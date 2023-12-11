Логотип ХановЗащитникБизнеса
ХановЗащитникБизнеса
Уклонение от уплаты налогов

Камеральная и выездная проверка, банкротство и дело по статье 199 УК. Как может выглядеть новогодний налоговый террор?

В последние несколько лет по мнению многих директоров компаний наблюдается ужесточение в работе налоговых органов. Мнение налогового юриста о сложных налоговых ситуациях.
29

Сложность задач налоговиков по сбору налогов можно понять, если объективно оценить непростую ситуацию в экономике, нехватку денег, зачастую слабую финансовую и документальную дисциплину налогоплательщиков, наличие различных сложностей взаимодействия с компаниями и другие факторы.

Вместе с тем, «накал страстей» во взаимоотношениях компаний (бизнеса) с налоговым органом вышел на новый беспрецедентно-бескомпромиссный уровень. Уровень — этот многие налогоплательщики характеризуют словами «налоговый террор».

И вот почему?

Рассмотрим ситуацию на примере из декабрьской практики, когда активизируется работа по назначению выездной налоговой проверке (ВНП).  

Налоговый орган провёл в компании камеральную налоговую проверку (КНП) за квартал и включил в число сомнительных контрагентов также действующих, рабочих и даже крупных контрагентов.  

По результатам КНП компании насчитали к уплате налоги по всем контрагентам, включая даже добросовестных. И многие компании искрение удивлены и не понимают, как реальных контрагентов признали фирмами-однодневками. Ведь у таких контрагентов есть все необходимые, мнению ФНС, ресурсы (работники, офис, склад, транспорт, рабочий сайт и т.д.) и реальные директора, которые всё подтверждают.

После такого безосновательного признания добросовестного контрагента фирмой-однодневкой у налогоплательщиков пропадает вера в соблюдения законности и возникают множественные негативные моменты (невозможность дальнейшей работы, безысходность, потеря веры в справедливость, закрытие бизнеса и т.д.). Некоторые коммерсанты называют это «правовым беспределом» и не понимают, как с этим бороться и как этому противостоять.

В рассматриваемом случае инспекторы провели две КНП за разные кварталы 2022 года.

Дальше, налоговики предупредили компанию о назначении ВНП и начислением уже гораздо большей суммы, если недоимка по КНП не будет погашена в этом году, т.е. за месяц.

И многие компании воспринимают такое предупреждение как реальную угрозу бизнесу, потому что налоговики одновременно запускают через суд процесс банкротства.

Таким образом, у компании возникают три серьезные проблемы: КНП, ВНП и банкротство.

Далее, инспекторы предоставляют компании небольшой срок для оплаты недоимки, иначе инспекторы запускают вышеописанные налоговые процессы.

А вишенкой на торте, как говорят проверяющие, будет в ближайшей перспективе уголовное дело по статье 199 УК с гражданским иском на сумму неуплаты налогов.

Надо признать, что налоговики (при активной позиции защите налогоплательщика) всё же могут предложить компромиссный вариант решения налоговых претензий в форме заключения мирового соглашения с возможностью рассрочки оплаты долга при залоге и поручительстве.

Но инспекторы вероятно не учитывают, что подобное мировое соглашение не всегда реально заключить в столь короткий срок (1 месяц), т.к. нужно время для поиска поручителя и залога.    

Вместе с тем, подобный компромисс является не всесторонним и не всегда рабочим, т.к. на него согласен только отдел банкротства налогового органа. А вот отдел камеральных и (или) выездных налоговых проверок, как правило в лице заместителя начальника инспекции, настроен по-боевому и требует срочного погашения недоимки и отказывает в заключении единого мирового соглашения. В этом примере это срок заключения мирового до конца года, т.е. есть один месяц до налоговой казни.

Вот и получается такая налоговая неопределённость и несогласованность действий. Можно сказать, что возник налоговый тупик или внутриведомственный кризис взаимодействия по урегулированию добровольного погашения недоимки.

Вероятно, у большинства компаний возникнет вопрос о том, как вести бизнес при подобной непредсказуемости будущего…

При этом, налогоплательщик понимает, что в налоговом органе, к сожалению, нет единого центра принятия решения, в который можно обратиться за решением и согласованием условий погашения налоговых претензий. Вероятно, можно охарактеризовать такую ситуацию как разрозненность и конфликт внутри налоговых интересов.

Какими будут последствия?

Негативные. Скорее всего, налогоплательщика признают банкротом, последует прекращение деятельности компании и потеря бизнеса (не будет налогов, рабочих мест и т.д.), а госбюджет не получит деньги.

Положительные. В случае же принятия совместно согласованного решения разных отделов налогового органа бизнес может продолжить работать дальше, оплатит задолженность с рассрочкой и с сохранением рабочих мест (обеспечить жизнь людей и сохранить семьи).

Но сколько таких ситуаций сейчас может разрешиться положительно доподлинно неизвестно. В некоторых ситуациях, выход всё же есть и его возможно помогут найти опытные юристы, проявив настойчивость, упорство, терпение и профессионализм…

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзоры для бухгалтера

    👩🏻‍💼Что вам обязательно нужно знать про зарплату и кадры: обзор лучших инструкций на «Клерке»

    Пока законодатель стремительно вносит изменения в нормативные акты, бухгалтеры и кадровики пьют валидол, пытаясь во всем разобраться. Собрали подборку полезных материалов по кадровым и зарплатным вопросам. Пользуйтесь.

