однодневке, какие опасности могут быть от сотрудничества с ней. Мнение налогового адвоката Альберта Ханова о новых уголовных рисках бизнеса.

Согласно Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 24.10.2023 г. № 736 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в налоговой сфере» прокуроров обязали проверять использование в работе фирм-однодневок.

В Приказе Генеральной прокуратуры написано:

«При выявлении фактов привлечения фирм-однодневок к выводу и хищению денежных средств, выделенных на реализацию государственного оборонного заказа и мероприятий федеральных целевых программ, а также их легализации (отмывания) в обязательном порядке давать им уголовно-правовую оценку, в том числе направлять в органы предварительного расследования материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 (Мошенничество), 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 173.2 (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 187 (Неправомерный оборот средств платежей), 285.4 (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) Уголовного кодекса РФ (УК РФ) и другими, контролировать законность принятых процессуальных решений».

Давайте более подробно рассмотрим новые уголовные риски для бизнеса, т.к. основная масса налоговых проверок проводит в отношении компаний.

Думаю, статья 159 УК РФ самая распространённая («резиновая»), поэтому будет наиболее применима и дальше правоохранителями.

А вот статьи 173.1, 173.2, 174, 174.1, 187, 201.1 и 285.4 УК РФ менее распространены и возможно приказ прокуратуры будет триггером для более активного их применения.

Стоит ли воспринимать серьёзно данные указания прокуратуры? Является ли это сигналом для более активных совместных действий налоговиков, прокуроров и полиции действий?

Думаю, в условиях дефицитного бюджета и задачи пополнения госказны ответ очевиден.

Таким образом, из любой налоговой проверки теперь помимо риска возбуждения уголовного дела по статье 199 УК, могут возникнуть новые более серьёзные уголовные риски. Все вышеперечисленные статьи УК РФ являются тяжким, по которым возможен арест и реальные сроки лишения свободы.

Скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями новых крупных уголовных дел, возбужденных после налоговых проверок.

Из наиболее известных связок таких уголовных дел можно, вероятно, назвать дела болгеров (Лерчек, Блиновская и Аяз).

Не исключено, что вышеперечисленные уголовные последствия могут стать дополнительным и хорошим аргументом как минимум для повышения числа добровольных побуждений, а как максимум росту коррупции и повышения административного давления на бизнес.

В юридической практике мы уже сталкивались, с необоснованными подозрениями и попытками неправомерного привлечения к уголовной ответственности.

Вместе с тем, понимание перспективы привлечения по вышеуказанным статьям УК РФ, анализ реальности рисков наступления негативных последствий и наличия успешной юридической практики защиты даёт нашим клиентам понимание и преимущества при незаконных попытках административного давления, шантажа, вымогательства и угроз.

P.S. Наша статья и защита направлены не на избежание ответственности и нарушение закона, а на формирование законной защиты от злоупотреблений и необоснованных действиях правоохранителей.

Вместе мы победим!