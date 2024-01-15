Дефекты экспертизы — основание для прекращения уголовного дела по налоговому преступлению. Мнение адвоката

В статье я рассмотрел некоторые основания для признания неустановленной суммы налоговой недоимки и ущерба по уголовному делу.

Уверен, что статья является весьма актуальной и окажется крайне полезной многим налогоплательщикам и коллегам.

На практике существует множество иных оснований признания неустановленной налоговой недоимки.

Проведенный анализ судебно-следственной практики по статьям 198 и 199 УК подтверждает, что значительное количество налоговых уголовных дел имеют серьёзные дефекты проводимых налоговых (экономических, бухгалтерских и др.) экспертиз в части установления суммы налоговой задолженности, нарушений процедуры проведения и противоречивости выводов экспертиз, а также расхождений в суммах недоимки.

Надо сказать, что данный выводподтверждает и наша практика.

Так, например, когда сумма в результате экспертизы устанавливается ниже 45 млн рублей, следователи зачастую спешно назначают и проводят дополнительную (повторную) экспертизу, которая насчитывает уже сумму недоимки свыше 45 млн рублей.

При этом такая экспертиза, полагаю, проводится в отсутствие законных оснований, на что, к сожалению, многие не обращают должного внимания и не указывают как на существенное нарушение права на защиту.

Вышеуказанные действия следствия (назначение дополнительной экспертизы) вполне объяснимы и логичны, т.к. уголовное дело должно иметь судебную перспективу и не нарушать положительную служебную статистику.

Однако подобные действия следователей далеко не всегда обоснованы и законны, что, на мой взгляд, предоставляет защите и обвиняемому перспективы прекращения уголовного дела.

Вместе с тем необходимо юридически грамотно реагировать на такие следственные действия, которые, по моему мнению, являются следственными ошибками.

Надо особо отметить, что экспертиза является ключевым элементом доказательственной базы обвинения по налоговым и экономическим преступлениям. Экспертиза — это фундамент и основа обвинения.

В то же время экспертиза — это сложная процедура, требующая наличия опыта, квалификации и специальных знаний. Эксперт несёт уголовную ответственности за дачу заведомо ложного заключения, что должно являться гарантией объективности результата экспертизы.

При этом в практике московского региона наблюдается наличие так называемых «зависимых экспертов», которые изготавливают «заказные экспертные заключения», что является, безусловно, нарушением закона.

Нередко в процессе оформления экспертизы допускается множество нарушений, ошибок и неточностей, которые могут привести к противоречиям выводов и правовой неопределённости.

Можно констатировать, что суды, при условии правильной юридической аргументации, адекватно, надлежаще и процессуально жёстко реагируют на выявленные нарушения, считая их существенными.

Так, если в деле суммы недоимки, установленные налоговым органом и экспертизой, буду различаться или изменяться, то у защиты и обвиняемого есть вполне обоснованное право (и обязанность) поставить вопрос о законности возбуждения уголовного дела.

Надо отдать должное, что серьёзность проблемы с экспертизами и установлением сумм недоимок признаёт руководство как ФНС РФ, так и СК РФ.

Так, в результате налоговых проверок ФНС выявляет одну сумму недоимки, а экспертиза по налоговому уголовному преступлению определяет уже, как правило, меньшую сумму. Как результат, правовая неопределённость, которая грубо нарушает право на защиту.

Финальным подтверждением является официальная статистка и практика прекращения уголовных дел уже в Следственном комитете, после возврата дела судом прокурору.

Таким образом, руководство ФНС РФ и СК РФ придерживается соблюдения основополагающего и важного принципа законности и справедливости в обязательности установления верной суммы налоговой задолженности. Безусловно, такая честная и законная политика государственных органов заслуживает уважения.

По официальной статистике Следственного комитета за 2022 год, большая часть уголовных дел по статье 199 Уголовного кодекса была прекращена после возвращения дел судом по статье 237 УПК в связи с отсутствием состава или события преступления.

Согласно статистке СК за 2022 год, было возбуждено 2000 уголовных дел, из них 1090 дел было направлено в суд и по 103 делам были вынесены приговоры.

Таким образом, только около 5% всех дел закончились приговорами, а основная масса уголовных дел была возвращена прокурору и затем следователю, после чего большинство дел было прекращено в связи с отсутствием состава или события преступления.

К сожалению, многие коллеги ошибочно трактуют вышеуказанную практику, утверждая, что основная масса уголовных дел прекращается по причине оплаты недоимки. Ошибочность подобных выводов подтвердили ФНС и СК.

Наша практика подтверждает, что есть случаи «развала уголовного дела» именно из-за несоответствия выявленных сумм налоговой недоимки, т.е. когда денежные суммы, установленные ФНС и СК, расходились.

В действительности существует большое количество нарушений и ошибок в налоговых экспертизах, которые могут «поставить крест» и точку в возможности дальнейшего уголовного преследовании по налоговому преступлению.

Несомненно, что вышеуказанный подход, при условии его активного использования защитой при расследовании и рассмотрении налоговых преступлений, может положительно отразиться на перспективах прекращения уголовных делах, возбужденных ранее незаконно.

Безусловно, мы и дальше будем использовать в защите по налоговым преступлениям высказанные в статье правовые позиции и доводы.

Считаю, что необходимо своевременно реагировать на вышеописанные незаконные действия следствия и эффективно защищать свои права.

Хочу пожелать всем коллегам и клиентам терпения, удачи, успеха, настойчивости и упорства в достижении целей и нашем нелегком труде!

Несомненно, что вышеуказанные позиции, при условии их активного использования защитой при расследовании и рассмотрении налоговых преступлений, помогут положительно отразиться на перспективах прекращений уголовных делах, возбужденных ранее незаконно.

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P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199 УК РФ с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Верховный и Конституционный суды РФ.

Если Вы столкнулись с нарушениями при возбуждении и расследовании уголовных дел по статьям 199, 199.2, 172 УК РФ, пишите в комментериях.

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