Камеральная и выездная проверка, банкротство и дело по статье 199 УК. Как может выглядеть новогодний налоговый террор?

В последние несколько лет по мнению многих директоров компаний наблюдается ужесточение в работе налоговых органов. Мнение налогового юриста о сложных налоговых ситуациях.

Сложность задач налоговиков по сбору налогов можно понять, если объективно оценить непростую ситуацию в экономике, нехватку денег, зачастую слабую финансовую и документальную дисциплину налогоплательщиков, наличие различных сложностей взаимодействия с компаниями и другие факторы.

Вместе с тем, «накал страстей» во взаимоотношениях компаний (бизнеса) с налоговым органом вышел на новый беспрецедентно-бескомпромиссный уровень. Уровень — этот многие налогоплательщики характеризуют словами «налоговый террор».

И вот почему?

Рассмотрим ситуацию на примере из декабрьской практики, когда активизируется работа по назначению выездной налоговой проверке (ВНП).

Налоговый орган провёл в компании камеральную налоговую проверку (КНП) за квартал и включил в число сомнительных контрагентов также действующих, рабочих и даже крупных контрагентов.

По результатам КНП компании насчитали к уплате налоги по всем контрагентам, включая даже добросовестных. И многие компании искрение удивлены и не понимают, как реальных контрагентов признали фирмами-однодневками. Ведь у таких контрагентов есть все необходимые, мнению ФНС, ресурсы (работники, офис, склад, транспорт, рабочий сайт и т.д.) и реальные директора, которые всё подтверждают.

После такого безосновательного признания добросовестного контрагента фирмой-однодневкой у налогоплательщиков пропадает вера в соблюдения законности и возникают множественные негативные моменты (невозможность дальнейшей работы, безысходность, потеря веры в справедливость, закрытие бизнеса и т.д.). Некоторые коммерсанты называют это «правовым беспределом» и не понимают, как с этим бороться и как этому противостоять.

В рассматриваемом случае инспекторы провели две КНП за разные кварталы 2022 года.

Дальше, налоговики предупредили компанию о назначении ВНП и начислением уже гораздо большей суммы, если недоимка по КНП не будет погашена в этом году, т.е. за месяц.

И многие компании воспринимают такое предупреждение как реальную угрозу бизнесу, потому что налоговики одновременно запускают через суд процесс банкротства.

Таким образом, у компании возникают три серьезные проблемы: КНП, ВНП и банкротство.

Далее, инспекторы предоставляют компании небольшой срок для оплаты недоимки, иначе инспекторы запускают вышеописанные налоговые процессы.

А вишенкой на торте, как говорят проверяющие, будет в ближайшей перспективе уголовное дело по статье 199 УК с гражданским иском на сумму неуплаты налогов.

Надо признать, что налоговики (при активной позиции защите налогоплательщика) всё же могут предложить компромиссный вариант решения налоговых претензий в форме заключения мирового соглашения с возможностью рассрочки оплаты долга при залоге и поручительстве.

Но инспекторы вероятно не учитывают, что подобное мировое соглашение не всегда реально заключить в столь короткий срок (1 месяц), т.к. нужно время для поиска поручителя и залога.

Вместе с тем, подобный компромисс является не всесторонним и не всегда рабочим, т.к. на него согласен только отдел банкротства налогового органа. А вот отдел камеральных и (или) выездных налоговых проверок, как правило в лице заместителя начальника инспекции, настроен по-боевому и требует срочного погашения недоимки и отказывает в заключении единого мирового соглашения. В этом примере это срок заключения мирового до конца года, т.е. есть один месяц до налоговой казни.

Вот и получается такая налоговая неопределённость и несогласованность действий. Можно сказать, что возник налоговый тупик или внутриведомственный кризис взаимодействия по урегулированию добровольного погашения недоимки.

Вероятно, у большинства компаний возникнет вопрос о том, как вести бизнес при подобной непредсказуемости будущего…

При этом, налогоплательщик понимает, что в налоговом органе, к сожалению, нет единого центра принятия решения, в который можно обратиться за решением и согласованием условий погашения налоговых претензий. Вероятно, можно охарактеризовать такую ситуацию как разрозненность и конфликт внутри налоговых интересов.

Какими будут последствия?

Негативные. Скорее всего, налогоплательщика признают банкротом, последует прекращение деятельности компании и потеря бизнеса (не будет налогов, рабочих мест и т.д.), а госбюджет не получит деньги.

Положительные. В случае же принятия совместно согласованного решения разных отделов налогового органа бизнес может продолжить работать дальше, оплатит задолженность с рассрочкой и с сохранением рабочих мест (обеспечить жизнь людей и сохранить семьи).

Но сколько таких ситуаций сейчас может разрешиться положительно доподлинно неизвестно. В некоторых ситуациях, выход всё же есть и его возможно помогут найти опытные юристы, проявив настойчивость, упорство, терпение и профессионализм…