    12
    Воинский учет

    Как организовать воинский учет в компании: пошаговый алгоритм

    Рассказываем, что компании надо сделать для организации воинского учета.

    13

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Обзор судебной практики

    Точка невозврата или до какой инстанции спорить. Истории из практики

    Знаете, какое самое распространенное заблуждение у людей, редко встречающихся с Фемидой? «Вторая инстанция ничего не решает!» — считают они. А я так вам скажу: «Решает! И многое!» Главное — понимать, что именно вторая инстанция должна «порешать».

    8
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Согласие на обработку персональных данных

    Персональные данные 2024: штрафы за нарушения в работе с персональными данными сотрудников и клиентов

    С 1 сентября 2022 года ужесточили ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. Но некоторые бизнесмены до сих пор легкомысленно относятся к документальному оформлению этого процесса. Даже если раньше все проходило без последствий, не стоит забывать: штрафы в этой сфере могут быть существенными.

    Персональные данные 2024: штрафы за нарушения в работе с персональными данными сотрудников и клиентов
    32
    Общество

    Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин мира

    Журнал Forbes представил свой годовой рейтинг 100 наиболее влиятельных женщин 2023 года, певица Тейлор Свифт конкурирует с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    1
    25
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как быстро вопрос появляется в КУБе?

    Подскажите срок опубликования вопроса в Красном уголке бухгалтера. Спасибо.

    6
    Индивидуальный предприниматель

    В России в 2029 году могут исчезнуть все ИП

    В Госдуме считают, что форма бизнеса как «предпринимательская деятельность без образования юридического лица» устарела, поэтому ее можно ликвидировать.

    3
    125

    Записи вебинаров

    696
    Новые видео от экспертов каждый день
    Бесплатно с Учет расходов

    Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

    Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    216
    Бухгалтеры

    🎁 Что 2024 год приготовил для бухгалтеров? Узнайте на «Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!

    14 декабря за один день вы сможете подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов, предотвратите критические ошибки и неверные решения.

    33
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки

    Маркетплейс вернул испорченный товар. Как его правильно списать? Что будет с доходом и НДС? Разъясняет эксперт.

    Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки
    1
    1,4 тыс.
    Логотип EXOcredit
    EXOcredit
    Кредитование

    Эволюция кредитной отрасли: влияние финансовых технологий на кредитование

    Кредитование лежит в основе финансирования бизнеса, и в этой сфере за последние годы произошли заметные изменения. Развивающийся финансовый ландшафт, формируемый технологиями и инновациями, предлагает как возможности, так и проблемы для предприятий, стремящихся получить кредиты, управлять долгом и извлечь выгоду из новых перспектив.

    14
    Малый и средний бизнес

    Правительство направит дополнительные 1,3 млрд рублей на лизинговую поддержку малого бизнеса

    Михаил Мишустин заявил, что на реализацию лизинговой поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства дополнительно будет направлено почти 1,3 миллиарда рублей.

    46
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Что грозит организации, которая не будет вставать на воинский учет?

    Добрый день, коллеги! Может среди Вас есть кадровики. Вопрос вот в чем: а что будет организации , которая не будет вставать на воинский учет? Что ей грозит? Штрафы и т.д.

    41
    6-НДФЛ

    В 2024 года сдавать 6-НДФЛ надо будет по рекомендованной форме

    ФНС опубликовала рекомендуемую форма 6-НДФЛ, порядок ее заполнения, формат и xsd-схему, а также форму справки о доходах физлиц.

    64
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    Уклонение от уплаты налогов

    Камеральная и выездная проверка, банкротство и дело по статье 199 УК. Как может выглядеть новогодний налоговый террор?

    В последние несколько лет по мнению многих директоров компаний наблюдается ужесточение в работе налоговых органов. Мнение налогового юриста о сложных налоговых ситуациях.

    29
    Маркетплейсы

    Маркетплейсы заблокировали более 1,7 млн карточек товаров

    Администраторы маркетплейсов начали блокировать контрафактные товары, проверять документы, проводить экспертизы и контрольные закупки.

    91
    Обучение для бухгалтеров

    🎄Гид по самым нужным бухгалтеру навыкам в 2024 году

    Топ-5, что нужно бухгалтеру для работы и развития карьеры в новом году.

    371
    Вебинары для бухгалтеров

    Как навести порядок в учете и распределении ресурсов для роста бизнеса в сфере услуг, расскажут на вебинаре от CRM Academy

    Рассмотрим доступный сервис для бизнеса в сфере услуг и его инструменты. Как управлять ресурсами, распределять нагрузку, повысить качество оказания услуг и лояльность клиентов с помощью SberCRM Услуги.

    Как навести порядок в учете и распределении ресурсов для роста бизнеса в сфере услуг, расскажут на вебинаре от CRM Academy
    39
    Курсы валют

    Костин: доллар будет «плавать» в районе 90 рублей до конца 2023 года

    Глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз на курс доллара до конца года в районе 90 рублей. А также отметил, что угрозы дальнейшей девальвации рубля нет, он найдет свой уровень равновесия.

    1
    54
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Почему после имущественного налога сумма на сальдо ЕНС осталась такой же?

    Здравствуйте! Может кто объяснить, почему после имущественного налога Сумма на сальдо ЕНС осталась такой же? Была 205т.р, так и и остались. Хотя по уведомлению оплата налога доллар быть на 97т.р.

    1
    30